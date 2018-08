Hernhag: Fem investmentbolag för portföljen

Missa inte Marcus böcker: Marcus Hernhag är som bekant inte bara journalist och aktieexpert. Han är också författare till flera böcker om aktier. Hans senaste bok "Bli rik och fri med aktier" är skriven tillsammans med Arne "Kavastu" Talving. Här kan du köpa boken. Just nu kan du också köpa Marcus Hernhags debutbok "Den enkla vägen att lyckas med aktier" som vi åter fått in i lager. Köp den här.

Lena: Hej Marcus! Kan du nämna fem investmentbolag att ha i en aktieportfölj? Vad tror du om Swedish Match och Nibe framöver, värda att ha i portföljen?

Marcus: Hej! Latour, Investor, Bure, Kinnevik och Industrivärden. Jag gillar både Swedish Match och Nibe långsiktigt, men har svårare att säga om du ska köpa aktierna just nu eller sen.

Christian: Vad tror du om nya Avanza Global på lång sikt, läge att gå in nu som komplement till tidigare sparande i Länsförsäkringar Global indexnära?

Marcus: Jag gillar den låga avgiften hos Avanza Global. Sen är den indentisk sett till innehållet som Länsförsäkringar Global indexnära. Båda fonderna följer indexet MSCI World. Därmed är den ingen komplettering alls, men Avanza Global är lite billigare.

Masen: Vad tycker du om Avanzas nya globalfond?

Marcus: Det är en ren prispressarprodukt och sånt gillar jag.

Magnus: Hej, trevligt att chatten har kommit igång igen.Vad tror du om Getinge, har dom möjligen kommit till en vändning nu? Nu är det fredag, lev väl. /M

Marcus: Hej! Getinge kan i och för sig ha vänt upp, men efter de sensaste årens problem vill jag se en tydligare bottenformation i kursen för att tro på att det är en långsiktig kurstrend.

Karl: Hej Marcus! Nu ska man visst ha värdebolag och icke-cykliskt. Kan du ge tips på sådana bolag? Tack på förhand, Karl

Marcus: Hej! Icke-cykliska bolag är Axfood, Ica och Swedish Match. Även Heba Fastigheter är defensivt och bygger värden sakta men säkert. SCA och Holmen är värdebolag om vi sätter ett bra marknadspris på skogsinnehaven.

Anitt: Hej, är intressant att höra din åsikt om Ekologiska Bostäder som ger ut konvertibler till 10 procents ränta.

Marcus: Hej! Den höga räntan indikerar att risken är mycket hög. Bostadsmarknaden är heller inte den starkaste just nu, men visst behövs det billiga bostäder framöver.

Mike: Hej! Varför finns inga svenska ETF-er med månadsutdelning tror du? Tror intresset skulle vara jättestort från spararna.

Marcus: Hej! Det är inte särskilt mycket pengar som svenskar alls köpt i de ETF:er som XACT gett ut. Därför är utbudet litet och med litet utbud är efterfrågan också rätt klen. Med tanke på det stigande intresset för att leva på aktieutdelning borde det finnas en marknad för fler utdelnings-ETF:er framöver, särskilt som vi inte ska köpa USA-noterade just nu.

Per: Hej! Jag har cirka 5,0 miljoner kr i en ISK och skulle vilja ha förslag på placering som kan ge cirka 5-6 procent i avkastning med låg risk. För att på detta sätt kunna få en extra stadig inkomst och på sikt kunna arbeta lite mindre! Mvh Per

Marcus: Hej! Svårt att hitta riktiga lågriskplaceringar som ger den avkastningen. Räntefonder ger antagligen mycket mindre. För att vara en aktie ger Sampo till relativt låg risk en direktavkastning som ligger däromkring och det med stigande utdelningstrend. De flesta investmentbolagen på börsen bör annars ge en totalavkastning på mer än 5-6 procent om året över flera års sikt, men direkt låg risk är det inte där heller. Preferensaktier vore ett alternativ om de inte vore så dyra.

Anders: Hej! Hur ser du på Bilias framtid? Har ju inte varit någon succé sett till kursen det senaste året trots ökade vinster främst från servicedelen. Är inte analytikerna lite väl enögda när man bara tittar på försäljningsprognoserna för nybilar? /Anders

Marcus: Hej! Delvis lär Bilia missgynnas av växlingen till elbilar framöver, men bara delvis. Nybilsförsäljningen och konsumenternas plånböcker spelar roll för Bilia, men jag vet inte om analytikerna eller marknaden tittar för mycket på just sånt.

M: Hej! Hur ofta uppdaterar du din utdelningsbombmatte-sida?

Marcus: Hej! En gång om året.

Pensionsspararen: Hej! Jag har följande aktier och fördelning, behöver jag korrigera, lägga till eller ta bort något? Castellum 10-12 procent, SCA 10-12 procent, Latour 10-12 procent, Skanska 10-12 procent, Kinnevik 10-12 procent, Öresund 10-12 procent, Coor 8-9 procent, Nobina 7-8 procent, Epiroc 5-6 procent, MTG x 4-5 procent, Veoneer 4-5 procent, Bilibili Inc 3-4 procent, Xact Högutdelande 7-8 procent. /Johan

Marcus: Hej! Nej, jag ser inget i hasten som du behöver ändra på.

Per: Hej! vad händer i G5 Entertainment, den har ju gått ner så mycket på sistone? Är det läge att köpa, samt vad tror du om Leo Vegas och Bioarctic B. Tack på förhand / Per

Marcus: Hej! Jag tror ett av G5:s mobilspel har tappat på en topplista. De nya spelen har ännu inte blivit sådana storsäljare än, men blir de det är det fyndläge, annars finns mer nedsida i aktien.

Crille: Hej Marcus, Fortnox kom ju med en bra Q2-rapport i dag, tycker du att den svarade upp till förväntningarna eller att den till och med var bättre än väntat? Hur ska man se på Fortnox framåt, sälja eller en keeper för byrålådan att fortsätta öka i. // Crille

Marcus: Hej! Fortnox är så dyr så det är svårt för aktien att rusa på rapporter även om de är bra. Så länge bolaget går riktigt bra ska vi behålla åtminstone en del, men låt inte aktierna växa så bolaget blir riktigt tungt i portföljen. Det vore en för hög risk att ta.

john: Hej, vad har du för tankar om AQ Group. Kan det vara läge att fiska upp bolaget om man har lång horisont?

Marcus: Hej! Sett på många års sikt har AQ bra historik, men jag vet inte när den här svackan är över. Jag håller mig undan ett tag till minst.

Micke: Ska stoppa in några hundra tusen i spelsektorn tänkte jag. Leo Vegas verkar vara en turbulent aktie just nu med spridda skurar från analytikerna. Tror du den är köpvärd på sikt? Vad är din åsikt om Mr Green? Trevlig helg. /Micke

Marcus: Både Leo Vegas och Mr Green är spännande investeringar i sektorn, även om jag gillar Evolution Gaming och Catena Media mer. Att leverera kasinosystem och kunder till många olika operatörer ger riskspridning.

Macke: Vad tror du om fiberbranschen långsiktigt och företag som Hexatronic Group?

Marcus: Fibernät hör säkert framtiden till. Hur det går för just Hexatronic är lite mer osäkert då rörelsemarginalen ser ut att peka nedåt de senaste åren.

Eva-Lotta: Hej! Vad tror du om utvecklingen för Cellavision som nyligen fick en nedgång?

Marcus: Hej! Cellavision är upp med 52 procent i kurs på tre månader, så det är inte mycket till nedrekyl vi sett i veckan. Dyr aktie, men bra bolag med bra marknadsledande produkter och en mycket ljus framtid. Cellavision är ett av bolagen på börsen jag ångrar mest att jag inte köpte för länge sen. Nu står jag fortfarande utanför.

Shakespear on Li-ion: Hej! Jag börjar nu efter några år på börsen bli alltmer bekväm i en aktiestrategi som bygger på utdelningsaktier. Har tidigare chansat betydligt mer och, inte oväntat, förlorat mycket på de allra flesta lottsedlarna. Efter att ha städat lite i portföljen har jag nu bara kvar två högriskaktier, Alelion samt Hamlet pharma. För närvarande ligger båda cirka 30-40 procent plus, och utgör tillsammans cirka 3 procent av den totala portföljen. Tidigare erfarenhet säger ju att man ska undvika liknande bolag och därför borde jag sälja dem nu när de ändå ligger plus, samtidigt skulle det kännas surt om jag säljer och det om några år visar sig att någon av dem blivit en riktig fullträff. Vad tror du om de två aktierna, och hur bör jag tänka i denna fråga?

Marcus: Hej! Då aktierna utgör endast 3 procent av portföljen kan de väl ligga kvar om du vill. Du riskerar ju inte så mycket av ditt kapital. Sälj vid motgång för bolagen.

Henrik: Hej! Det sägs att det finns en hel del pengar vid sidan om börsen nu. Kan man någonstans på internet se hur mycket som där finns just nu, en eventuell graf eller så?

Marcus: Hej! Det är oerhört komplext att uppskatta kapital utanför börsen. Det går att mäta allt från de små likviderna som brukar finns i aktiefonderna till likvider på depåer, etc. Räntemarknaden kan ha en hel del kapital som står utanför börsen i betydelsen det är inte placerat i räntor för evig tid utan i väntan på bättre köpläge på börsen. Och så vidare. En graf som sammanställer det hela, tyvärr inte vad jag vet.

Farmor: Hej! Jag har läst boken ”Bli rik och fri med aktier” och funderar över begreppet MA200. Var hittar man uppgift över aktiens slutkurs samlat under 200 dagar? Börsintresserad farmor som inte är ekonom.

Marcus: Hej! MA200-dagars visar den genomsnittliga kursen under de senaste 200 börsdagarna. Du kan se MA200 hos Avanza, Börsdata och troligen också Nordnet.

Erik: Hej Marcus Har sett att du skrivit om Brookfield Renewable och Brookfield Infrastructure tidigare. Föredrar du någon före den andra? Vet du också om det finns andra liknade bolag?

Marcus: Hej! Brookfield Infrastructure har större riskspridning, men ger också lite lägre direktavkastning. Brookfield Renewable värderas som ett elbolag (där vi har risker som torka som slår mot vattenkraften, etc), men skulle elbilar verkligen slå framöver lär deras tillgångar ha god efterfrågan.

Per-Åke: Du återkommer ”ofta” till att du tycker preffar generellt är dyra. Vad är då ett ”rimligt” pris på en preff?

Marcus: De tryggaste preffarna brukar ge 6-7 procent i direktavkastning. Om Akelius och Klöverns preffar faller ned mot 300 kr igen blir kursen genomsnittlig. Det skulle locka mig mer än nu när de ligger runt kursrekordnivåer samtidigt som inflationen stigit.

Erik: Hej! Fortnox har ju gått bra och jag tycker rapporten var bra också. Jag ser inga orosmoln. Vad missar jag?

Marcus: Hej! Fortnox handlas till 87 gånger årsvinsten. Det ställer enorma krav på stora vinstlyft under flera år framöver. Samtidigt är marknaden inte oändlig, antalet småföretag som de kan få som kunder i landet har sin begränsning, men det är ingen fara på taket än. Finns mycket kvar att hämta, främst inom nya finanstjänster kopplade till deras befintliga redovisningsssystem.

Mikael: Hej! Vilket är ditt största innehav just nu?

Marcus: Hej! Xact Högutdelande är största innehavet jag har.

Freddan: Hej Marcus, jag har en rätt stor andel preffar samt en mindre skvätt REIT:s (Realty Income, W.P. Carey). Har lite oväntat rätt stor kursvinst i preffarna som känns rätt dyra nu. Samtidigt hade W.P. Carey högre direktavkastning än preffarna senast jag kollade. Preffarna höjer inte utdelningen, men det gör W.P. Carey. Din kommentar till planen att ta hem lite vinst i preffarna och köpa mer WPC? Mvh Freddan

Marcus: Hej! Även om det blir en valutarisk så gillar jag den idén. Jag har själv viktat ned i preffar i år och ökat vikten i utdelningshöjare med bra direktavkastning.

Mathias: Hej Marcus, tack för mycket bra böcker och chatt! Vad tycker du om NCC och JM som båda har fallit rätt mycket det senaste året. De har ju dessutom en direktavkastning på cirka 6 procent. Jag placerar långsiktigt.

Marcus: Hej! Med lite tur har byggsektorn bottnat för en tid på börsen nu, men det är inga säkra placeringar.

Erik Sjöberg: Hej! Har aldrig frågat något på chatten och klämmer nu i med tre korta frågor. Är kapitalförsäkringen fördelaktig för alla utländska aktier? Är det köpläge på Johnson & Johnson? Trelleborg har backat ganska mycket sista tiden. Har något hänt som motiverar detta?

Marcus: Hej! KF är bra för utländska aktier, ja. JNJ är alltid bra på sikt, men det fina köpläget är nog över nu när kursen studsat upp igen. Trelleborg verkar utvecklas enligt plan, vet inte exakt varför kursen backat.

Kjell Öhman: Hej Marcus! Har kunnat läsa i Privata Affärer om att Volvos storägare har förväntningar på att bolaget ska agera för att skapa mer aktieägarvärde. Dessa tongångar hördes ju även när Cevian/Gardell var storägare. Med tanke på Volvos svaga kursutveckling i år, vad tror du kommer att hända? Blir det börsnotering av något av bolagen eller kommer man att använda kassan till en extrautdelning för att hålla ägarna nöjda?

Marcus: Hej! Det kan eventuellt bli en strukturaffär i Volvo, men jag lutar åt att det nog inte blir det den här gången heller.