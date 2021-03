Hernhag: Fem intressanta värdeaktier

lennart: Hejsan, har varit sen med sektorrotationen och vill ny fylla på med värdeaktier. Vilka kan du rekommendera?

Marcus: Hej! Nordea är en värdeaktie där kurstrenden kan fortsätta upp lite till, även om de långsiktiga förutsättningarna inte är lysande för sektorn. Står du ut med riskerna med kontorsfastigheter är Hufvudstaden och Klövern billiga då de handlas med rabatt. Mitt gamla vanliga tips om aktier i Investor är en sorts värdeaktie det också, då kursen ligger lägre än substansvärdet. Telia är på lågt värderade nivåer, men jag ser ingen potentiell långsiktig vinnaraktie här utan det är trygghet och värde som gäller.

Karl-Otto: Vilken tillväxtaktie skulle du anse ha störst potential under 2021 om du får välja både på svenska och amerikanska aktier?

Marcus: Kortsiktigt kanske Coinshares om bitcoin-haussen fortsätter, men sen kan det klappa ihop också. Därför föredrar jag normalt aktier med lite lägre potential och risk, som Cellink. Och vid djupa rekyler i G5.

”Tacksam amatör”: Hej! Du skrev i krönikan för några månader sedan att ” Det lönsammaste vi kan göra är att leta bra bolag och fynda deras aktier när det blir rea.” Anser du att det är rea nu på något/några investment-, skogs eller fastighetsbolag.

Marcus: Hej! Det är definitivt rea på Fabege, Klövern B och Hufvudstaden, men det är av en anledning. Många gånger lönar det sig med lite mer framtidssäkra sektorer, så SBB B och Castellum erbjuder lagom värdering och chans.

Marcus : Vad tror du om att teckna aktier i ACQ och sälja direkt på första handlingsdagen?

Marcus: Jag tror det är en bra idé. En stor del av erbjudandet tar garanterna och upplägget med SPAC:s är hett. Långsiktigt mer tveksamt, vi vet inte vad det blir för bolag de kommer att förvärva i ACQ. En påse pengar utan bolag borde handlas med substansrabatt, men pga stort intresse kan det bli premie ändå. I alla fall till en början.

Burefantast: Jag äger aktier i Bure, som har varit en bra investering. Nu kommer en introduktion i ACQ, där Bure blir den dominerande ägaren. Skall jag köpa i ACQ eller nöja mig med det indirekta ägandet genom Bure?

Marcus: Långsiktigt tycker jag Bure räcker, men nu inför börsintroduktionen kan man spekulera i uppgång i ACQ.

Ola: God dag vad tror du om månadsutdelaren Cibus?

Marcus: Hej! Jag gillar bolagets defensiva prägel mot livsmedelsfastigheter och den höga direktavkastningen. Plus stigande utdelning. Aktien handlas med premie jämfört med substansen, men i övrigt lockar Cibus. Faktiskt en aktie jag ökade i tidigare i veckan.

Rospiggen: Hejsan Jag har funderat lite på VEF. Vad tror du om dom på 3 års sikt? har du dom själv i din portfölj?

Marcus: Hej! Ja, en liten post har jag i VEF. På tre års sikt eller längre tid är det säkert bra, även om riskerna finns där. Fintech i stora tillväxtmarknadsländer har potential.

Hej: Astra Zeneca har ju varit i blåsväder den senaste tiden, börjar det vara köpläge där nu eller ska man avvakta och se om den faller mer?

Marcus: Hej! Jag tror det är ett bra långsiktigt läge nu, men vet inte när kursen vänder upp.

Tommy: Vad tror du om Embracer fortsatta resa, nu med en påfylld kassa med 7,6 miljarder?

Marcus: Jag tror bolaget kommer att utvecklas bra, vilket nog redan är inräknat i kursen. Långsiktigt ändå en bra chansaktie, men med 100 miljarder kr i börsvärde krävs det väldigt många fler sålda spel för att motivera ännu en kursdubbling. Varje kursdubbling ska ju allt annat lika motsvara dubbelt så stora framtida vinster. Undrar om Embracer laddar för ett riktigt stort förvärv nu när de fått in så pass mycket kapital.

Dan: Hej, jag har haft mycket fina uppgångar i Sinch, Evolution och Kambi. Funderar på att släppa Sinch nu, eller har den mer att ge? Och vad tror du om Kambi och Evolution?

Marcus: Hej! Sinch är väldigt lovande som bolag, men att sänka risken lite grann genom att minska innehavet något är ändå vettigt. Gillar de andra bolagen du nämner också, men se upp för att ligga för tungt i tillväxtaktier som är glödheta.

Mjw : Hej, har 200 000 på ett sparkonto i bank till 0.90 % ränta som har stått där några år. Förslag på bättre placering av dessa till relativt låg risk fram till pensionstid, är nu 55, jobbar halvtid.

Marcus: Hej! Börsens tråkigaste aktie Telia, eller möjligen det lite mer spännande Tele2. Annars preferensaktier som Klövern Pref. Men högre avkastning innebär högre risk, dvs mer kurssvängningar etc.

Jesper: Hej Marcus, Tack för en intressant chatt! Idun industrier, ACQ samt linas matkasse är på g in på börsen. Hur går tankarna kring dessa? Kort/lång sikt? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Idun är likt ACQ värda att teckna för den som spekulera på kort sikt i änne en het IPO. Linas matkasse har jag inte kollat på än.

Mr risk : Tjena: har 150 000kr som jag vill investera i aktier med hög potential till en avkastning på minst 10ggr pengarna på 3-5 års sikt. Har du förslag på 3-5 aktier. OBS har råd att förlora dessa 150 000kr

Marcus: Hej! Om allt verkligen lossnar för Climeons värmeteknik och Loop Industries återvinning av plast är uppsidorna stora från nuvarande kurssvackor. Chansen kanske inte är så stor, men den finns nog. Om det verkligen skulle vända för Raysearch är uppsidan fin, men frågan är förstås om det kommer en vändning där.

Anita: Hej, vad tror du om Nobina? Ska man behålla eller sälja nu?

Marcus: Hej! Kursen är uppe vid de gamla kursrekorden, men det ser lite ljusare ut än vanligt. Kanske läge att minska lite på innehavet, men inte sälja av allt.

Roland från Småland: Vad anser du om SPAC? Rekommenderar du köp av ACQ? Handlas den som vanlig aktie ?

Marcus: SPAC som fenomen är jag skeptisk till, skalbolag utan verksamhet är inget förutsägbart eller med låg risk. Däremot kan man spekulera och välja att ta rygg på en känd investerare med en liten chanspost. ACQ ska handlas som en vanlig aktie, den hamnar ju på börsen.

tommy: Hej! Vad tror du om volvo på 5 års sikt ?

Marcus: Hej! Jag tror att kursen kommer att först gå upp lite till, sen ner i nästa konjunktursvacka om 3-4 år, och sen upp igen.

Aros: Hej. Marcus. vad tycker du om Freja eid. En mobil e-legitimation? Köp värd?

Marcus: Hej, en bra chansaktie tror jag. Det får de till det och börjar bli standard är potentialen enorm, men det kommer att bli svårt.

Henrik : Hej, vad anser du om Ratos som ett alternativ till de större investmentbolagen?

Marcus: Hej, Ratos nya strategi är lovande så de, Volati och Idun är tre industrikonglomerat att hålla koll på framöver.

Roger: Hej Marcus, vad tror du om H&M aktien, sälja av eller behålla?

Marcus: Hej! Ägde jag aktien skulle jag definitivt börja sälja av H&M nu under våren. Nivåer långt över 200 kr är högt jmf framtidsförutsättningarna, tycker jag.

Pe Pe: Hejsan. Vad tror du om att investera i Iduns nyemission? Fågel eller fisk?

Marcus: Hej! Jag tror det blir fågel första dagen.

viktor: Hej! Har du någon ny bok på gång? 🙂

Marcus: Hej! Jag har två olika spår att arbeta på där, vi får se vad som blir klart först och när.

Marco: Hej, Marcus! Om du har 4000 för att månadsspara vilka aktier kan du tänka dig att månadsspara i för 5-10 år sikt? Jag förstår att det inte är köprekommedation utan att göra min egen analys först. Jag vill bara att höra din åsikt hur och vad du tänker kring detta. Mer än tusen tack!

Marcus: Hej! Vad sägs om att månadsspara det mesta i Investor, lite mindre i SBB B och sen enstaka månader i HEES-bolagen Hexagon, Evolution, Embracer, Sinch. T.ex. en Sinch-aktie kostar 1456 kr just nu, så du kan inte köpa där varje månad om du bara vill ha en liten liten del där.

Micke: Hej Marcus vad tror du om Swedish Match framöver, angående återköp ,utdelningar och konkurrens till nikotinfria snuset?

Marcus: Hej! Bolaget har klarat at det bra under lång tid och det kan de fortsätta lyckas med. Nu är kursen dessutom i en rekyl.

Magnus: Hej, rätt tajming är ju omöjligt att förutspå, men hur skulle Du välja att göra om du ville in med 400.000 på nuvarande nivåer? Dvs hur snabbt skulle du köpa in dig. Pengarna är inte tänkta att behövas på i alla fall 5 år, och kommer inte att köpa några ”chansplaceringar” utan snarare Investor och Spiltan inv och liknande.

Marcus: Hej! Jag skulle köpa för kanske hälften första månaden eller så, och sen försöka pytsa in resten under återstoden av året.

Matte: Hej Marcus! Vad tror du om SAS framöver? Något att investera i?

Marcus: Hej! Den branschen är aldrig värd sin risk.

Kocken : Hur påverkas börsen av att den 10-åriga obligationsräntan stiger i USA?

Marcus: Inte så mycket än så länge, stigande räntor från minimala nivåer är ett hälsotecken. Det riskerar att pressa tillväxtaktier, men gynnar istället bank och försäkring.

Olof: Hej! Hur bör man tänka om när XACT Högutdelande är köpvärd? Är den köpvärd nu? Stort tack!

Marcus: Hej! Fonden är på måttliga nivåer och trenden börjar ta sig. Varken fynd eller för dyr. En bra basfond för portföljen.

Jonas T: Hej Marcus. Tycker du att det är rätt att bara köpa investmentbolag tacksam för din åsikt.

Marcus: Hej! Det går att komma långt med ca fem aktier i investmentbolag. Ger god riskspridning och så. Passar det dig så du känner att det är rätt så börja så.

Roy: Vad tror du om Evolutions potential det närmsta året, kan den positiva utvecklingen fortsätta, eller kan vi vänta en nedgång.

Marcus: Jag tror det fortsätter.

mats: Du verkar negativ till H&M? jag har tänkt att ligga på mina många år. Är det fel? Ser dom som min pensionförsäkring lite.

Marcus: Branschen verkar svår med butikerna och ökad konkurrens inom e-handel, etc. H&M är klart bästa klädbolaget i Sverige i alla fall.