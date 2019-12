Hernhag: Fem högriskaktier med tillväxtpotential

Erik: Hej Marcus! Om du skulle köpa 5 stycken högriskaktier med tillväxtpotential inför 2020. Vilka blir det då?

Marcus: Hej! Oljebolaget Tethys, datalagraren Proact, kylgrossisten Beijer Ref, pantmaskinernas Tomra, samt livekasinoleverantören Evolution Gaming. De fem har inte den högsta risken direkt, men lagom höga risker tycker jag.

Simon: Hej Marcus, Om du fick välja en enda aktie för resten av livet, vilken skulle du välja?

Marcus: Hej! Mitt tråkiga svar blir Investor, då det är det största investmentbolaget som också har bäst riskspridning.

Christian: Hej! Hade varit intressant att läsa vad din syn är på verkstadsbolag idag! Är det köpläge i vissa bolag? De exponerade mot fordon har gått ner, tex handlas Bulten under eget kapital. Trelleborg och Autoliv? SKF som verkar satsa stort på automatisering och AI inom industrin? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Det finns många stabila välskötta verkstadsbolag på svenska börsen. Bulten är mkt cykliska, men där har nog aktien nått botten om man vill chansa. Annars föredrar jag Autoliv långsiktigt.

Marie: Hej Skägget, Vilka tillväxtaktier tror du har mest potential framöver inom it-säkerhet, energi och hälsa?

Marcus: Hej! Att köpa Sectra på rekyler har lönar sig historiskt då bolaget är bra, men aktien är dyr. Sectra har verksamhet inom både IT-säkerhet och hälsoteknik. Inom energi har jag normalt svarar Eolus Vind, men efter senaste årets uppgång lockar de inte lika mycket längre. Störst potential har de med högst risk, som medicinteknikbolagen SyntheticMR inom bildgivande diagnostik, samt Surgical Science som utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin och Cellink som utvecklat 3D bioskrivare.

Bo: Hej Marcus! Har en portfölj med mycket svenska kvalitetsbolag, nu försöker jag bredda till de övriga nordiska länderna som i Danmark med typ Novo, Vestas, Genmab! I norge har jag hittat laxbolagen men sedan rederier som t.ex BWLPG, special frakter med gas och sista rapporten var så lönsam så jag trodde inte mina ögon , vad säger du om t.ex detta rederibolag?

Marcus: Hej! Kan inte så mycket om BW LPG men efter ett par förlustår tjänar de pengar igen och då blir det fart på aktiekursen. Rederiverksamhet är ofta väldigt cyklisk och därmed bör kan ha en exitstrategi för att casha hem innan nästa svacka.

Lisa: Hej Marcus! Jag undrar över 24Storage skall du teckna aktier ? Ser det intressant ut? Jag fick tyvärr inga Kfast vid nyintroduktionen verkar vara väldigt lite som gått till oss småsparare, hur går en sådan fördelning till . Tack o God Jul Mhv Lisa

Marcus: Hej! Till skillnad från oss vanliga privatpersoner kan institutioner och fonder vara med påverka teckningsintervallet/teckningskursen. Fördelningen går sedan till så att ankarinvesterarna får det de vill ha och resten fördelas utifrån vad investmentbanken som sköter processen bestämmer. Ibland går alla aktier till de närmaste, storkunder etc. Ofta får allmänheten en liten del av vad de tecknat, t.ex. var tionde aktie eller var tionde privatperson får en liten smula etc. Bara att hoppas på tur. Jag tecknar en liten slant i 24Storage, men tror inte jag får mer än max en liten del av det. Ankarinvesterarna tar det mesta och ett snabbväxande fastighetsbolag med tydlig nisch drar nog till sig många investerares intresse.

Nyblivna pensionärerna : Gomorron Marcus, Vi har försökt få svar om det nu är läge att gå in och investera i investmentbolag och direkt i bolag för att vara med på utdelningarna i vår och när är det senast som man då ska gå in för att vara med på utdelningarna,,,har fundering på Investor, Spiltan investmentbolag, SCA Volvo…vad tycker du om dessa bolag och har du några andra förslag som är lämpliga att gå in i för hög avkastning/utdelning???

Marcus: Hej, det är bra bolag du nämner. Särskilt investmentbolag med substansrabatt är intressanta att titta närmare på. Vintern är säsongsmässigt stark på börsen och ibland stiger kurserna inför utdelningsbeskeden och utdelningarna. Enda haken är att aktiekurserna faller med utdelningarna när de kommer, men långsiktigt lönar det sig då kursen ska återhämta sig i takt med att bolagen tjänar in kapital till nästa utdelning.

Rasmus: Hej! Om jag väljer att inte acceptera budet på Hemfosa från SBB, vad händer då med mina aktier om budet går igenom?

Marcus: Hej! Då blir aktierna tvångsinlösta, men du får säkert en liten tid till att acceptera budet för att få budlikviden innan tvångsinlösenprocessen.

Anders: Hej Marcus! Du har tidigare rekommenderat Sinch inför 2020. Varför är det en bra aktie?

Marcus: Hej! Deras teknik är ledande och de har många av de största teknikbolagen i USA som kunder. Tillväxten för bolaget är snabb även om förvärven är borträknade.

Gussa: Har 3000 st Opus som nu har ett uppköpsbud på 7,75 kr/st, men börskursen ligger på samma nivå! Frågan är om jag ska avvakta ett bättre bud eller sälja nu! Vad anser ni?

Marcus: Jag skulle tro att budet ligger kvar en tid och du lika gärna kan tacka ja i slutet av budperioden om det inte kommit något högre bud. Passerar börskursen budkursen kan man överväga sälja över marknaden, men annars är det lika bra avvakta lite och se utifall det händer något.

Lennart: Hej M. Hur rekommenderar du att man ska välj Aktier/kontanter när Hemfosa går upp i Samhällsfastigheter?

Marcus: Hej! Så bra som SBB-aktien går och med tanke på hur ljust det ser ut för sektorn lutar jag åt att man ska ta aktiealternativet. Bli inte överviktad bara, värderingarna i sektorn börjar bli för höga och ingen uppåtgående trend varar för evigt.

Michael: Hej Marcus! Vilken av D-aktierna anser du ha lägst risk, Fastpartner eller SBB? Tecknar du själv Fastpartner?

Marcus: Hej! Nej, jag tecknar inte Fast Partners nya D-aktie. Risken är lika låg i alla D-aktier. Tycker fortsatt att D-aktier generellt är lite för dyra, men ett par av dem har börjat falla i kurs nu så snart kanske det blir läge igen.

Freddan: Hej Marcus Vad tänker du om SAS, har ju gått upp starkt sen i somras men nu sjunkit tillbaka. Är det läge att gå in eller ska man hålla sig borta.

Marcus: Hej! Det vi ska vara medvetna om är att det är en svår bransch och så lär det förbli. Ibland ljusnar det och då lyfter SAS-aktien, men just nu ser det ut som att det är en svacka på gång igen. Avvakta lite och hugg när du tycker den korta kurstrenden börjar se bra ut. Jag skulle aldrig lägga mig lång i ett europeiskt flygbolag.

Bengt: Hej jag försöker igen, jag vill plocka in ett fastighetsbolag till portföljen, vilket ska jag välja då jag vill ha ett stabilt och tryggt bolag med bra kassaflöde och de rätta siffrorna och som även har en ganska hög utdelning?

Marcus: Hej! Min favorit är Castellum, då de är stora och stabila samt har en direktavkastning på ca 3%. Bland de svenska fastighetsbolagen är det relativt högt. I USA går det att hitta betydligt högre, men också då till högre risker eller lite sämre tillväxtförutsättningar.

Mia: Hej, tänkte höra om du behåller dina Millicom efter Kinnevikutdelningen och varför? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag äger inga Kinnevik-aktier så jag har inte fått något i Millicom. Mitt utgångstips är att behålla och sen eventuellt sälja när kursen vänt upp igen.

Peppe: Godmorgon Marcus! Vad tror du om guld? Kommer det vända ner igen nu?

Marcus: Hej! Guld är en värdebevarare på mycket lång sikt. På kortare sikt kan man spekulera i kurstrend etc. Det blir kanske en paus med lite svag dragning nedåt i guldet en tid till.

Elisabeth: Hej! Tack för en fin aktiechatt! Undrar nu hur jag ska räkna ut anskaffningsvärdet för mina Kinnevik aktier efter spliten? Och Millicom, ska man ta gårdagens kurs?

Marcus: Hej! Skatteverket brukar ha detaljerade uppgifter som sånt. Kolla på https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/k/kinnevik.4.dfe345a107ebcc9baf800010495.html om det dyker upp något tydligare där framöver.

Eko-Erik: Hej Hernhag! Dags för lite uppföljning 🙂 I en krönika för drygt ett år sedan gav du tips på ”Sju bra och miljövänliga aktier”: Holmen, SCA, Huhtamäki, Alfa Laval, Beijer Ref, Nederman och Nibe. Utifrån vad som hänt under året, hur skulle din lista på bra miljövänliga aktier se ut idag?

Marcus: Hej! Ganska lika. Flera av de där aktierna har blivit dyrare, men det är fortsatt bra bolag.

Marie: Hej Skägget! Kan du argumentera varför jag ska satsa på utdelningsaktier framför tillväxtaktier och hur räknar man för att jämföra utvecklingen på dessa under en viss period ex ett år? Finns det någon färdig excelsnurra?

Marcus: Hej! Utdelningen per aktie över tid är den enklaste av de viktiga faktorerna att titta på. Tillväxten kan mätas på lite olika sätt och betinga olika värderingar, där finns mer att tjäna men kräver lite mer insats av investeraren för att parera de större riskerna.

Isak: Hej! Jag undrar lite vad gäller en tillväxtportfölj. Har fastnat lite för BIM, PLEJD, K-FAST, ONCOPEPTIDES, SINCH, VOSTOK EMERGING FINANCE & STORYTEL. Vad säger du om dessa bolag och är det några du tror på mer än andra? Vad skulle du säga i tidsperiod att ”hålla” i några av dessa.

Marcus: Hej! Personligen gillar jag K-fast och de tre sistnämnda bäst av de du nämner. Ta max ett år i taget och följ hur bolagen utvecklas.