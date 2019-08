Hernhag: Fem favoritaktier i mina favoritbranscher

Aktiechattaren: Hej Marcus! Vilka branscher tror du på långsiktigt och vilka bolag utanför Sverige tycker du är bäst inom respektive bransch?

Marcus: Hej! Favoritbranscher är bland andra infrastruktur, mjukvaror och miljöteknik. Oneok inom pipelines för gas, AT&T för teleinfrastruktur, IBM och Microsoft har en hel del bra mjukvaror och molnsatsningar, bland annat Nextera Energy inom miljövänlig energiproduktion.

Desiree : Hej Marcus! En snabbis, Bilia – köpa mer eller bara behålla?

Marcus: Hej! Bilia är en aktie att behålla, jag är neutral till branschens framtid och bolaget kommer nog att börja gå mot ljusare tider igen när det gäller bilförsäljningen. Aktien är billig, men kurstrenden neutral. Ingen brådska att bli fullinvesterad eller överviktad.

Teresia: Intrum är ju väldigt blankad, bör man sälja eller hur ser prognosen ut?

Marcus: Blankare kan ha fel de också. Intrum går bra som bolag än så länge så det finns ingen anledning att sälja nu när aktien ändå står på rätt låga kursnivåer och kanske bildar en ännu lite högre kursbotten.

Maria: Vad tror du om Resurs Holding? Funderar på att ta in den i portföljen.

Marcus: Så länge bolaget presterar bra kan du ha det i portföljen. Men nischbankernas framtid utvecklas rätt snabbt, med allt från risk för mer regler för små konsumentkrediter till nya betalningslösningar för företag som ritar om kartan. Håll lite extra koll på Resurs om du köper.

Carl: Vad avses med ”treasure” i engelska språket? Den kommentaren står ofta att läsa i engelsk text om händelser relaterade till finans. Enligt engelsk ordbok betyder det ”skatt” men jag får inte ihop det med övrig text. Trevlig helg!

Marcus: Treasury Department betyder finansdepartementet, så visst handlar det om skatt. Treasury Bond är statsobligation. Treasury är pengar som staten ska ta hand om helt enkelt. ”Statskassan”.

Mikael: Vad tycker du om Tele2:s extrautdelning?

Marcus: Bolaget har inga stora investeringsmöjligheter tydligen, utan vill hellre dela ut kapitalet. Det hela är på både gott och ont, som det mesta annat. Tele2:s extrautdelning, där gillar jag läget och tycker det är bra. Teleoperatörer har förutsättningar att vara stabila kassamaskiner för sina ägare, så utdelningen ligger i den linjen. Tillväxtjägare på börsen får investera i något annat.

Nybörjaren: HEJ! Är Spiltan Högräntefond en säker och bra fond att sätta sina sparpengar i och vänta på bättre köptillfällen? Trevlig helg! Nybörjaren.

Marcus: Hej! I princip ja, men när norsk oljeservice hamnade i en lågkonjunktur för några år sedan hickade fondvärdet till rejält, men återhämtade sig sen fint. Med hög ränta kommer en lite högre risk, men på något års sikt är det en bra räntefond om man vill ha en sån.

Aktieintresserad: Hej Marcus. Vad är skillnaden på fritt kassaflöde och vinst?

Marcus: Hej! Fritt kassaflöde är nettovinsten plus avskrivningar, justerat för förändringar i rörelsekapital och avdrag för investeringar. Kvar blir det kassaflöde som kan betalas tillbaka till aktieägare (utdelning) eller till långivare (amorteringar). Beroende på bolag och bransch svänger vinsten och kassaflödet olika mycket, men i båda vill vi som tumregel se långsiktigt stigande trender.

Rekryteraren: Vad tycker du man ska göra med innehavet i SJR efter det kraftiga raset?

Marcus: Det blir en utdelningssänkning nästa vår på grund av svagt resultat. I grunden är det ett bra bolag som investerar men famlar lite i mörkret just nu för att hitta rätt i sina nya satsningar. Långsiktigt lär bolaget återhämta sig, men det är alldeles för tidigt att öka innehaven nu, tror jag. Är ditt innehav litet, behåll, annars trimma ned det för att sänka risken något. För sent att sälja hoppas jag det är.

Paul: Hej Marcus! Vet att du är investerad i Nobina. Hur ser du på balansen mellan nya kontrakt och gamla kontrakt som eventuellt kan komma att påverka lönsamheten negativt kortsiktigt? Är det något du tar i beaktande i din investering och hur agerar du i sånt fall? MVH

Marcus: Hej! Den balansen kan kanske pressa lönsamheten något andra halvåret i år, men det borde å andra sidan inte komma som en överraskning för marknaden. Jag hanterar det som att jag kan öka om aktien rekylerar ned, annars är jag nöjd med storleken på mitt innehav.

Krösamaja: Morning! Har funderingar på att satsa en peng i Xact Högutdelande, är den för dyr nu? Vad är din åsikt? Tack för många kloka ord!

Marcus: Hej! Från start har fonden gjort högre och högre kurstoppar så trenden är stigande långsiktigt som det ser ut. Kursen har gått bättre än börsindex. Konceptet verkar fungera.

George: Kan kronan falla hur mycket som helst utan att riksbanken agerar? Hur påverkar det börsen?

Marcus: Det gynnar börsen, främst exportbolagen som tillverkar i Sverige och säljer utomlands. Svag krona innebär lägre produktionskostnader i Sverige. Dessutom dyrare att importera, vilket höjer inflationen något. Det vill Riksbanken för att nå inflationsmålet på 2 procent. Faller bara kronan tillräckligt mycket blir inflationen så pass hög att Riksbanken agerar, men dit är det nog långt än.

Björklund : Vad tycker du om ProactIT och KnowIT, platsar båda i en lååång portfölj om du själv får välja?

Marcus: Ja, det tycker jag.

Marie: Hej, vad har hänt med Alfa Laval eftersom kursen backat mycket senaste tiden?

Marcus: Hej! Lågkonjunkturen är här i vissa sektorer så Alfa pressas lite av det. Länge sedan direktavkastningen var så pass hög som 2,9 procent. Alfa har aldrig sänkt utdelningen, så långsiktiga investerare kan börja skala in sig i aktien.

Arto: Hej Marcus! Jag ligger nu nästan 60 procent minus på Catena Media som just nu utgör cirka 10 procent av mitt aktieinnehav. Tycker du jag ska sälja av eller behålla?

Marcus: Hej! Jag tycker max 1-3 procent i en chansaktie som Catena Media, där förvärvsstrategin körde in i väggen. Självklart är det sent att sälja nu, när aktien borde vara nära en botten och när andra halvåret kan bli bättre. Men ur ett riskperspektiv tycker jag definitivt du ska minska ditt innehav. Vill du inte lämna sektorn finns andra affiliatebolag som visar upp bättre tillväxt.

Herbert E: Hej Marcus! Magdalena talar om avmattning. Ligger mycket stor i Investor, Industrivärden, Latour, Lundbergs och Kinnevik samt i svenska och nordiska småbolag. Vilka aktier ska jag sälja och vilka fonder ska jag köpa i så fall? Tror du att avmattningen avser Sverige eller världen?

Marcus: Hej! Det pågår en viss avmattning globalt och i Sverige, vilket är helt naturligt och inget som politiker kan påverka särskilt mycket. Det är nog bara sunt i längden med lite lägre tillväxt innan nästa högkonjunktur. De stora krascherna kommer för sällan för att vi ska sälja av utifall en sån kommer. Behåll dina placeringar om du är långsiktig.

Tanga-Tony: Apropå Krösamajas fråga om XACT Högutdelande tidigare. Det har väl varit ett väldigt gynnsamt klimat för utdelningsaktier de senaste åren. Hur tror du ett index beter sig i en större nedgång?

Marcus: XACT Högutdelande investerar i aktier med låg volatilitet, alltså låga kurssvängningar. Det borde stå emot hyfsat, men har fonden investerat i värdefällor där direktavkastningen varit hög på grund av mörk framtid och fallande utdelning finns det en nedsida minst lika stor som börsindex i allmänhet.

Felix: Hej Marcus! Ska man ta eventuellt erbjudande om byte från Oscar Prop Pref till nya stamaktier serie B? Eller sitta kvar med sina preferensaktier i bolaget och hoppas på vändning om några år? https://www.privataaffarer.se/oscar-properties-soker-stod-for-nyemission/

Marcus: Hej! Mitt råd har länge varit att undvika hela sektorn. Ska Oscar P överleva behöver bolaget konvertera många aktier till B2. Finns en liten chans att det kan gå och behålla en pref och att det om ett antal år har vänt för bolaget så det visar sig vara fördelaktigt, men ska du chansa på det viset ska ditt innehav vara litet. Du kan ju också bli sittande i en illikvid aktie väldigt länge.

Annie: Jag har för mig att du har varit positiv till eWork tidigare. Hur tänker du i nuläget?

Marcus: Långsiktigt är jag fortsatt positiv, men vi får se hur bolagets investeringar lönar sig. Marginalerna är pressade just nu.

Arbetarn: Hej, jag såg att du införskaffade SJR för ett tag sen. Hur tänker du nu när aktien backat så mycket?

Marcus: Hej! Jag behåller mitt lilla innehav, men ökar inte. Vi får se hur mycket de sänker utdelningen med nästa vår.

Nils: Hej! Vad tror du om Bahnhof? Varför sålde du av ditt innehav?

Marcus: Hej! Tillväxttakten saktade in samtidigt som jag hade en stor kursvinst att skydda. Jag är glad att jag använde min författarkollega Talvings metoder i Bahnhof så jag kunde sälja nära toppen i höstas. Nu följer jag bolaget och avvaktar hur det går med deras intäktstillväxt och annat framöver. Kanske har branschen förändras något och de kommer att tyngas av mer nätavgifter från dem som äger mer infrastruktur än Bahnhof.

Pelle: Hej Markus. Vad tror du om Hexagons aktie i framtiden? Har ju varit lite upp och ner den senaste tiden. Ska man köpa eller sälja? Jag har cirka 1 500 stycken från 2008, var hittar jag inköpsvärdet för dem? Tack för en bra chatt och dina böcker. P.J

Marcus: Hej! Sett på fem till tio år tror jag mycket på Hexagon. Rätt bransch för framtiden och bolaget är välskött. Inköpsvärdet borde synas på din nätbank.

Pt: Hej Marcus och tack för intressanta böcker! Hur tungt tycker du man ska investera av det egna totala kapitalet? Till exempel om du hade 1 mille och inga skulder. Känns onödigt att ha dom liggandes på vanligt bankkonto utan avkastning men man behöver ju pengar till levnadsomkostnader också.

Marcus: Hej! Långsiktigt skulle jag ha cirka 75 procent i aktier och resten i likvider för hushållsinvesteringar eller reserver, men också något annat kortsiktigt tryggare än aktier.

Dan: Hallå! Om du skulle rangordna dessa aktier efter ditt köpintresse, hur skulle platserna se ut? Magnolia, Mekonomen, Trelleborg, Ratos. Hälsningar Dan

Marcus: Hej! 1. Trelleborg, 2. alla de övriga, som jag inte vill ha.

Jonny: Hej, hur ser du på Netents senaste rapport och framtidsutsikter?

Marcus: Hej! Ingen tillväxt på flera år, då väljer jag hellre andra i sektorn.