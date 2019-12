Hernhag: Fem bolag jag tror på inför 2020

Tom Raffles: Hej! Har du något tips på fem bolag på Mid Caplistan inför 2020?

Marcus: Hej! Finansbolaget Catella, biltjänstefirman Bilia, bussbolaget Nobina och e-handlaren Dustin är fyra aktier med minst 4 procent i direktavkastning och som jag tror på inför 2020. Ett annat bolag på Mid Cap är Sinch, som inte ger utdelning men som är en bra chansaktie och där kursen kan fortsätta upp om den fina tillväxten håller i sig.

Mats: Hej Marcus! Nu när Akelius Pref försvinner, vilken pref tycker du är bäst?

Marcus: Hej! Alla preffar är lite för dyra tycker jag. Men Sdiptech Pref, Volati Pref och Fast Partner Pref är tre lågriskpreffar som ändå känns som bättre alternativ än räntesparande.

Mattias.: Din åsikt om Ambea och Nordic Waterproofing, hört lite köprekar på båda här och där. Samt är det försent att köpa Sinch?

Marcus: Ambea och Nordic Waterproofing är bra bolag på sikt. Sinch är det definitivt inte för sent att köpa med deras tillväxt. Med nästa generations tjänster inom SMS som kallas för RCS finns det mycket att hämta under många år.

Morfar: God morgon! Jag har fått några Millicom från Kinnevik och undrar nu hur jag ska göra. De ligger i ISK-konto. Är det lämpligt att köpa några till eller ska jag sälja? Hur beskattas försäljning och utdelning med tanke på att huvudkontoret ligger i Luxemburg?

Marcus: Hej! Millicom har stabil utdelning, men kanske inte så oerhört mycket mer. Aktien är på låga nivåer, så att gå mot strömmen och köpa mer om det passar din portfölj behöver inte vara så dumt. Historiken är inte direkt den bästa men Millicom borde vara en relativt bra spelare i sektorn.

Tomas G: Hej Marcus! Har W P Carey stoppat sina utdelningar för nästa år? Hälsn. Tomas

Marcus: Hej! Inte vad jag vet eller har hört, men det borde komma besked om exakt datum och det borde innebära utdelning runt årsskiftet.

Nybörjare: Hej! Jag började med utdelningsaktier nyligen (början av november i år) och har nu köpt ganska raskt i i Alfa Laval, Axfood, Castellum, Cibus, Nordic Real Estate, Hufvudstaden A, Intrum, Investor B, Latour B, Millicom samt Nibe och Nobina. Jag köpte dessa ganska raskt och har cirka 5.000-10.000 från privatkontot in i vardera aktie. Alla stiger ju uppåt så kan inte riktigt sitta och invänta någon dipp, men samtidigt är jag ute cirka 85.000 för detta, vilket i nuläget resulterade i kanske 3.000 som utdelning nästa år enligt egen uträkning, alltså. Inte mycket att komma med för ”ränta på ränta”. Gör jag något galet? Tacksam för svar

Marcus: Hej! Nej, din direktavkastning verkar vara 3,5 procent, vilket är helt normalt. Aktiesparande är en kapitalintensiv verksamhet. Det går år mycket och tar lång tid. 3.000 kr i utdelningar är en bra start. Satsar du på aktier med mycket högre direktavkastingar får du mer utdelning per år, men samtidigt antagligen färre eller mindre utdelningshöjningar.

Rut: Hej Marcus! Hur ser du på Kinnevik efter att de uteslutit utdelningen och om man vill satsa på utdelningsaktier i första hand, skulle du behålla aktien fortsättningsvis?

Marcus: Hej! Kinnevik är mer en tillväxtaktie numera, ingen utdelningsaktie. På gott och ont. Framtiden är spännande, men kanske lite mer osäker nu. Alla har plats för lite tillväxtaktier i portföljen, varför inte Kinnevik.

Eskil: Hej Marcus! Vet du hur man ska göra för att vara delaktig i Quartiers nyemission av preferensaktier? Tacksam för svar

Marcus: Hej! Om du vill ha denna högriskpreff så varför inte teckna aktier. Förhoppningsvis blir handeln lite större i preferensaktien framöver. Är du inte aktieägare får du teckna genom att köpa teckningsrätter. Frågan är om det då inte är lika bra köpa aktien direkt och slippa gå via teckningsrätter, men dessa kan handlas med rabatt ibland. Då kan du passa på.

Oskar: Hallå skägget! Jag är 25 år och har aktiesparat med utdelningsstrategi i cirka fyra år. Börjar tänka att med en lång sparhorisont borde jag få in lite mer tillväxt i min portfölj. Har kollat på Calmark och tror de kan ha fördel av megatrenden globalt ökande barnafödande och ökat behov av billig, snabb diagnostik av nyfödda. Har du några tankar om dem? Borde jag välja något mer väletablerat bolag? Några andra rekommendationer?allt gott!

Marcus: Hej! Har aldrig tittat på dem tidigare, men spontant ser de ut att göra förluster och ha väldigt liten omsättning. En lottsedel med andra ord. Vitrolife är det etablerade bolaget inom fertilitet vars aktie jag föredrar.

Hedvig: Hej! Vad tycker du om Akelius D och SBB D? Bra eller bättre att satsa på vanliga preferensaktier?

Marcus: Hej! Preffar är lite säkrare, men ger ofta lite lägre direktavkastning. Just nu ser SBB D ut som bästa D-aktien tycker jag.

Tonna : Hej igen! Glömde fråga vilket alternativ du förordar i SBB:s köp av Hemfosa?

Marcus: Hej! Jag lutar åt att man ska välja aktier, två bra bolag blir ett bra bolag i en het sektor.

Marie: Hej! Hur och var kan man handla Fortnox? Verkar vara Nordic MTF och de tar en courtageavgift när man ska handla genom Avanza.

Marcus: Hej! Ja, det stämmer. Det är hos de flesta eller alla lite dyrare courtage att handla på mindre börslistor som Nordic MTF.

Jo: Förnybar energi? Du brukar säga Eolus, men de har dragit iväg på senare tid. Någon annan favorit? Gärna svensk.

Marcus: I Sverige finns det tyvärr ytterst få elproducenter noterade. Arise är ingen favorit direkt. Fortum är ett alternativ om de säljer kolkraften.

Marie: Hej, Avida Finans justerar snart sin sparränta nedåt. Vad är anledningen till det när reporäntan förmodligen är på väg upp igen?

Marcus: Hej! Vet inte i deras fall, men reporäntan i Riksbanken och marknadsräntorna på andra lån på olika löptider skiljer sig åt. En del marknadsräntor har studsat upp under de senaste månaden/månaderna. Banker ska ha råd med räntan de erbjuder också, så det kan vara bolagsspecifikt.

Erik: Hej Marcus! Tack för en bra chatt! Vad är din syn på EPR Properties på nuvarande nivåer (backat cirka 12 procent senaste två månaderna)?

Marcus: Hej! WPC och EPR har backat på börsen sista månaden, troligen på grund av räntor som inte faller som marknaden hoppats på. EPR har jag inte så bra koll på, men verkar vara ett helt okej fastighetsbolag. Direktavkastningen börjar locka, men den var över 7 procent för ett par år sedan.

ViktorE: Hej Marcus, jag är 24 och har startat en utdelningsportfölj. Planen är att spara så mycket jag kan tills jag kan leva på utdelningen, hur många bolag och branscher anser du vara nödvändiga för att slippa bolags/branschrisken?

Marcus: Hej! Med fyra till fem investmentbolagsaktier kommer du mycket långt. Annars sikta mot cirka tio aktier i fem eller sex olika branscher som en början. Men grunda gärna med Investor och de andra även om du köper andra sorters bolag sen.

Fredrik: Hej Marcus. Att äga samma bolag direkt i aktier och indirekt genom investmentbolag låter kaka-på-kaka. Är det smart sälja direktägandet och i stället investera i sådant investmentbolaget INTE äger? Undras glatt

Marcus: Hej! Ja, det stämmer. Det är bara om du tycker investmentbolaget satsar för lite på ett bolag som du dessutom bör köpa aktier direkt. Annars är det bättre köpa aktier investmentbolagen inte redan har.

Wille: Hej! Hur kommer det sig att Sobi går så dåligt nu? Har haft aktien i flera år men från att ha gått med bra vinst börjar det nu närma sig nolläge. Ska jag sälja? Vad skulle du göra?

Marcus: Hej! Sobis storsäljare möter ökad konkurrens och alla deras tillväxtsatsningar inom andra områden har inte slagit igenom än. Långsiktiga behåller, potentialen finns kvar. Men det kan bli värre innan det blir bättre.

Per: Hej, Hansa Biopharma störtdyker i dag. Köpläge nu? Ha en fortsatt bra fredag.

Marcus: Hej! Nej, det tycker jag inte. Ofta startar dåliga nyheter som leder till ett stort ras en period av nya nedgångar eller i vart fall tråkig kursutveckling. Inte bråttom att köpa ett forskningsintensivt bolag som fått en motgång.

Runnerunn: Hej. Har en portfölj på cirka 1 miljon kr. Om historiken håller i sig ska värdeuppgången bli 300.000 kr per år i framtiden. Tycker att utdelningen på kanske 30.000 kr per år är ganska marginell. Tänker jag fel?

Marcus: Hej! Det låter som att du räknar med 30 procent i totalavkastning per år, vilket vore enormt mycket och något ytterst få fixar. Men klarar du det är utdelningen marginell. De flesta bör räkna med 8-10 procent från börsen i totalavkastning över tid. Utgå inte från det goda 2019 i beräkning av framtida potentiell avkastning.

Johan: Hej Marcus, Vi planerar att köpa hus om cirka ett år. Har cirka 850.000 kr på kontot, en tredjedel aktier & fonder, en tredjedel högräntefonder och en tredjedel sparkonto. Hur bör jag tänka, vill inte ta för stor risk samtidigt som jag inte vill ha alla pengarna till noll procents ränta?

Marcus: Hej! Så länge aktierna ligger i någorlunda stigande trender åtminstone är det ingen stress att sälja av dem. Men följ i första hand aktiedelen och kurstrenderna för att skydda kapitalet.