Hernhag: Fem aktier att äga för alltid

Gurra: Hej! Tack för bra böcker! Om du fick köpa fem aktier (ej investmentbolag) och endast dessa, att äga för alltid, vilka skulle du välja? Tack!

Marcus: Hej! Reala tillgångar i form av Brookfield Infrastructure, Brookfield Renewables samt SCA, miljövänlig industri i form av Alfa Laval, bred hälsovård med Johnson&Johnson. Det är fem bolag där alla har en historik av stabila utdelningar och en verksamhet som lär klara kriser.

Kristina: Hej Marcus. Jag funderar på någon IT-aktie till min portfölj. Kan du hjälpa mig med något tips om någon som är hållbart och bra för framtiden för jag har noll koll på IT? Och vilka bolag jobbar med 5G? Tack!

Marcus: Hej! Det finns massor. Alltifrån programvarubolag som Vitec, Hexagon och Fortnox till infrastrukturägare som American Tower och Crown Castle. Eller varför inte svenska dataspelbolag som Embracer.

serra: Hej och tack för en kanonchatt! Vad tror du om Spectracure? Några tankar kring den aktien?

Marcus: Hej! Det är en spännande chansaktie/lottsedel. Lovande forskning.

Gunnar : Investerar i Finland, Neste, Fortum och Sampo. Neste är tyngdpunkten. Fungerar ganska bra. Känner osäkerhet vad gäller Sampo vad är din synpunkt?

Marcus: Fortsatt press en tid till på Sampo tror jag på grund av för låga räntor och att Nordea ska sänka utdelningen. Annars bra finanskoncern.

Stig: Hej Marcus! När det gäller de amerikanska och kanadensiska aktierna så får jag inte så mycket i utdelning som till exempel investing.com visar. Enligt dem ska utdelningen på till exempel Exchange Investing vara 2,28 kr per aktie. Jag har fått 1,40 kr. Har jag helt fel? Tacksam för ett svar.

Marcus: Hej! Kolla valutorna. Exchange Income är kanadensiskt bolag men investering-sajten är väl amerikansk? Cirka 1,35-1,40 kr per aktie per månad det vill säga 16,16 kr per aktie på ett år ska det bli enligt vad jag kan se.

Inka: Hello Chatman! För sent köpa in sig på preferensaktier, någon du annars vill rekommendera? Har för närvarande endast Klövern Preff? Eller har du något bättre förslag på ”säker” aktie i detta osäkra börsläge med hög direktavkastning?

Marcus: Hej! Tycker preffarna är lite för dyra, ja. Det finns bra aktier som ger 4-7 procent i direktavkastning, men kursriskerna i Nobina, Bilia och Ework och Tieto och motsvarande bolag är mycket högre än för preferensaktier. Sett på många år lönar sig nog stamaktier jämfört preffar, men vill du ta riskerna med just den delen av din portfölj?

Martin: Hej Marcus, vad anser du om komplettera portföljen med Telia och Volvo nu? På lång sikt?

Marcus: Hej! Det beror på vad du är ute efter. Volvo lönar det sig säkert att snabba upp i lågkonjunkturer som denna. Det behöver inte bli någon snar vändning, men när Volvos efterfrågan väl vänder är det en utmärkt cyklisk aktie att ha i portföljen. Om man gillar cykliska aktier vill säga. Telia ska du i vart fall inte köpa för kursuppgång, utan för hög utdelning och infrastrukturägande. Hellre Telia än räntesparande, jag tycker det är bättre att ta risken i aktier om man bara är långsiktig nog.

Daniel: Hej! Moberg Pharma kommer att splittas i 2:1 där varannan aktie kommer ges tillbaka som utdelning till aktieägarna. Detta med ett värde på 46,50 kr/aktie. I dag när aktien ligger på cirka 76 kr så förstår jag inte varför den andel man får i utdelning är så hög. Är det läge att fylla på? Varför hoppar inte aktiekursen upp till 93 kr (46,50×2)? Vad missar jag?

Marcus: Hej! I praktiken är det en engångsutdelning på 46,50 kr per aktie. Du får en aktie som inlöses mot kontanter. Den 4 november kommer Mobergs aktiekurs därför att falla med det beloppet för då handlas aktien utan rätt till utdelningen. Då utdelningen redan är inräknad i kursen och drivit upp den är det inte läge att öka enbart på grund av utdelningen. Däremot bolagets övriga verksamhet om man känner till den och tycker att aktien passar i portföljen.

Gurra: Hej! Jag blir lite skrämd av SBB:s enormt snabba expansion och aggressiva planer. De känns som att risken att de förköper sig är hög. Vad är din analys? Jag ligger hellre kvar passivt i Hemfosa.

Marcus: Hej! Hemfosa är antagligen lika bra. SBB expanderar våldsamt, men så länge det går bra är det helt rätt. Skulle soliditeten gå under 30 procent vore det riskabelt. Eller om räntorna börjar skena uppåt. Tror mer det är en smaksak vilken risk och potential man är ute efter, så stanna kvar i Hemfosa om du har dem.

Robbie: Tjena! Hur skulle du investera 200 000 i dag när börsen nästan nått rekordnivåer? Avvakta, eller finns det guldkorn fortfarande?

Marcus: Hej! Som vanligt skulle jag köpa en hel del direkt och sen lite mer då och då för att sprida ut riskerna. Börsindex har stått stilla sen 2017, med viss dragning uppåt så nu är börsen nära rekordnivåer igen. Om konjunkturen vänder uppåt om ett år är det inget problem.

Dagobe: Astra Zeneca har fått flera köprekommendationer men står och stampar inom ett ganska snävt intervall. Vad är det marknaden väntar på?

Marcus: Kursen har stigit 55 procent på tre år och då tillkommer utdelningar. Även om forskningsportföljen verkar utvecklas väl nu är det en ganska rejäl uppvärdering. Trenden i aktien är dessutom tydligt uppåt och särskilt mycket snabbare uppgång än den vi ser vore orimlig.

Anders: Hej Marcus! Jag är 67 år, innehar aktier plus månadssparar i fonder, Spiltan och Handelsbanken. Har i Handelsbankens aktieportfölj Investor, Kinnevik, ISS, SSAB och Hybricon. Vill komplettera portföljen med fastighetsbolag. Funderar på SBB. Vad tror du, eller har du något bättre förslag? Vill även öka i investmentbolag. Ska jag öka i Investor och Kinnevik, eller nya bolag. Vad tror du om Creades, Bure, Industrivärden, Öresund? Har du bättre förslag? Ska jag behålla ISS, SSAB? Hybricon (elbussar i Umeå, har legat länge på cirka -50 procent). Jag har sålt Spiltan räntefonder, tänkte byta till Spiltan Högräntefond plus Aktiefond stabil? Spiltan Invest plus Global har jag redan. Andra bättre fonder? Det var många frågor, tackar på förhand.

Marcus: Hej! SBB verkar ha vind i seglen så varför inte dem. Öka i investmentbolagen som har högst substansrabatt, både gamla och nya av de du nämner. Att lämna SSAB och Hybricon tror jag kan vara vettigt, i alla fall som du satsar på Spiltan Investmentbolag eller annan bra fond i stället.

Stefan: Hej! Jag blir inte klok på vad Collector håller på med. Blir du? Jag tycker Skagen Tellus går bättre än Spiltan Högräntefond.

Marcus: Hej! Collector tuffar på som bolag men aktien skvalpar på botten. Som vanligt, alltså. 🙂 Välj den högräntefond du gillar bäst, men tänk på att olika fonder kan ha olika valutarisker/exponeringar. Skagen Tellus har en massa internationella obligationer som Spiltan Högräntefond inte har, om kronan skulle börja stärkas skulle värden på fondandelarna i kr förändras olika i fonderna.

Anne: Hej Marcus! Jag försöker en gång till. Jag kanske når fram i dag. Vad tycker du om NorthWest Healthcare Properties i nuläget? Värd att köpa?

Marcus: Hej! Jag är neutral till bolaget och aktien. Utdelningen har varit oförändrad i nio år ser det ut som och utan utdelningshöjningar ska vi kräva riktigt hög direktavkastning. Hellre NorthWest Healthcare Properties än räntefonder, men det är heller ingen riktig favorit hos mig.

Zus: Hur ser du på Berkshire Hathaway? Börjar de bli för stora för att kunna vara tillräckligt aktiva så att detta blir mer eller mindre som ett index? Tror du aktien påverkas om hälsan börjar svikta på legendarerna i ledningen?

Marcus: Ja, men det är nog ganska lite som bolagets storlek varje år gör det allt svårare. Utan dynamiska duon Buffett/Munger vore det ett lite annat bolag trots allt, men efter en hicka i aktiekursen är det innehaven som styr ändå.

Karin: Hej Marcus! Tack för en inspirerande chatt. Jag har frågat tidigare och provar att fråga igen, vad tror om att köpa aktier i fastighetsbolaget Amhult 2?

Marcus: Hej! Jag har tyvärr inte koll på bolaget, men har inte hört något negativt i alla fall.

V: Har länge funderat på att öka mitt innehav i Investor. Vad anser du om dagens värdering efter rapporten? Trevlig helg!

Marcus: Direktavkastningen börjar se låg ut, men substansrabatten är skaplig fortfarande.

Jonas : Kinneviks extra utdelning? Hur tycker du man ska göra? Sälja av aktierna eller behålla? Vad gör du? Jag siktar mest på utdelningar i min portfölj.

Marcus: Hade jag ägt Kinnevik hade jag kanske flyttat aktien från utdelningsaktier till min kompletterande del av tillväxtaktier efter avknoppningen. Millicom lär fortsätta ge stabila utdelningar, men de senaste fem, sex åren verkar bolaget stå och stampa utan tydlig trend uppåt. Det borde vara bra med telekomnät i tillväxtmarknadsländer, men det verkar inte helt lätt heller.

Jörgen: Hej! Kinnevik tänker sluta med vanliga kontantutbetalningar, samt utdelning av Millicomaktier, är det rätt uppfattat? När i så fall? Kan du förklara vad det innebär för Kinneviksaktien? Tack!

Marcus: Hej! Ja, det sker senare i höst. Aktien kommer att falla med utdelningsbeloppet och bolagets ökade tillväxtprägel kommer antagligen göra att kursen svänger lite mer framöver. Långsiktigt gör Kinnevik ändå intressanta satsningar mot e-handel.

amf: Hej Marcus! Köpte för ett tag sedan Cibus. Verkar inte fungera som andra aktier. Pendlar hela tiden endast mellan plus 0,35 och minus 0,35. Aldrig något annat. Vad beror detta på? Tack på förhand för svar. amf

Marcus: Hej! Cibus är upp 38 procent i år. Just nu en liten andhämtning på kurstoppen, vilket är en naturlig sak. Allt trendar inte hela tiden.

Kjell Öhman: Hej Marcus! Hur ser du på de riktade emissioner som förekommer? De mindre aktieägarna får inte chansen att vara med, utan får snällt sitta på åskådarplats och acceptera den utspädning som uppkommer. Rimmar illa med likabehandlingsprincipen. Mvh, Kjell

Marcus: Hej! Det går snabbare och är säkert billigare med de nyemissioner som riktas till ett fåtal investerare. Utspädning blir det ja, men också nytt kapital som kan ge avkastning åt alla aktieägare så det jämnar ut sig.

William: Hej Marcus, i Börslunch i går gästade Anders Elgemyr och han pratade en del om Telia och att det ser ut som att de håller på att gå från ett telekombolag till ett mediabolag. Vad tror du? Och om så är fallet kommer Telia då att börja se ut som ett svenskt AT&T?

Marcus: Hej! Nja, Telias mediedel är ganska liten jämfört med deras teledel än så länge. Med det sagt är de lite som ett svenskt AT&T. Många fler i USA har också blandat infrastruktur med innehåll/media. Jag vet ännu inte vad som är rätt väg att gå. Tele2 är helt renodlat mot att äga nät och sälja det till slutkunder. Blir intressant att följa vad som är bäst rent strategiskt. Konglomerat är bredare och har sina stordriftsfördelar och riskspridning, men renodlade verksamheter brukar vara bättre många gånger på grund av det ökade fokuset mot det som man verkligen kan.

HenrikG: Hej Marcus, tycker du att man får med tillräckligt med bredd i portföljen när det gäller AI- och IT-aktier om man äger Core Ny Teknik? Eller ska jag lägga till någon aktie? Vänliga Hälsningar, Henrik!

Marcus: Hej! Det går att komplettera lite då Core Ny Teknik inte satsar på alla IT/teknik-branscher. Inte lätt välja aktier där och det beror mycket på vad man har i övrigt i portföljen.