Hernhag: Fem billiga aktier att köpa just nu

Maria: Fem billiga aktier just nu att köpa? Tack

Marcus: Sett till direktavkastningen känns Cibus rätt billiga inom fastigheter. Utdelningshöjaren Wihlborgs börjar bli småbillig i den sektorn också. Telia ligger kvar på låga kursnivåer och hög direktavastning, liksom inkassobolaget Intrum. Oljebolaget Lundin Energy har hög risk, men värderingen känns klart överkomlig också.

Marcela: Hej Marcus, fem amerikanska bolag som är billiga att gå in just nu? Blanda gärna mellan utdelningsaktier och tillväxtaktier.

Marcus: Hej! Utdelningsaktier som AT&T och fastighetsbolaget WP Carey är billiga. JNJ inom hälsovård är sällan för dyr långsiktigt även om den kanske inte är billig just nu. Investmentbanken Lazard är inte för dyr än heller. Svårt att hitta billiga tillväxtaktier, men blir det en rekyl i Broadcom vore det ett alternativ.

Thomas: Hej. Hur ser du på Kinneviks utdelning av Zalando till aktieägarna? Kommentarer jag läst har varit både positiva och negativa. Ska jag sälja mina aktier nu tycker du?

Marcus: Hej! Långsiktiga ska behålla allt eller det mesta i Kinnevik. Vill du minska det nuvarande innehavet är det lika bra att vänta lite och sälja Zalando-aktier i så fall.

Mille: Hej! Vad tror du om Kinneviks utskiftning av Zalando till aktieägarna? Klokt eller inte av bolaget? Jag och alla andra aktieägare i Kinnevik kommer sen att få möjlighet att omregistrera de utskiftade Zalandoaktierna till aktier som kan handlas på Frankfurtbörsen. Tycker du det är en bra idé att behålla Zalando och omregistrera dem? Eller smartare att sälja av dem? Tack för intressant chatt!

Marcus: Hej! Om din nätmäklare har digital handel till rimligt courtage på Frankfurtbörsen kan du behålla Zalando om du tror på bolaget. Annars är det mer tveksamt. Hörde om en storbank som i ISK knappt hade möjlighet att låta kunderna handla vanliga USA-aktier. Att kunna handla med Zalando-aktierna snabbt ocvh enkelt är viktigt. Frågan är också om du får tillräckligt mycket analyser, intervjuer och annan info från och om bolaget för att du ska vilja äga aktierna direkt.

Marcus : Verkligen en extrem nybörjarfråga. Men jag äger lite aktier i Kinnevik. Och alla verkar så glada för 200 kr per aktie. Men, varför köper man då inte på sig fler? Tar 200 kr från Zalando och forsätter äga långsiktigt i Kinnevik? Hjälp, förklara så en nybörjare förstår.

Marcus: Många är nog redan fullinvesterade i Kinnevik. När Zalando väl är utdelat lär flera sälja den aktien och köpa mer i kvarvarande Kinnevik istället. Just nu gissar jag aktierna pressas lite inför oro inför sådana utförsäljningar och att Zalandos ägarbild blir lite mer splittrad utan Kinnevik.

Sebastian : Kan man räkna med att Kinnevik rasar 200 kr när utskiftningen av Zalando sker?

Marcus: Ja, ungefär så mycket.

Jocke: Hej, det pratas om börskrasch och försiktighet, håller du med?

Marcus: Hej, nej jag ser ingen anledning till börskrasch just nu. Index tuggar på uppåt i stabil trend och det finns ingen toppformation. Vi har de senaste tio åren heller inte haft någon superbörs i Sverige som vi hade på 1980-talet och på 1990-talet. Istället har bolagens vinster inte ökat särskilt mycket och börsindex har heller inte rusat. Flera tillväxtaktier ser dyra ut och det finns enstaka börsbubblor, men kommer högkonjunkturen i höst och börsbolagen ökar vinsterna så lär kurserna stå sig.

Johan: Hej. Du har tidigare sagt att Volvo går bra i ett par år när konjunkturen är på väg upp för att sedan vända och gå med. Men tittar på kursen över tio år är det svårt att se sambandet med långsiktiga upp och nedgångar.

Marcus: Hej! Jag menar att 2017 gick Volvo mycket bättre än börsindex (OMXS30), men 2020 i raset tappade man en stor del av det. Därefter har aktien återhämtat sig mycket mer än börsindex igen. När det går bra för aktien så går det verkligen bra, sen desto sämre. Det behöver inte vara just ett par år som det går upp eller ned, det var lite schablonmässigt uttryckt.

John: Hej Marcus! Jag har bevakat AT&T som ett långsiktigt utdelningscase ett antal år, men har inte tryckt på köpknappen ännu. Stabila utdelningshöjningar och stabil bransch lockar att äga länge. Kursen har inte hämtat sig sedan mars förra året varpå vi sett direktavkastning på historiskt höga nivåer. Runt 7 procent idag. Vad är din syn på AT&T på dagens nivå? Och vad tror du om kurspotential?

Marcus: Hej! Aktien lär fortsätta att handlas mellan 27 dollar och 34 dollar. Utdelningen lär sakta höjas. En lågriskaktie som kan liknas med en högriskobligation. I den del av din portfölj där du har dina tryggaste kassakor platsar AT&T, men det är inget som lär slå börsindex över lång tid.

Emma: Hej! Min avsikt när jag tecknade Cint var att direkt sälja men nu sitter jag här med allt kvar och den backar sakta tillbaka. Är det dumt att behålla den eller bör jag sälja nu?

Marcus: Hej! I skrivande stund är Cints aktiekurs knappt 84 kr, vilket är klart över teckningskursen på 72 kr. Hade du tanken från början att sälja direkt med vinst – gör det. Följ din ursprungliga plan, den är nog mer genomtänkt än det du känner efter en dryg timmes handel i aktien. Kortsiktiga kursrörelser stressar lätt upp oss

Simpan: Hej på dig Marcus! Som familjens egen förvaltare har jag en fråga som gäller min mor. Hon närmar sig pension och har sparandet uppdelat i aktier och en räntedel. Jag övervägar att byta räntedelen mot stabila utdelningsaktier som till exempel Telia. Jag övervägar också Preffar och D-aktier. Låter det bra? Har du några tips på aktier i såfall?

Marcus: Hej! Risken stiger, men långsiktigt är det nog värt det. Telia, SBB D och Amasten Pref är tre exempel.

Olof: Hej,Vad tror du om värderingen på Sampo, Fortum och XACT Högutdelande för tillfället? Stort tack!

Marcus: Hej! Fortum är på höga kursnivåer för att vara dem, men kanske faller de inte tillbaka denna gång. Sampo pressas fortsatt av de låga räntorna, så det är svårt att motivera så oerhört höga kurser. Xact Högutdelande innehåller nog både värdefällor och bra värdeaktier.

Anders : Hej och tack för informativ chat, du pratar mycket om SBB som verkar vara en vattendelare för många. Vad är din åsikt om att bolaget är börsens mest blankade aktie bland storbolagen? Är det en varningsflagg eller vad är din åsikt på det?

Marcus: Hej! Ja, det är en varningsflagg. Men blankarna har ofta fel också och förr eller senare måste de köpa tillbaka aktierna de lånat och sålt. Jag är neutral till blankarnas positioner, det vill säga det skrämmer inte bort mig från ett bolag men lockar mig inte att gå tvärtemot heller. Jag gillar SBB av andra skäl.

L-E: Hej Marcus! Vad tror du om Train Alliance? Teckna, 60 kr?

Marcus: Hej! Mycket spännande fastighetsbolag som bygger upp regionala monopol inom järnvägsknutar. Långsiktigt gillar jag upplägget.

Britt-Marie: Hej Marcus! Kan du säga vad du tror om Hufvudstaden?

Marcus: Hej! Jag tror fortsatt att Hufvudstaden är en bra värdeaktie med relativt låg risk på nuvarande värderingsnivåer. Utdelningssänkningen är däremot en stor besvikelse.

Ove: Godmorgon Marcus, jag har varit med länge men fortfarande inte riktigt förstått finessen med aktiesplit, den ska bli lättare att handla med. Det finns nivåer på 200 kr och split 1:2 och värdet blir 100 kr per styck och utdelningen per aktie blir också hälften. Sen finns det aktier i nivån 700-1600 kr där ingen aktiesplit är aktuell. Vad är finessen för en småsparare egentligen?

Marcus: Hej! Det är ett nollsummespel, men en finess med aktiesplit är att du lättare kan månadsspara i aktier. Kostar kursen 200 kr och du köper en aktie i månaden jämfört med om den kostar 1600 kr. Vill du månadsspara i flera aktier och har till exempel 1000 kr att satsa varje månad är det en fördel med lite lägre kurser i de bolagen.

Tomas: Vad har egentligen skett i NetEnt, har aktien men kan inte sälja den. Förstår att någon av de större drakarna köpt upp den men vad betyder det för oss aktieinnehavare? Tack!

Marcus: Evolution har köpt upp bolaget så aktien är avnoterad. Det blir tvångsinlösen på dina aktier.

Andrea : Hej Marcus, när ska man sälja en aktie? När den har gått ner 20 procent till exempel eller upp 80 procent, eller aldrig? Hur ska man tänka där? Det pratas alltid om att köpa men aldrig om att sälja.

Marcus: Hej! För långsiktiga investerare är det bästa om man aldrig behöver sälja, men allt beror på din strategi och placeringshorisont. Exakta procentsatser som passar alla finns det inte. En renlärig utdelningsinvesterare behåller allt eller det mesta i en aktie så länge utdelningstrenden står sig, annars sälj.

Roger: Hur räknar man egentligen på värderingen i ett bolag som Embracer där det hela tiden kommer in nya företag som ska integreras? Känns som mycket av siffrorna inte är synliga i rapporten ännu och det kan även finnas mycket dold goodwill?

Marcus: Det är svårt att värdera företagsbyggen av detta slag. Men så länge omsättningen per aktie stiger brant kan vi motivera att aktiekursen står klart högre än omsättningen per aktie. Förr eller senare måste vi värdera ett bolag utifrån vinsten, eller åtminstone vinstpotentialen och är det många engångsposter och investeringar får vi anta en genomsnittlig framtida rörelsemarginal och nettovinst och börja räkna. Frågan är hur mycket klokare vi blir av det, vi kan ju sätta fel prognoser. En annan sorts analys är att titta mycket på trenderna istället och försöka analysera styrkan i dem och agera därefter, oavsett värderingen.

Henric: Hallå! Tankar kring SOBI? Vad tycker du om bolaget? Kan det vara värt att plocka upp en post nu när de dippat en del?

Marcus: Hej! Har länge tyckt att det är en bra chansaktie, men det går trögt för dem nu. En liten chanspost är de värda, men ingen stor.

Gabriella: Brookfieldbolagen, däribland Brookfield Infrastructure och Brookfield Renewable, har sjunkit de senaste veckorna och är nu drygt 20 procent från sina toppar. Har något fundamentalt förändrats eller är detta tillfälliga dippar/rimliga köptillfällen?

Marcus: Nej, inget fundamentalt har försämrats. Det ser även ut som att BEPC fallit mycket mer än BEP trots att båda aktieslagen ger samma ekonomiska exponering mot bolaget. BEPC steg till premie tidigare, så det är motiverat att det går ned lite mer också.

Atte: Hej Marcus , har aldrig sett dig nämna vätgas? Vad tror du om Cell Impact, Metacon och Powercell? Mvh, atte.

Marcus: Hej, lottsedlar till aktier. Jag är lite skeptisk till vätgasen då den kräver en hel del energi för att utvinnas ur vatten eller möjligen naturgas. Men visst finns det plats på marknaden långsiktigt för vätgasbolag, men känns som lotter till bolag innan vi vet mer.

Ture Wester: Hej Marcus. Jag undrar hur du ser på Creades? Premien har ju sjunkit till ungefär 20 procent nu. Väger Avanza för tungt i deras portfölj?

Marcus: Hej, det är ett jättebra investmentbolag där aktien värderas alldeles för högt.