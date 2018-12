Hernhag: Fem aktietips inför 2019

Köp Marcus Hernhags senaste bok Du har väl inte missat Marcus Hernhags böcker? Den senaste heter "Bli rik och fri med aktier" och är skriven tillsammans med Arne "Kavastu" Talving. Köp den här!

Camilla: Hej Marcus! Vilka fem aktier skulle du välja inför 2019 och varför? God Jul och Gott Nytt År!

Marcus: Hej! Här är fem förslag på aktier att hålla koll på inför 2019. Fastighetsbolaget Castellum ligger fortfarande i hygglig kurstrend. Dustin är stabilt växande e-handel inom främst B2B. Sampo får bli den breda kassakon i finanssektorn, blir nog bra när bankoron lägger sig. Skogsbolaget SCA har fallit ned till intressanta nivåer, men även här gör kurstrenden att vi bör fråga oss hur länge det kommer att falla. När sorteringsbolaget Tomra fallit färdigt bör vi försöka fånga upp dem, frågan är bara om aktien kan bli åtmistone lite mindre dyr först.

Christoffer: Hej Marcus, Vad tror du om börsen 2019?

Marcus: Hej! Jag tror att den fallande börstrenden håller i sig ett tag in på 2019. Vi har inte ens sett orderingången vika för verkstadsindustrin, än mindre vinsterna börja falla. En vändning dröjer nog en bra bit in på 2019, även om börsen under en tid kan visa upp en förrädisk upprekyl som får många att tro att det vänt.

Ted: Hej Vad tror du om G5? Ligger -15 procent, botten nära eller fortsätter raset? Köpte en del ABB, vad tror du om utvecklingen under 2019? Tackar bra svar under året!

Marcus: Hej! En fascinerande kursresa i sydlig riktning för G5, rakt nedåt. Svårt att motivera nedgången i det bolaget presterat än så länge, men marknaden tar höjd för värre tider framöver. ABB:s kvarvarande automationsdel är långsiktigt intressant, men med konjunkturfrossa på börsen får den svårt. När det vänder mer intressant.

Aktiefarfar: Har tittat lite på WP Carey Inc, din syn på detta bolag i nuläget. mvh

Marcus: Fortfarande intressant med direktavkastning på 6 procent och stigande utdelningstrend sedan början av 00-talet. En favorit i min portfölj.

Daniel : Hej Marcus! Vad tror du om de bolag som fått väldigt hög direktavkastning i och med senaste tidens nedgång? Till exempel Nordea, över 9 procent, kommer de lyckas behålla utdelningen eller lutar det mot sänkningar i vår? God jul och gott nytt år.

Marcus: Hej! Uppenbarligen tror marknaden inte på någon höjning de kommande åren, eller några vinstökningar. Snarare ser det ut som risk för utdelningssänkning. Blir det inte det är Nordea ett fynd, men det återstår att se.

Tom-ten: Börsen är julröd, köper/säljer/väntar du?

Marcus: Jag säljer mer än jag köper för att sänka riskerna. Främst konjunkturkänsligt och offensiv tillväxt har jag sålt av. Att börsen konsoliderade i ett år och sen vände ned samtidigt som konjunkturindikatorerna pekar på sämre tider skrämmer mig en smula.

Nisse: Vad tror du om att Gardell går in i Nordea?

Marcus: Lovande. Finns säkert en del att göra där, banken har minst nöjda kunder i Norden.

Jopps: God morgon Marcus. Brookfield Renewable har tappat på slutet. Jag tycker det verkar intressant på dom här nivåerna långsiktigt och är lite sugen på att köpa in nu. Har jag missat något? Är utdelningen i fara eller är risken högre än vanligt? Jag vet att du har nämnt den tidigare, vad är din bild av det hela?

Marcus: Hej! Riskerna är att efterfrågan på el sjunker på grund av konjunkturavmattning. Ovanpå det väderberoende med regn till vattenkraften och dammarna. Annars siktar Brookfield Renewable mot att höja utdelningen framöver, så någon sänkning tror jag inte det blir.

Crille: Hej Marcus, jag sålde Fortnox med god vinst till kursen 79 kr. Är det läge att ta in aktien igen?

Marcus: Hej! Fortnox är ett fantastiskt programvarubolag som går mycket bra än så länge, men då kursen vänt ned ser det ut som att det inte är bråttom att köpa än. Kurstrenden ser fallande ut nu och värderingen är hög. Min bästa gissning är att vi ska avvakta med att köpa, det mesta med risk får svårt att slå börsindex i björnmarknad.

Mattias : Hej M, tack för en bra och lugnande chatt. Vad anser du om BIP BPP och BRP? Fortsatt stabila jämfört med andra aktier?

Marcus: Hej! Verksamhetsmässigt levererar bolagen det de ska, tror jag. Däremot har Brookfield-bolagen inom energi och infrastruktur en hel del slagsida mot konjunkturen så av indirekta skäl dras de ju med ned i börsens konjunkturfrossa. Stabilt i grunden med reala tillgångar, men aningen mindre stabilt på börsen.

Anton: Hej Marcus! Har du köpt in dig i guld som hedge på sistone, eller håller du dig likvid vid nedgångar?

Marcus: Hej! Har inte köpt något i guld. Har byggt likvider som trygghet.

Viktor: Hej! Sampo eller Nordea för den långsiktige? God Jul på er alla!

Marcus: Hej! Sampo har nog lägre risk och lägre potential. Mer riskspridning då deras verksamhet till största delen är försäkringsbolagen.

Gittan: Hej, Hur ska man se på Johnson & Johnson efter kursraset och babypulver med asbest? Är den köpvärd nu?

Marcus: Hej! Hittills har inget labb kunnat hitta någon asbest i någon produkt. Långsiktigt kommer det att bedarra. Frågan är bara om konsumenterna byter till andra produkter ändå ett tag.

Anne: Hej Marcus! Så trevlig att det är chattdags igen! Källskatt på utländska utdelningar får man tillbaka på KF, i princip men nu har jag väntat på den i tre år och inte fått något. Om jag tänker rätt blir det 15 procent av utdelningen som saknas i åratal i stället för att bidra till räntan på räntan. Jag klarar inte att räkna ut förlusten men jag är rädd för att det blir mycket. Dessutom har Petrusko avslöjat att Avanza inte har för avsikt att ersätta hela summan för var och en av investerarna utan en slags genomsnitt om jag minns rätt. Det känna rätt kostsamt att äga utländska aktier på dessa villkor. Vad tycker du?

Marcus: Hej! Källskatt som drogs under 2015 ska ha kommit under första kvartalet 2018. Den från 2016 kommer nu i vinter. Jag tror Avanza svarat att man ska få tillbaka allt man har rätt till numera, i stället för det där genomsnittet. Att man inte fick tillbaka allt skrev jag redan om i ”Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning” som kom ut ut hösten 2016.

Fredrik: Hej! Vad tror du om Danske Bank, avvakta eller fylla på?

Marcus: Hej! Utredningar från myndigheter av det slaget är knepiga, så jag tycker man ska hålla sig borta från Danske.

Aktiefarfar: God morgon Marcus! Känns lite oroligt för Johnson & Johnson nu med alla skriverier och stämningar angående barnpuder. Bör man minska sitt innehav eller sälja av helt i väntan på att anklagelserna reds ut? God Jul och gott nytt år till er på Privata Affärer

Marcus: Hej! Viss försiktighet i hanterandet av innehav i Johnson & Johnson är nog bra, men hur allvarligt det blir med anklagelserna är svårt att säga. Tycker inte man behöver sälja av helt, såvida du inte behöver pengarna till annat inom kort.

Ursus: Hej Marcus; Är NeuroVive Pharmaceutical värd en chanstagning på längre sikt eller bör man hålla sig borta? En undrande Björn! God Jul & Gott Nytt

Marcus: Hej! Har aldrig varit värda risken som jag ser det. Undvik.

Mattias: Hej Marcus! Jag skulle vilja bygga ut min utdelningsportfölj med en eller ett par preffar. Skulle du välja Klövern, Akelius eller Sdiptech?

Marcus: Hej! Sdiptech Pref och Klövern Pref känns lite mer prisvärda just nu.

Robban: Hej Marcus. Vi har nyligen fått bud på Ahsell, Mr Green och Cherry. Alla har gått att köpa under budpriset. Var finns haken? Att tjäna säkra 5 procent på till exempel Ahsell borde vara en bra affär.

Marcus: Hej! Ja, men det finns en risk att buden inte går igenom utan dras tillbaka. Då faller aktierna en bit. Det är enda haken.

Johan: Spännande att Gardells Cevian går i i Nordea! Hur tror du att det kommer påverka aktien?

Marcus: Det kommer nog att öka intresset.

Tomas: Jag undrar om det är läge att komplettera sin aktieportfölj med räntebärande papper nu och vilka skulle du rekommendera?Tack för bra chatt och god jul.

Marcus: Svårt att hitta lämpliga räntefonder eller obligationer för småsparare. Kapital du vill sätta in på börsen framöver när det börjar vända ska du heller inte låsa in i någon ränteprodukt. De tryggaste och billigaste räntefonderna kan ändå vara ett alternativ.

Christoffer : Hej Marcus! Vad tycker du om Nolato framåt? Kraftigt nedhandlad senaste 6 månaderna. Fortfarande fin tillväxt inom alla segment även om E-cigg är mättat.

Marcus: Hej! En bra chansaktie, men kanske fel läge i börscykeln för Nolato just nu. När det ljusnar kan det bli en väldigt fart, men det lär dröja.

Marcus: God jul och gott nytt år önskar jag alla aktiechattare!

Moderator: Marcus Hernhag är tillbaka i chatten fredagen den 4 januari.