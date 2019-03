Hernhag: Fem aktier inför utdelningssäsongen

Köp Marcus Hernhags bok: Bli rik på aktieutdelning

Jörgen: Kan du lista tre bra utdelningsaktier man borde ha i portföljen inför utdelningssäsongen?

Marcus: Millicom och Tele2 är två alternativ inom teleoperatörerna. Bilia och SJR inom tjänstesektorn och jag lutar åt Beijer Alma inom industrin. Trevliga utdelningsaktier är det, men som säsongsmönster är utdelningssäsongen ändå underordnad den långa börstrenden. Frågan är vart det vänder nu.

Hanna: Hej! Tycker du det kan vara värt att ta in företag som Nibe, Vitec och Hexagon i en långsiktig utdelningsportfölj eller har de för låg direktavkastning?

Marcus: Hej! Har du lång placeringshorisont är det där tre utmärkta tillväxtbolag att ha i portföljen. Utdelningarna är stigande och trots låg direktavkastning lär totalavkastningen över tid bli bra. Vill du däremot leva på utdelningar inom några år ska större delen av portföljen vara bolag med högre direktavkastning.

Annie: Hej! Vad anser du om THQ? Kan det vara något att ha på lång sikt?

Marcus: Hej! Kursen svänger en hel del, men på lång sikt är THQ absolut en intressant tillväxtaktie.

Glen: Hej! Brookfield-koncernen lockar många utdelningsjägare. Vilket av de olika bolagen har bäst risk/reward per i dag?

Marcus: Hej! Svårt att säga, kanske Brookfield Renewable. Elproduktion från rena källor känns lovande och direktavkastningen är hög.

Glen: Hej! Du köpte amerikanska motsvarigheten till SCA för ett tag sedan. Utdelningen verkar inte täckas med så bra marginal. Eller missar jag något?

Marcus: Hej! Weyerhaeuser delar onekligen ut stor andel, men ekvationen beror lite på engångsposter och hur stora investeringar de gör. Jag tror det finns en hygglig chans att utdelningen fortsätter stiga. Trots allt är det lite motigt nu i delar av deras bransch, men det vänder en vacker dag.

Byggintresserad Anläggare: Hej Marcus och tack för en suverän chatt. Hur ser du på byggbolagen som är exponerade på både fastighetsmarknaden och den rena byggverksamheten inom entreprenadsidan? Bolag som till exempel Skanska och NCC utvecklar både fastigheter och har egen entreprenadverksamhet inom flera andra affärsområden så som bygg, anläggning och industri. De har lite större spridning på riskerna än rena fastighetsutvecklare och byggbolagen har tagit mycket stryk senaste året, trots allt ligger bygginvesteringarna på framför allt infrastrukturen på en acceptabel nivå om än något sjunkande kommande år. Är det läge att köpa NCC, Skanska eller Peab? De har dessutom ett kassaflöde från löpande verksamhet som möjliggör finansiering av delar av fastighetsutvecklingen i egen regi?

Marcus: Hej! De stora byggbolagen kommer att klara sig bra även från denna svacka, men jag tror inte det är särskilt bråttom att köpa aktierna.

Enok: Hej! Ser du någon risk att AT&T sänker utdelningen?

Marcus: Hej! Nej, utan stora förvärv och med skuldamortering på agendan kommer balansräkningen se starkare ut framöver. Teleoperatören AT&T lär behålla och öka utdelningen även framöver.

LindaW: Hej! Tack för en bra chatt, vad tror du om investmentbolaget Infrea på lång sikt?

Marcus: Hej! Det är intressant med nya konglomerat eller investmentbolag, men Infrea just nu efter deras stora kursrusning lockar inte. Men kanske sen framöver.

T: Har i dagsläget både Core Ny Teknik samt Swedbank Robur Ny Teknik. Känner att jag vill ha båda för jag vill verkligen följa Core Ny Teknik men samtidigt vill jag se vad de nya förvaltarna kan åstadkomma med Robur, tankar? Uppskattar chatten väldigt mycket!

Marcus: Låter som ett rimligt upplägg, så länge du inte är direkt överviktad och tar för höga risker.

Bo: Hej. Om man ska använda 4 %-regeln, är tanken då att man ska ha dessa tillgångar i aktier ?

Marcus: Hej! Tanken är i finansiella tillgångar som räntebärande och aktier. Räntor ger för lite just nu så i princip är det aktier som gäller.

Magnus: Hej! Tror du fortfarande att Ework är en aktie att investera i? Jag gillar utdelningar och försöker bygga upp en pengamaskin.

Marcus: Hej! Ja, det tror jag. Eworks investeringar i olika system och nischer borde börja löna sig nu.

Johan: Hej! Senior Housing Properties Trust har rekylerat ned vilket förklaras av några olika faktorer såsom ökade räntekostnader, problem med en av de största kunderna (Five Star, med mera). Men det luktar lite turnaround över caset. Yield nu på 13 procent, men den lär sänkas. Har du kollat på denna aktie? Din bedömning? Vilken REIT bedömer du ha bäst risk/reward annars per i dag? Tack och trevlig helg!

Marcus: Hej! Så hög direktavkastning är en varningssignal. Det är bättre äga de som ger runt 4-7 procent i direktavkastning. Brookfield Properties, Public Storage eller American Campus och så vidare.

Nybörjare: Hej Marcus! Jag undrar om det kan finnas en fördel med att köpa Svolder som kostar 108 kr per aktie till exempel i stället för att köpa Investor som kostar 422 kr per aktie. Det blir fler aktier, tänker jag.

Marcus: Hej! Nej, tänk inte så. Aktiekursen i ett bolag kan bara jämföras med substansen per aktie och utdelningen per aktie i samma bolag. Hur mycket värde du får för dina aktier. Det finns ju olika många aktier i bolagen och olika mycket värde per aktie så att på det viset jämföra aktiekurserna mellan olika bolag är helt fel. Titta i stället på substansrabatten och vilka bolag och branscher som investmentbolagen i fråga satsar på.

Dennis: Beträffande Xact Högutdelande, vet du om det blir någon utdelning i år och i så fall hur mycket, när och hur? Trevlig helg.

Marcus: Det kommer säkert utdelning i maj eller juni, men jag tror inte det är bestämt än hur mycket det blir. Borde bli ungefär som ifjol då 4,98 kr per andel delades ut.

Mormor: Vad anser du om Acandos uppköpserbjudande, bäst att tacka ja?

Marcus: Ja, det är ju ett högt bud. Faller det så rasar aktien. Acando är dyr på budnivån, så tacka ja du.

Gammal pensionär: Hej Markus! Jag har alldeles för många olika aktier och behöver din hjälp! Jag vill minska ner till cirka max 15 olika, men har svårt för att bestämma mig. Det börjar bli för jobbigt att hålla reda på och följa 28 stycken olika aktier, jag för gammal (87 år) för det. Hjälp, snälla! Här är mina värdepapper: Alfa Laval, Amasten Pref., Beijer Ref, Boliden, Castellum, Corem Pref., Evolution, Ework, Fortum, Hemfosa fastigheter, Hexagon, Intrum, Investor, Kinnevik, Klövern Pref, Latour, Nobia, NP3, Peab, Sampo, SSAB, Swedish Match, Tele 2, Voltari Pref, XACT Högutdelande, Volvo och Estea 3. Fördelningen i min portfölj är cirka 5 procent av vardera, dock cirka 18 procent i Estea 3.

Marcus: Hej! Preferensaktierna är dyra, kanske du skulle ta hem vinsten i Corem Pref och Amasten Pref. Nobia har ingen bra historik och det har inte SSAB heller som dessutom är mycket konjunkturkänsligt. Jag gillar många av dina aktier så det är svårt att välja vad du ska sälja. Peab och Volvo är två bra bolag, men med konjunkturkänslighet så kräver de ju lite mer bevakning och ska du dra ned på antalet aktier kanske är det i de med svängig efterfrågan du ska börja.

Klas: Hej Marcus! Vad tror du om fonden Excaliburs framtid? Är det läge att sälja eller ska man behålla? Är dylika fonder passé nu när räntenedgången de senaste decennierna är slut? Tacksam för din syn!

Marcus: Hej! Önskar jag hade en aning. Hedgefonder berättar aldrig vad de tar för positioner i marknaden, så ingen vet vad som händer under motorhuven på Excalibur. Från 2015 har bilen rullat mycket långsamt om ens något och vilka risker tar egentligen föraren? Trygga aktier med okej utdelning lönar sig nog bättre i längden, om man bara kan stå ut med kurssvängningarna.

Harry: Vad anser du om erbjudandet i Acando att utbytas mot CGI Nordic? Ska jag hellre ta pengarna om jag har en vinst på Nordic-aktierna?

Marcus: Fråga dig om du vill ha just CGI. Det är ändå ett helt nytt bolagscase för dig? Att ta vinsten och i stället köpa svenska datalagraren Proact eller något annat i konsultbranschen kanske vore minst lika bra eller bättre.

Holger: Hej Marcus! Jag är 72 år och har nu sparat i aktier och fonder under många år. Mitt sparkapital är nu tillräckligt för ett bra framtida liv. Hur tycker du att jag ska säkra sett sparkapital som jag har?

Marcus: Hej! Ha några procent eller mer i kassa. Återinvestera inte utdelningarna om du behöver dem till konsumtion de närmaste åren. Tänk defensivt och på riskspridning.

Enok: Hej! Skanska har 30 SEK i orealiserad vinst per aktie efter skatt den sin kommersiella fastighetsutveckling. Hur ska man tolka denna siffra, som verkar öka år från år? Hur långt är ett genomsnittligt sådant projekt? Så man kan fördela 30 SEK på några år? Enok

Marcus: Hej! Det kan ta några år att genomföra ett projekt, eller mer om man räknar från långt före byggstart. Kan inte säga exakt i Skanskas fall, det skulle kräva mycket analys, men det som är känt är redan inräknat i aktiekursen. Med det sagt kan skördeperioden från deras egna projekt förstås gynna aktien ändå framöver, men kanske inte så länge de har andra områden där de har problem med lönsamheten.

Erik: Hej, varför anser många att man i stället för att titta på direktavkastningen, ska titta på bolagets historik för utdelningshöjningar? Bolag med stadiga utdelningshöjningar har oftast mycket lägre direktavkastning, och genererar därmed inte alls lika mycket avkastning som bolag med hög direktavkastning. Eller?

Marcus: Hej! I och för sig, men med relativt låga utdelningar återinvesterar bolagen mer och det kan löna sig i form av stigande vinster och därmed stigande utdelningar i framtiden. Å andra sidan kan vi återinvestera våra utdelningar i fler aktier och därmed skapa vår egen tillväxt. Vilken strategi man föredrar spelar generellt en mindre roll. Högst totalavkastning (= kursutveckling plus direktavkastning) får vi om vi köper de bästa tillväxtbolagen i rätt tid, men det är svårare än att bara behålla högutdelare.

Magnus: God morgon. Vem/vilka är det som utgör ”marknadens förväntningar”? Hur många aktörer står bakom dessa förväntningar som styr kurserna? Ha en go helg.

Marcus: Hej! ”Marknadens förväntningar” är en gissning om vad genomsnittliga aktören på marknadens förväntar sig. Alla ingår i princip, men de stora aktörerna/förvaltarna bland institutioner och fonder väger tungt.