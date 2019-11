Hernhag: Fem aktier inför 2020

Köp Marcus Hernhags nya bok: Här köper du Marcus Hernhags nya bok Tillgångarna som gör dig rik!

Serö: Hej! Ifall du fick välja fem aktier för 2020, vilka skulle du välja?

Marcus: Hej! Inom industrin tar jag de stabila utdelningsbolagen Alfa Laval och Beijer Alma. Inom skog och reala tillgångar föreslår jag SCA B så här i tider av uppvärdering av skog. Bland tillväxtbolagen säger jag IT-bolaget Sinch och maskinskyddens Troax.

Magnus: Hej, har precis sålt H&M-aktier som stod för 7 procent av min portfölj och vill återinvestera dessa pengar. Vilka tre aktier ser du som bäst just nu i ett tre till femårsperspektiv? Hälsningar Magnus.

Marcus: Hej! Två butiksbolag jag gillar är Swedol och Bilia. På några år kan det bli bra när deras respektive efterfrågan tar fart i nästa högkonjunktur. Även e-handlaren Dustin är ett bra långsiktigt case tror jag.

Magnus S: Vilken bransch skulle du vilja se på Stockholmsbörsen som inte finns representerad i dag?

Marcus: Jag hoppas att Telia tudelas i en operatörs- och innehållsdel, samt Telia Towers som äger mobil- och bredbandsnäten. Ett renodlat infrastrukturbolag på börsen vore på tiden.

Per-Åke: Återigen rasar Sobi efter en stark rapport. Vd är ju väldigt positiv till framtiden trots ökad konkurrens. Visst måste det vara köpläge. Håller du med?

Marcus: En fallande trend kan alltid fortsätta och frågan är hur mycket de tappar från storsäljaren nästa år, men med alla Sobis satsningar i övrigt kan det mycket väl vara långsiktigt köpläge den här vintern.

Tomas: Har aktier med 70 procents vinst, är det fördel att skatta av häften i år och hälften nästa år och sätta in på ett ISK-konto? Eller ha det kvar på aktiedepå?

Marcus: Om du får bra avkastning även framöver lönar det sig att skatta av och sätta på ISK. Troligen lär räntorna vara låga och därmed även skatten.

David: Äger 20.000 Nordea. Undrar om man ska byta dem mot SEB nu när man måste betala 15 procent i skatt på ISK?

Marcus: Det är bara på utdelningen det kan bli källskatt. SEB går betydligt bättre som bolag än Nordea, det vore en bättre anledning för att byta aktieinnehav.

V: Hej Marcus! Ser fram emot att läsa din nya bok! Hur ser du på Evolution Gamings framtid och värdering? Är det läge att haka på för den långisktige? Trevlig helg!

Marcus: Hej! En liten post i Evolution Gaming har hittills varit rätt. Värderingen är förstås hög, men det är välförtjänt som bolaget presterar. Hur länge det varar är en osäkerhet, så gå inte in med någon stor post, utan se det som en bra chansaktie.

StigEhrland Hörlinge : Mr Hernhag, du nämner nästan aldrig DSV i din chatt. Jag ser bolaget som ett framtidens case. Sammanslagningen med Panalpina ser ut att bli en fullträff. Vad är dina reflektioner om det danska transportbolaget?

Marcus: Hej! Jag har inte tittat på DSV tidigare, men omsättning, vinst och utdelning per aktie pekar fint uppåt på tio års sikt. Verkar vara ett framgångsrikt bolag, men så har aktien värderats upp också. Bara att behålla om du har ett innehav.

Nisse: Hej! Vad anser du om Embracer Group B? Varför rasar den så mycket inom en vecka? Tack!

Marcus: Hej! Det kom en negativ analys för Embracer i veckan, men kursen borde återhämta sig från det framöver. Om alla förvärven verkligen är lyckade ser det bra ut för bolaget, men i det lite högre risksegmentet platsar aktien som en bra kandidat inom gaming.

Viola: Hej. Kan det vara läge att gå in i Moberg Pharma i dag? Sista dagen för att delta i split 2:1 då de betalar ut 46,50 kr per aktie. Är detta ett bolag du tror på?

Marcus: Hej! Aktiekursen lär falla med utdelningsbeloppet. Mobergs framstår som rena lottsedeln för mig.

Gustav: Hej Marcus! Har du någon åsikt om Equinor? Ser ut att vara lågt värderat historiskt sett (p/e kring 8), väldigt starka kassaflöden, kan mycket väl tjäna på oroligheter i Mellanöstern (i form av begränsade utbud), öppnar upp John Sverdrup-fältet som renderar ytterligare intäkter och satsar dessutom väldigt mycket på förnybar energi (vindparker och solenergi – äger 10 procent i Scatech Solar). Dessutom kvartalsvis utdelning på runt 5 procent och återköp av aktien. Känns som ett klockrent köp. Eller…?

Marcus: Hej! De är ett stort och stabilt oljebolag som jag inte har något emot. Bra att de breddar verksamheten, men det kommer att ta tid innan det blir avgörande mycket inom Clean Energy.

70-åringen: Hej! En enkel fråga: är det troligt att Hufvudstaden och Heba står emot en börsnedgång eller krasch bättre än flertalet andra aktier?

Marcus: Hej! Ja, det lär de göra om det inte är en fastighetskrasch och den typen av finanskris som driver börsnedgången.

Peter x: ABB ser ut som en vinnare närmsta åren, vad tror du Marcus?

Marcus: Om konjunkturen vänder och ABB:s nya ledning får fart på bolaget kan det bli bra.

Mr Larsson : Hej. Jag är lite sugen på ett skogsbolag, Stora Enso, SCA, vilket eller vilka är lämpligt just nu? A, B eller R-aktier vilket är bäst? Mvh Sören

Marcus: Hej! Antingen hoppas man på mer uppvärdering i SCA B eller så gör man sig redo att vänta på bättre konjunktur i Stora Enso R. Välj den mest omsatta aktien i respektive bolag, särskilt om det är lägre kurs där.

Stålinvesteraren: SSAB har gått trögt sista tiden men borde väl vara en alldeles utmärkt investering på lite längre sikt, eller vad säger du?

Marcus: Nej, SSAB:s historik förskräcker, men visst, när efterfrågan på plåt vänder upp rusar aktien. Övriga perioder är det inte så mycket att ha.

Anders: Hej Ica eller Axfood, eller har man sett de bästa dagarna där?

Marcus: Hej! Det tror jag att man har med de höga värderingarna som aktierna har nu. 25-30 gånger årsvinsten känns alldeles för mycket för båda bolagen.

Erik: En av mina portföljer är ”Upp till 3 år”. Där har jag preffar, lite Telia samt Atlant Opprtunity, IKC avkastning och Spiltan Högräntefond. Har du några bättre alternativ?

Marcus: Jag har inga bättre alternativ direkt, det är svårt hitta trygghet på börsen på ett fåtal års sikt.

Xact: Hej! Vad anser du om Xact Högutdelande som en bas i portföljen? Något att månadsspara i?

Marcus: Hej! Det är en bas du kan månadsspara i om du vill. Bra riskspridning till nordiska högutdelare.

Jonathan: Hej Marcus! Vad tycker du om Sampo, tycker den ser rätt billig ut med så stor del i försäkringar?

Marcus: Hej! Ja, fast så länge räntorna är låga blir det svårt för försäkringsbolagen att få avkastning på försäkringspremierna de tagit in och förvaltar i väntan på att betala ut det till försäkringstagarna. Den låga värderingen är därför motiverad. Däremot kanske botten är nådd i finansbranschen om räntorna har bottnat. Det borde i vart fall inte kunna bli så mycket svårare. Sampo har meddelat att utdelningen sänks till 2,1-2,3 euro per aktie, men direktavkastningen blir ändå rätt hög runt 6 procent.

Henrik: Har du något tips på vad jag kan göra med mina cirka 800.000 kr som jag inte vill sätta på börsen, då pengarna ska användas till husköp om allt från sex månader till 2-3 år. Känns trist att låta inflationen tugga på pengarna då dom just nu ligger på ett vanligt sparkonto.

Marcus: Nischbankernas räntekonton och räntefonder är alternativ, men något som slår inflationen är svårt att hitta. Kanske företagsobligationsfonder, men den effektiva räntan vi får vid köp av fondandelar nu är låg den också ibland. Det är ändå bästa alternativet kanske, en räntefond där den effektiva räntan i fonden slår inflationen. Med det sagt kan räntefonder minska i värde de också.

Jon: Hej Marcus! Är nu 22 år och funderar på att gå över helt till en portfölj med indexfonder och investmentbolag. Just nu har jag även en portfölj med aktier som ökar utdelningen/vinsten. Finns det någon fördel med en egen utdelningsportfölj jämfört med en index-portfölj på sikt?

Marcus: Hej! Din strategi ska passa dig, din tid och din kunskap etc. Det är det viktigaste. Utdelningsaktier har statistiskt sett gett överavkastning på sikt och då får du kassaflöden i form av utdelningar. Kanske passar det dig bättre, kanske inte.

Aktiemamma: Hej, jag har tänkt leva på min aktieutdelning. Vad tror du, sälja av bolag med bra utveckling och högt p/e-tal, till exempel Nibe och Fortnox och låg direktavkastning för att ersätta med högre direktavkastning? Mvh

Marcus: Hej! Om du har tid att vänta många år på höga utdelningar är tillväxtbolag som Nibe och Fortnox bra, men vill du leva på utdelningar inom fem år eller vad som helst kanske det är bättre att ha i alla fall tonvikten av portföljen i aktier med lagom hög direktavkastning som 3,5-6,5 procent.

simsan: Provar denna vecka igen då jag behöver lite inspiration. Jag har en portfölj med strategi att bara tanka in pengar för att kunna dra sig tillbaka när jag är äldre. För närvarande har jag Akelius D, Bahnhof B, Handelsbanken, Investor B, Lundin Gold , Nobina , 3M, Coca-Cola, Fortum och Sampo. Investor är störst viktad med 30 procent och resten 1-10 procentsvikter. Jag gillar utdelningar och är ung (under 30). Har du några aktier som du tror skulle passa i portföljen? Skulle vilja ha runt 15 innehav. PS: Vad tycker du om portföljen hittils? MVH

Marcus: Hej! Rätt bra portfölj, men Bahnhof har det lite motigt just nu. Frågan är om det vänder där. I rekyler vore bolag som Hexagon och Castellum passande inslag. Om substansrabatten växer till sig i Lundbergs vore det något.

Stefan : Hej Marcus! Om du stod helt utanför börsen i dag och totalt hade drygt en miljon på bankkonto: vad skulle du göra? Om aktier och fonder, så berätta gärna hur stor andel av kapitalet och vilka aktier och fonder som du hade valt. Mvh/Stefan

Marcus: Hej! Jag hade börjat bygga den portfölj jag har i dag successivt under vintern. Utdelningsaktier som grund och komplettering med tillväxtaktier och fonder med tillväxtchans.

LEL: Hej,vad tror du om Nokia? Och vad tror du om Glycorex?

Marcus: Hej! Jag tycker telekomleverantörerna är ett för svårt segment, så jag avstår Nokia. Glycorex var mycket lovande på 00-talet, men vet inte om det är värt risken att chansa där efter alla år av knagglig lönsamhet.