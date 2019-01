Hernhag: Fem aktier för en trygg utdelningsportfölj

Boktips: Gillar du utdelningsaktier? Då får du inte missa Marcus bok "Bli rik på aktieutdelning" där han berättar hur du bygger upp en bra utdelningsportfölj. Just nu kan du köpa boken i vår bokhandel här.

Fredrik : Hej Marcus! Jag har 100.000 att investera i aktier, har du några bra aktier som du kan rekommendera? Kort- eller långsiktigt spelar ingen roll.

Marcus: Hej! Investmentbolagen är mitt grundtips. Annars är stigande kurstrend viktigt på kort sikt, medan man på längre sikt bevakar tillväxtbolag som Bahnhof, Hexagon och Cellavision men kanske inte köper för allt du har exakt just nu.

Moa: God morgon! Vilka fem svenska bolag skulle du ha i en utdelningsportfölj där trygghet går före en rejäl avkastning. MVH Moa

Marcus: Investor, Hufvudstaden, SHB, Lundbergs, Swedish Match. De bolagen har trygg ordinarie utdelning som endast i extremfall skulle sänkas, men inte slopas helt.

Mia: Hej o god fortsättning på det nya året, önskar en stabil aktie på 10 års sikt med bra utdelning. Önskar tips,tack. Ha en bra helg!

Marcus: Hej! De stora investmentbolagen och finska försäkringsjätten Sampo är mina förslag.

albin b: hej jag är 13 år och har investerat lite i aktier har du några bra långsiktiga aktier att tipsa om

Marcus: Hej! Investor handlas med substansrabatt och ger bra riskspridning då det är ett investmentbolag som äger flera olika aktier. Själv gillar jag också Hufvudstaden och Castellum som är två fastighetsbolag som höjt utdelningen 21 år respektive 20 år på raken.

Stina H.: Du har tidigare uttalat dig positivt om Bahnhof, gäller det fortfarande, de har miljonböter hängande över sig? Sälja av eller behålla?

Marcus: Jag gillar fortsatt bolagen, men har sålt mina aktier tills vidare. Köper gärna tillbaka framöver på lägre nivåer om det går.

Zus: För ett par år sedan nämnde du att du hade Excalibur i din portfölj. Hur ser du på lågrisk-hedgearna idag? Det känns som att många har det tufft att leva upp till sin förväntade avkastning just nu. Samtidigt är det trevligt om man kan stoppa in det kapital man inte vill ha så starkt kopplat till aktiemarknaden någonstans.

Marcus: Jag sålde av Excalibur när de började gå ned under en period för ett fåtal år sen och har de senaste åren undvikit alla hedgefonder. Det är som att investera i en svart hemlig låda då förvaltarna aldrig säger något om hur de placerar. Det går heller inte att bedöma de exakta riskerna de ta. Vilket är synd, för annars ger vissa hedgefonder en bra riskspridning.

Bear: Hej ! Du tyckte för en tid sedan att Cellavision var en intressant aktie men att den var lite dyr. Tycker du att den kommit ner tillräckligt nu för att vara intressant?

Marcus: Hej! Börstrenden skrämde bort mig från många tillväxtaktier ifjol. Cellavision handlas till 67 gånger det senaste årets vinst. Svårt att beräkna exakt om det är värt det eller inte. Jag avvaktar.

Aktiefarfar: Hej Marcus! Har väntat på att utdelningen från Brookfield Infrastructure Partners ska rulla in, har du någon ide varför den dröjer eller händer det att det utdelningar kan falla bort? mvh Aktiefarfar

Marcus: Hej! Ibland tar det lite tid då t.ex. Avanza arbetar via en depåbank i Nordamerika. Borde inte kunna hända att en utdelning försvinner. Sist kom den 10/10 så den borde komma strax nu.

Lasse: Hej Marcus! Vad är det egentligen som händer med Eniro? Upp över 100 procent sedan nyår.

Marcus: Hej! Kursdubblingen i Eniro är ändå ganska måttlig jmf den nedgång som var innan. Jag tror det i första hand är att flera placerare fått tillbaka riskaptiten och spekulerar i att Eniro överlever ett tag till.

Bobo: Hej. Nordea har ju en hög utdelning. Hur ser Du på aktien? Är det vågat att gå in med 5% av mitt portföljvärde? Har mest investmentbolag!

Marcus: Hej! 5% i Nordea är okej tycker jag. Ingen riktigt stor post, men det är heller inte det mest framgångsrika bolaget.

Perka: För några nummer sedan rekommenderade du Swedbergs i PA. Sedan har det gått dåligt. Hur ser du på utsikterna nu?

Marcus: Det minns jag inte att jag gjort. Den försvagade bostadsmarknaden har nog tyngt aktien en tid nu då färre nybyggda bostäder ger minskad efterfrågan. Svedbergs kommer att klara svackan, men det är fortsatt frågan om när man ev. ska köpa aktien. Jag håller mig undan allt byggrelaterat även i år.

V: Hej Marcus & tack för mycket inspirerande böcker! Har länge funderat på om det är värt att öka i Latour eller helt enkelt sikta in sig på någon ny aktie? Såg att Nordea sänkte idag rekommendationen till sälj och riktkursen till 92kr. Vad är dina tankar kring Latour? Trevlig helg alla!

Marcus: Hej! Latour är en dyr aktie då den saknar substansrabatt. Annars har de en bra industrirörelse och flera börsnoterade innehav jag gillar, som Tomra.

Joloko: Hej!Interogo, grundad av Kamprad, köper aktier i H&M,har du några funderingar på det. Investering eller köpa ut från börsen?

Marcus: Hej! Jag tror IKEA-sfärens kapital i första hand är just en investering, inte början på ett utköp.

Inka: Hej! Synpunkter på Q-Linea? Carnegie har utfört stabiliseringsåtgärder, vad ska man tro om detta?

Marcus: Hej! Jag står fast vid det jag skrev i https://www.privataaffarer.se/q-linea-arets-intressantaste-lottsedel/ Aktien är något för chanstagare medan vi övriga avstår en tid till.

Niklas: Hej! Tack för bra böcker. Hur ser du på hexagon?

Marcus: Hej! Jag gillar bolaget och vill gärna köpa tillbaka aktierna framöver. Hexagon är det intessantaste tillväxtcaset på Mest omsatta-listan.

Fredrik: Hej Marcus och tack för en bra chatt! Läser varje vecka och har lyckats få en av mina frågor besvarade förut. Det är skakiga tider på börsen så jag har blivit mer defensiv. Jag strävar därför efter att bredda min aktieportfölj ytterligare och nu med en aktie inom läkemedel alt. hälsa. Vilken hade du rekommenderat? Novo Nordisk, Astra Zeneca inom läkemedel eller t.ex. Attendo inom hälsa? Vidare hade jag uppskattat inspel till aktier i en långsiktig barnportfölj. Utöver fonder (global, tillväxtmarknader och småbolag) har jag just nu Investor och ICA Gruppen. Tack på förhand!

Marcus: Hej! Svårt att värdera läkemedelsbolag pga forskningen. Mitt val i sektorn är amerikanska JNJ, som nu pressas av oro för juridiska stämningar framöver, men långsiktigt ger JNJ nog bra avkastning via läkemedel, medicinsk teknik och konsumentprodukter.

Martin: Hej Marcus, vad anser du att man bör göra med budet på Radisson (42,50kr per aktie)?

Marcus: Hej! Ta pengarna och spring. Det finns ingen bra historik och konjunkturen viker nu. Även om hotellkedjan säkert har sina fördelar också har kursen nu kommit upp rejält på kort tid.

Bror: Är Spiltan aktiefond investmentbolag bra att köpa om man vill ha investmentbolag?

Marcus: Javisst, men de ligger tungt i Industrivärden och Investor.

Lennart F.: Lennart: Vad tror du om Ahlsell ?

Marcus: Jag tror man ska ta uppköpsbudet, även om aktien kostade mer i början av 2017.

Tompa: Jag har noterat att du genom åren haft eWork som en av favoriterna i sektorn. Jag oroar mig dock för likviditeten då den väldigt ofta har låg omsättning på börsen. Hur resonerar du kring det? Finns det kanske förhoppningar om att studsa upp i midcap så skulle det ju hjälpa lite.

Marcus: Att aktiens handel är lite tunn gör kursutvecklingen slagigare. På gott och ont. Det höjer risken på kort sikt, men den långa vinsttrenden för bolaget bestämmer kursen på lång sikt.

Ante: Vad sägs om SCA eller annan pappers bolag?

Marcus: SCA:s stora skogsinnehav och pappersrelaterade produkter är nog helt rätt att snappa upp och köpa någon gång under det kommande året eller så. Aktien har fallit mkt och snabbt och rekylerar nu upp, men vi får se var kursen landar framöver.

Apache: Hej Marcus! Jag ligger back mer än 50% på Leo Vegas.Bör jag sälja eller avvakta ett par år till? Är 73 år,så det är bråttom:)

Marcus: Hej! Lite för sent att sälja tror jag. Öresund har just gått in i aktien. Men skydda gärna ditt innehav med en s.k. stop loss, alltså autosäljorder på 33-34 kr eller så. Faller kursen ned till ny botten och bekräftar fallande trend så säljer du med andra ord, annars behåller du.

Lotta: Hej! Vad tycker du om Vitec i dagsläget? Jag tycker det är ett bra bolag men kursen har knackat hyfsat länge och direktavkastningen är låg men de höjer. Ta vinsten och gå in i ett senare skede? Eller är den billig nu tycker du så man snarare bör öka? Hälsningar Beslutsångest

Marcus: Hej! Långsiktiga behåller bra bolag så länge utdelningen stiger. Vitec har 16 år i sträck med höjningar. Imponerande. Jag har å andra sidan svårt att se en snabb kursuppgång i närtid.

Maffe: Hej skägget! Lucara har haft det tungt ett tag, hur ställer du dig till dem? Trevlig helg. //Maffe

Marcus: Hej! Jag fortsätter kalla dem för helt okej chansaktie, men det är kanske inget lätt bolag att värdera. Kurstrenden är fallande och det är nog inte utan anledning.

Novis Aktiesparare: Hej Marcus, Tackar för bra chatter och böcker! Jag och min sambo läser dom febrilt! Jag har sen årsskiftet lagt om min portfölj från tidigare aktiefonder till numera aktieudelare! Jag har under sista halvåret börjat fundera på om enfastighetsbolag kan vara av intresse? Hög utdelning och relativt stabila. Tex delarka och saltängen som i sin tur sitter på kontrakt med bl.a posten till 2026. Min spontana tanke är att risken i sig bör vara väldigt låg med tanke på att dom är bundna till avtalen med fastighetsägarna. Utöver dessa som jag funderar på äger jag även Investor, Swedish match, Intrum, Castellum och Hufvudstaden. Kan detta vara ett intressant komplement? Funderar även på att köpa in mig i essity, hexagon och eventuellt sca samt mgt! Enfastighetsbolagen är planerad att äga på kort sikt. Resterande fram till pension! Vad tror du om enfastighetsbolagen? Tackar för en bra chatt!

Marcus: Hej! Enfastighetsbolag är okej om du har endast småposter där och sprider riskerna mellan flera olika. Generellt gillar jag preferensaktierna som de stora fastighetsbolaget gett ut mer, liksom vanliga aktier med lagom hög direktavkastning. T.ex. de du nämner, Castellum och Hufvudstaden. Övriga bolag du nämner har jag heller inget emot.

Sunand: Hejsan! Tänkte av stå budet på Karo Pharma AB Många är emot? Vad tycker du

Marcus: Hej! Ja, det är ju inget jättehögt bud. Potentialen finns kvar i bolaget så vill du behålla aktierna så tacka nej.