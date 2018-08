Hernhag: Fem aktier för en defensiv portfölj

Köp Marcus bok här: Du har väl inte missat Marcus Hernhags senaste bok skriven tillsammans med Arne "Kavastu" Talving? Klicka här för att beställa.

Jim: Hej, Kan du nämna fem intressanta defensiva aktier? Tacksam om jag får ställa en bonusfråga, vad tror du om SBB och Brinova?

Marcus: Hej! Heba Fastigheter, Hufvudstaden, matburikernas Axfood, godistillverkaren Cloetta, snusbolaget Swedish Match. Jag gillar kort sagt SBB.

Anton: Om du skulle tvingas välja en enda aktie att sätta in ditt kapital i, vilken skulle du välja då?

Marcus: Om jag mot all förmodan var tvungen att sätta allt på ett kort skulle jag välja Investor A. Riskspridningen är bäst där.

Daniel: Hej. Tycker du Telia är köpvärd på lite sikt

Marcus: Hej! Telia är en okej aktie, men med statlig ägare, historiskt mycket låg organisk tillväxt pga prispress i branschen, avbruten expansion i öst, bud på TV4, etc gör att det aldrig varit någon favorit hos mig. Det betyder inte att det är en dålig aktie, men du får en trög kassako i en föränderlig bransch.

Linusson: Hej. Har läst din och Arnes bok och har nu en fråga kring glidande medelvärde. När jag kollar MA200 på exempelvis Avanza får jag olika värde beroende på vilken tidsperiod jag tittar på. Hur kommer detta sig? Exempelvis på 3 år ligger kursen över MA200 men tittar jag på 1 år ligger kursen under.. Hoppas du förstår min fråga 🙂

Marcus: Hej! Du får välja dagar istället för veckor i inställningen under grafen, aningen till höger. Det är MA200-dagars vi pratar om och det är nog det som gör skillnaden för dig.

benke: Hej. Fredag igen sitter bänkad framför aktiecahtten. Kinnevik ska dela ut MTG aktien , hur går det till får man en aktier för varje kinnevik aktier. hur påverkas MTG aktien av att en så stor ägare säljer (avslutar ägare av MTG).

Marcus: Hej! Aktieägarna i Kinnevik får aktier i MTG utan att göra något, själva utdelningen sker automatiskt. MTG går miste om en drivande storägare, vilket i sig nog är negativt, men inget avgörande. Aktierna hamnar hos Kinneviks ägare via utdelningen så det blir inte någon extrem skillnad.

Zus: Jag planerar att köpa ny bil om ca 2 år och kommer spara 10 kkr i månaden för detta. Är det vanligt sparkonto till miniränta som gäller då eller kan du rekommendera något annat lågriskalternativ för kortsiktigt månadssparande?

Marcus: Det skulle möjligen vara företagsobligationsfonder i så fall. Spiltan Högräntefond och Lannebo Corporate Bond eller Carnegie Corporate Bond etc. De kan gå ned i kurs, men troligen får du lite mer än ett sparkonto.

Helene: Hej , Är Atlas copco b och Intrum köpvärda till dagens aktiekurs ?

Marcus: Hej! Jag säger ja till bolagen, men tvekar lite kring aktierna. Atlas stora kursmässiga uppsving kom 2016-2017 och Intrum har inte blankats utan anledning. För den riskvillige är Intrum mest spännande just nu.

Stig: Hej Marcus! Jag trodde att man skulle få ca 18 kronor för varje Kinnevik vid avknoppningen av MTG. Är det fel?

Marcus: Hej! Du får MTG-aktier värda 14,92 kr per Kinnevik-aktie. Kinnevik handlas utan rätt till den utdelningen nu och dina MTG-aktier borde synas på depån någon dag framöver.

Andreas : Hej Marcus, Du har pratat varmt om Six Flags Entertainment för exponering mot nöjesparker. Finns det andra ”nöjesparksaktier” som du tycker verkar intressanta? Hur ser du på Merlin Entertainment som bland annat driver ett antal Legoland?

Marcus: Hej! Jag känner inte till övriga nöjesparksaktier tyvärr.

Lars: Hej! Vad tycker du om peer-to-peer investering som alternativ för investering i räntebärande?

Marcus: Hej! Det är ett alternativ jag håller på att utforska. Hittills verkar det vara en okej komplement, men svårt att veta hur höga räntorna är jämfört med kreditriskerna på de olika plattformarna. En hög ränta är ju bara bra om den är hög jämfört med en låg eller måttlig kreditrisk.

Anders Lundgren: Hur stor är risken att äga Oscar Properties pref. Kommer de att klara krisen?

Marcus: De klarade att betala den frivilligt begärna inlösen av Pref B i alla fall. Men visst är risken rätt stor. Jag tror bolaget klarar krisen, men jag vet inte till vilket pris.

Yvonne : Hej Marcus, jag har tänkt köpa XACT Högutdelande för en större summa pengar och spara dem i många år. Är det läge att köpa nu eller ska jag vänta på en nedgång på börsen?

Marcus: Hej! Börsen ligger i upptrend så det är bättre att köpa nu istället för att vänta.

Micke: Vilka aktier skulle du ha som bas i en nybörjarportfölj utöver investmentbolagen?

Marcus: Fastighetsbolaget Castellum eller kanske Wallenstam. Hexagon har spännande IT-produkter och platsar trots att värderingen alltid känns lite dyr. Lilla elinstallationsbolaget Garo skulle också komplettera en portfölj med investmentbolagsaktier.

PR: God förmiddag! Vilken aktie anser du är mest missförstådd efter rapporterna ?

Marcus: Hej! Svårt att säga. Intrum var nog missförstådd innan rapporten, men kanske inte nu. Såvida inte blankarna har rätt, för då är den missförstådd nu när det rekylerat upp en bit.

Jägarn: Hej! Ser du fortfarande lika positivt på Catena media nu efter dagens rapport?

Marcus: Hej! Ungefär lika positivt, ja. De växer så det knakar och expansion kostar. Aktien är svår att värdera och den fallande kursen gör mig lite osäker.

Erik: Hej Xact högutdelande eller Investor som bas (25%) i en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Båda funkar utmärkt, men min favorit av de två är Xact Högutdelande.

Hans: Hej! Hufvudstaden A eller C?

Marcus: A-aktien är den enda som handlas regelbundet och har normal prissättning.

Thomaz: Hej Marcus, Tack för bra läsning och trevlig chatt! Hur är din syn på Catena Media efter rapport? Tycker du marknaden över reagerar?

Marcus: Hej! Tycker det är en överreaktion, ja. Fast aktien är svår att värdera och vinsten per aktie utvecklas dåligt.

Nybörjare: Hej Marcus! Tacksam för din åsikt angående cannabisaktier i framtiden?

Marcus: Hej! Vinnarna kommer att bli kursraketer, men somliga bolag känns extremt svåra att få grepp om. Unga bolag med begränsad info. De stora tobaksjättarna kanske också börjar konkurrera i branschen framöver. Höga risker men hög potential.

Eric: Fastighetsbolaget Stendörren är en ganska anonym aktie, vad tror du om den?

Marcus: Ett bra fastighetsbolag, men kanske tar kursuppgången en paus nu.

Massi: Hej! Hur tror du att Spiltan Högräntefond kommer att utvecklas framöver när räntorna höjs?

Marcus: Hej! Tror att fonden har ganska många innehav med rörlig ränta, s k FRN. Kopplade till tremånaders Stibor. Borde göra så att fonden står sig rätt bra om räntorna stiger.

Utdelningsjagaren: Hej, Vad tror du om Hemfosa i en långsiktig utdelningsportfölj säg 20-30 år som komplement till Castellum?

Marcus: Hej! Det funkar bra verksamhetsmässigt tycker jag. Hemfosas utdelningar är också stabila.

Tomas: Hej! Vad tycker du om Netent och ABB? Köpvärda till dagens kurs?

Marcus: Hej! ABB är ett stabilt bolag med framtiden för sig. Netent går fortsatt riktigt dåligt. Undvik dem tills vidare är mitt råd sedan i vintras.

Susanne: Du brukar tala gott om Hexagon. Hur bör man tänka nu när Rollén säljer halva sitt innehav?

Marcus: Långsiktigt är nog Rollén på väg bort, men det kan ta ett bra tag. Å andra sidan är Hexagon ingen enmansarmé. Undrar om Rolléns försäljning säger någon om vad han tycker om värderingen av aktien eller om det enbart var en strategisk eller privatekonomisk försäljning.

Göran G: Jag har två surdegar! MAG interaktiv och NerEnt. Båda minus ca 38 %, Finns något hopp eller bara att sälja!? Därtill Pandora……

Marcus: Jag lutar åt att surdegar ska säljas. Hellre förr än senare.

PH: Du har redan BEP (Brookfield Renewable). Vad tror du om BIP (infrastruktur) eller BPY (fastigheter)? Eller varför inte moderbolaget BAM?

Marcus: Jag tror inget där än. Men jag ska titta närmare på de bolagen framöver!

Erik: Hej Är lite sugen på Sampo pga försäkringsdelen, men blir det för mycket bank då Swedbank och Handelsbanken i dagsläget utgör ca 12% av min portfölj?

Marcus: Hej! Det blir rätt mkt bank ja, svårt att säga var gränsen går och det blir för mycket.

PH: Tack Marcus för ditt engagemang, twittrande och böcker. Med börs på all time high, är det bättre att amortera av extra på bolånen ett tag, än att just nu investera mer på börsen? (Amoterar 2% av lånet per år som default)

Marcus: Hej! Om din bostad är mer belånad än 70% ja, kanske även om den är mer belånad än 50%. Inte annars. Långsiktigt ger aktier mer än bolåneräntan.

Amy: Hej! Hoppas du haft en bra semester. Vad tror du om börsen den närmsta tiden?

Marcus: Hej! Trenden är uppåt så det är min bästa gissning.