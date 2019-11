Hernhag: Fem aktier att undvika

Pessimisten: Hej Marcus! Äntligen fredag! Du brukar ju ha många bra tips på aktier att plocka in i portföljen. Men om man vänder på det: kan du lista fem aktier som man definitivt INTE ska äga just nu?

Marcus: Hej! Bolag att undvika är Active Biotech, Eniro och Tradedoubler där kurstrend och historik avskräcker. Anoto har vänt upp kursmässigt nu, men efter decennier av förluster ska vi vara försiktiga där. Som jag skrev i tioårsjubileumchatten skulle jag inte ta i Mackmyra med tång ens. https://www.privataaffarer.se/fredag-tioarsjubileum-for-aktiechatten/

Jonny: Hej! Vill komplettera min portfölj med fem intressanta och spännande fonder. Har du några bra tips?

Marcus: Hej! Finns flera inom IT, teknik och hälsovård. Lannebo Vision, Strand Småbolag, Core Ny Teknik, Rhenman Healthcare. Titta även på Skagen M2 som är en global fastighetsfond.

Mikael: Morsning, fredagschatten är alltid en trevlig ljuspunkt i höstrusket och mörkret. Hur ser du på oljeaktier på kort respektive lång sikt? Vilka anser du kan vara köpvärda? Till exempel Lundin Petroleum , IPC, Enquest eller någon annan på noska börsen?

Marcus: Hej! På kort- och medellång sikt kan olja vara intressant i rätt dos. Jag gillar Lundin P och även norska Equinor är intressant för den som vill ha lite större bolag.

Bjarne : Äntligen fredag och chatt. Har ägt Intrum i flera år nu. Är det dags att ge upp och ta förlusten?

Marcus: Jag tycker du kan behålla Intrum så länge bolaget utvecklas bra. Aktiekursen bildar högre och högre bottnar som det ser ut nu i alla fall, ett gott tecken.

Sten Rik: Är det läge att köpa skog, och i så fall: vilket skogsbolag? Tittar lite på Stora Enso, Holmen och SCA, men Holmen verkar ha rusat så den kanske går bort?

Marcus: Det har just varit ett uppsving för de tre bolagen så helt pigg på att köpreka nu är jag inte, men långsiktigt rekommenderar jag ett parti skog i portföljen. Överväg köpa då och då framöver, gärna i rekyler nedåt.

Ellot: Godmorgon. Ework under 2020, vad behövs för att aktien ska komma tillbaka?

Marcus: Hej! Intäktstillväxt åtminstone över 10 procent och en vinst som ökar mer än så. Då borde Ework kunna börja bilda en långsiktigt stigande kurstrend. Tror jag.

Skägg!: Hej Marcus! Äger ett gäng Biliaaktier som gått väldigt bra på sistone. Vad tror du om Bilia framöver? Är det ett bra långsiktigt case?

Marcus: Hej! Bilia brukar kunna gå upp länge och mycket när konjunkturen stiger. I bästa fall kommer bilbranschen tillbaka en tid nu samtidigt som konjunkturen globalt börjar återhämta sig under 2020. Då kan det bli bra för Bilia-ägare. Men det är i bästa fall det. Rapporten var i vart fall ett första steg i den riktningen.

Anna T: Hej! Tack för givande chattar varje fredag! I morgon är sista dagen för Oscar P att betala för Gasklockan. Jag som är aktieägare till Oscar P har förlorat mer än 30 000 kr nu, bör jag tacka ja till erbjudandet eller nej? Tack för ditt tips igen!

Marcus: Hej! Jag lutar åt ett nej. Avstå, det går för dåligt för bolaget för att det ska vara värt att teckna i nyemission eller byta bort preffarna mot stamaktien. Läs även https://www.privataaffarer.se/sa-gor-du-med-oscar-properties/

Camilla: Hej Marcus! Qliro och Netent är två surdegar jag har i min portfölj och de ligger båda på ordentligt minus. Ser du någon vändning, eller är det bättre att ta förlusten och sälja? Vad tror du om Sampo och SSAB på dagens nivåer? Tack för en fantastisk chatt och trevlig helg!

Marcus: Hej! Qliro och Netent tycker jag de flesta kvartal går för dåligt för att det ska vara värt riskerna, men Nentent får ett uppsving nästa kvartal via förvärv. Kanske botten är nådd där. SSAB är perfekt en kort tid när konjunkturen vänder, men katastrof över tid. Raljant uttryckt. Bra för trendföljande trading under korta perioder, men inget att långtidsinvestera i. Sampo och försäkringsbolag/bank har det tufft länge till, men stabila utdelningar lär man få ändå om det är det man vill ha.

DK: Kommer Latour nå någon substansrabatt? Lundbergs ligger på 1,64, lär den gå ner mer? Länge velat köpa in mig i bolagen men avvaktat, tänker långsiktigt och såklart borde jag bara strunta i resonemangen och köpa då och då oavsett. Hur brukar du tänka och vad tänker du här? 30 år framåt!

Marcus: Jag tror säkert att Latour kommer att handlas med substansrabatt igen, men det riskerar att dröja länge. Rabatterna kommer och går i vågor, men de kan vara länge. Att börja köpa ändå men kanske inte för så mycket som man hade tänkt sig när man är fullinvesterad är mitt råd. Motsvarande för Lundbergs, att visst kommer rabatten att vara högre en dag, frågan är bara vilket år.

Nike: Hej, jag undrar vilka investmentbolag som har mest rabatt? Sen läste jag ett inlägg på Instagram om ett bolag som heter Mertiva, var in och läste om dom och det verkar vara seriöst, med folk som har jobbat i stora bolag. Har gått väldigt bra också. Vågar man köpa?

Marcus: Hej! Störst substansrabatt just nu har NAXS och Vostok New Ventures. Följt av Investor. Mertiva går bra på börsen, men känns ändå oprövade tycker jag, men jag ska tittar mer på dem framöver.

Ulf: Hej! Har en hög preffar i Hemfosa. Vad rekommenderar du att man svarar på uppköpserbjudandet / aktiebytet till SBB?

Marcus: Hej! Jag är positiv till fusionen och att ta aktierna är utgångstipset för den långsiktige. Sen kanske det inte är fel ta hem en vinst och få kontanter heller. Alla preferensaktier är lite dyra just nu, men annars är SBB Pref ett fullgott alternativ till Hemfosa Pref.

Lisa: Hej! Jag undrar vad du tror om Tele2 i framtiden och då framför allt kursutvecklingen. Frågan är ska jag behålla? Sålt halva innehavet för att säkra hem vinst.

Marcus: Hej! Har du sålt hälften kan du behålla det som är kvar. Tele2 går åt rätt håll som bolag och de äger bra tillgångar.

Alice: God morgon, Hernhag! Hemfosa blir uppköpta av SBB. Förslag på vad man kan ersätta Hemfosa med? Vet du något liknande bolag i USA?

Marcus: Hej! Tycker SBB är det bästa alternativet och vet inte något som är exakt likadant. Det finns i och för sig ett bolag i USA som heter Easterly Government Properties som har staten som hyresgäst, men jag har inte följt bolaget.

Johan: Hej!Tror du Kinnevik kommer dela ut noll kronor nästa år, eller kan man vänta sig åtminstone en liten slant?

Marcus: Hej! Jag tror det blir noll, även om de formulerat sig lite mer öppet än så.

Långsiktige Lars: Hej Marcus! Evolution Gaming köpte jag för några år sen och är nu plus cirka 300 procent. Ligga kvar och hoppas på fortsatt uppgång, eller sälja? Sen undrar jag hur du ser på New Wave och Novo Nordisk, på längre sikt alltså, tre till fem år. Tack för bra och lärorik chatt!

Marcus: Hej! Evolution utvecklas fortsatt riktigt bra, så ha inte bråttom att sälja allt i alla fall. Behåll åtminstone det mesta ett tag till. New Wave och Novo är två helt okej bolag, som jag inte har järnkoll på.

My : Hexpol och Resurs har stått och stampat i tre år nu. Är det dags att sälja?

Marcus: Om du investerar utifrån hur bolagen går så ser det omkring oförändrat ut och då kan du behålla. Annars kan du möjligen försöka tajma kursrycken som kommer då och då.

Anita: Hur ser du på pärlan Swedish Match? Är det för sent att ta in aktien i portföljen?

Marcus: Långsiktigt lär SWMA fortsätta att tugga på som bolag och leverera återköp av aktier och en stabil utdelningstrend. För sent tycker jag därför inte att det är.

Undrande amatörsparare: Hej! Du brukar prata om substansrabatt i investmentbolag. Hur kollar man om ett bolag handlas med substansrabatt, och i så fall hur stor rabatten är?

Marcus: Hej! Du jämför substansen alltså det egna kapitalet med aktiekursen. Titta annars på ibindex-sajten för det.

Kjell Öhman: Hej Marcus! Volvo aviserade igår, att man kanske slopar utdelningen och i stället inför återköp av aktier. Är detta mer fördelaktigt för oss aktieägare? Vad händer med återköpta aktier? Används de i incitamentsprogram eller makuleras de, så att värdet/aktie ökar?

Marcus: Hej! Jag tror det är bättre då aktien ändå är ganska billig nu. Återköp lönar sig om värdering är låg och det blir en hel del vinster för bolaget under många år framöver. Återköpta aktier i sådana här program brukar makuleras så att antalet aktier blir färre, så bolagets vinst dels på färre aktier och därmed stiger vinsten per aktie.

Vigge Holm: Hej Marcus! Vad tror du om Addtechs dataintrång? Sälja och avvakta tills en lösning är nådd samt tills man vet de ekonomiska konsekvenserna?

Marcus: Hej! Svårt att säga, det är ett bra bolag tror jag men det här låter inte alls lovande. Det finns många andra ”teknikhandlare” att investera i på börsen också.

SIRI: Hej Marcus. Jag har ett antal Swedolaktier. Vad anser du om att anta budet från Momentum Group eller sälja mina Swedolaktier över börsen nu och sätta pengarna i att utöka i SBB eller köpa i OEM?

Marcus: Hej! Ta budet. Det är högt så även om det är ett bra bolag ta likviderna eller sälj över börsen. Momentum har inte samma goda historik såvitt jag kan minnas.