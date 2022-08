Hernhag: En svensk utdelningstrippel för långsiktiga

Johanna: Hej Min strategi är utdelande och långsiktig på minst 10 år, vilka svenska aktier skulle du rekommendera då?

Marcus: Hej! En svensk trippel med utdelning och på lång sikt blir investmentbolaget Investor B, gruvbolaget Lundin Mining och IT-konsultmäklaren Ework. Bolagen har bra historik och framtiden borde vara ljus.

Henning: Tjena! Vilka aktier tar du absolut inte i även fast de kommit ner en bit? Jag tänker på exempelvis Storskogen som kommit ner men är kritiserat för deras affärsmodell.

Marcus: Hej! Fortum undviker jag så tills vidare. De har kört sina strukturaffärer i diket. Storskogen och den typen av allt för breda förvärvsmaskiner är heller ingen favorit. Anoto har kanske sämst historik på börsen och är något att vara skeptisk till också. Liksom Precise, Mackmyra, Rizzo, Scandi Standard och Eniro. Bolag som då och då i många år kommit med besvikelser.

M: Hej Marcus, Många företag är nere i en hyfsat attraktiv värdering och för den långsiktige kan man säkert göra sig en hacka. hur ser du på ”gubbaktier” som Atlas Copco, SKF och Electrolux samt om du får endast välja en aktie som kommer vara en succé om 10 år, vilken är det?

Marcus: Hej! Atlas gillar jag klart bäst av gubbaktierna, men då Atlas B som är klart billigare än A-aktien. Ett litet bolag som kan bli en succé på tio års sikt är Haypp, som säljer snus eller snarare nikotinpåsar på nätet. Det är inte mycket till lönsamhet än, men bolaget satsar på tillväxt och trenden går mot tobaksfria nikotinprodukter. Aktien har just rusat på kvartalsrapporten, så i rekyler framöver är det en fin liten chansning. Kursen är trots allt klart under introduktionskursen.

Marcus: Hej Marcus! Blir det dumt om man väntar för länge på mer nedgång nu till hösten om det istället vänder upp nu och hela nästa år?

Marcus: Hej! Väntar man för länge missar man eventuell uppgång, men det kommer alltid rekyler och frågan är om det redan vänt för gott. Slussa in kapitalet på börsen successivt under det kommande halvåret eller året är mitt förslag.

Kalle: Hej! Finns det köpvärda pref eller D-aktier i nuläget tycker du? i så fall vilka?

Marcus: Hej! I tider av inflation och stigande räntor är fast utdelnings-placeringar lite farliga, men flera har kommit ned i kurs. Corem Pref ligger på bra nivåer, men även SBB D om man står ut med riskerna och alla påståenden runt bolaget. Jag tror båda bolagen klarar utmaningarna som fastighetsbranschen står inför, men ligg inte för tungt i någon aktie.

Gustav : Vilket svensknoterat gruvbolag är din favorit?

Marcus: Det har länge varit Boliden, men frågan är om inte Lundin Mining lockar mer just nu.

Marcela: Hej Marcus, Om skillnad mellan Investor A och B är ca 20 kr, då kan det vara en bra ekonomisk idé att sälja A och köpa B eller tänker jag fel?

Marcus: Hej! Du tänker rätt. Jag rekommenderar alla att sälja Investor A och köpa B-aktien istället, för den är billigast.

Spargrisen: Hej Marcus! Kan Sinch falla hur långt som helst?? Jag har haft aktien i min portfölj ett tag och under årets stora ras har jag försökt öka för att sänka mitt GAV, men återhämtningen verkar lysa med sin frånvaro. Är bolaget/aktien verkligen inte värd mer?

Marcus: Hej! Det är värst vad Sinch har fallit under senaste veckan och nu är hela rekylen upp från julibotten uppäten. Jag är rädd att pressen på marginalerna kommer att oroa marknaden ett tag till. Det krävs en kvartalsrapport där lönsamheten förbättras och där den organiska tillväxten börjar stiga igen. Då skulle marknaden få positiva trender för framtiden att handla upp aktien på. Just nu går det ännu mot tuffare tider.

Lisen: Hej! Skulle värdesätta din åsikt om Carlsberg-aktien! Köpte den ganska nyligen eftersom även jag tycker att det Probably is the best beer in the world. Men har nu börjat undra om det argumentet håller hela vägen…

Marcus: Hej! Carlsbergs kurstrend är klart upp sen i våras och de har inte sänkt utdelningen sen finanskrisen för 14 år sen. Vi får se om de klarar det ett år till, men utdelningen är ändå rätt låg jämfört med de fria kassaflödet.

Jocke: Dags att köpa Beijer Alma B och Novotek? Vad tror du om dessa två aktier.

Marcus: Jag tycker det är bäst att avvakta, då båda bolagen kommit med mediokra rapporter. Marknaden verkar se anledningar att handla ned kurserna ett tag till.

Hanna: Hej Marcus. Du har tidigare pratat gott om BICO, aktien har fallit en del senaste tiden, vad är dina tankar kring den nu och är det ett bolag som du fortfarande äger?

Marcus: Hej! Jag har kvar Bico som en liten del av en liten delportfölj, men det är inget av mina vanliga innehav så att säga. Potentialen finns antagligen där i deras produkter, men det återstår en hel del jobb för bolaget innan det verkligen vänder kursmässigt. Uppgången sedan botten i juli är ännu bara en rekyl och inte mer.

Marie: Hej! Jag undrar vad som händer om man inte alls svarar på erbjudandet om att överlåta aktierna i Swedish Match för 106 kr?

Marcus: Hej! Då räknas det som ett nej, för det är ja-rösterna de räknar och behöver få in. Sen får vi se om de kommer över 90% av röster och kapital och kan tvångsinlösa eller inte.

AP: Rapport från Fortnox idag. Vad tror du om aktien framgent, fortsatt tillväxtresa?

Marcus: Det ser ut som att tillväxtresan bara fortsätter. Kraven på aktien är höga, men så länge bolaget växer vinsten med ca 30 procent om året är P/E-tal på över 100 inget problem. Då växer man in i värderingen till slut, men kommer en tillväxtsvacka på smäller det.

Gittan: Hej Marcus! Såg att Göran Persson har aktier i Greengold, är det någon aktie som går att köpa?

Marcus: Hej! Greengold verkar vara ett framgångsrikt skogsbolag och det är säkert rätt att äga skog i säkra områden i Europa. Just detta bolag verkar vara onoterat. Det finns andra alternativ, som Skogsfond Baltikum och Latvian Forest att titta närmare på. Förutom de vanliga stora skogsägarna Stora Enso, Holmen och SCA.

Thomas: Hej, Vad tycker du om Fortum på dom här nivåerna? Tror du deras utdelning är uthållig med tanke på hur dålig Unipers rapport var och alla andra orosmoln i omvärlden just nu?

Marcus: Hej! Om problemen med Uniper tog slut nu så vore aktien säkert på hyggliga nivåer. Nu vet jag inte var notan slutar på Uniper som inte kan importera gas från Ryssland längre. Fortum tror jag kommer att få sänka utdelningen, kanske redan för i år, dvs den utdelning som de meddelar i vinter och beslutar nästa vår.

Kerstin: Hej! Skulle du satsa en summa på Brookfield Asset eller Reality Income idag? Tacksam för din åsikt.

Marcus: Hej! Ja, det skulle jag kunna tänka mig, även om det kanske inte är fyndnivåer.

Håkan: Tänkte gå in i Hexagon med lite större belopp. Nu eller vänta eller dela upp?

Marcus: Köp en del direkt och resten sen för att sprida riskerna.

Bulten : Hej! Vad tycker du om Storskogen?

Marcus: Hej! Snårigt, då de har så många helt olika verksamheter. Stordriftsfördelar finns enbart inom det finansiella, där den stora koncernen kan ta bättre lån än dotterbolagen var och ett för sig. I övrigt mycket spretigt och svårt få överblick på.

Lisa: Hej! Är intresserad av en del amerikanska aktier bland annat T.Rowe Price men tycker dollarn ligger väl högt. Vad bör dollarn ligga på inför köp, tycker du?

Marcus: Hej! Om dollar kostar 7-8 kr någonting står den lågt, medan 9-10 kr är dyrt. Å andra sidan kan valutakursen ligga kvar har länge och det är mycket viktigare att välja rätt bolag till en bra kurs än att tajma en cyklisk faktor som växelkursen. Ibland ger jag till och med rådet att strunta i valutan.

Åsa: Hej! Många pratar om att det ska bli lågkonjunktur framöver. Är det klokt att sälja av delar av innehav i investmentbolag, Investor etc, för att köpa tillbaks när börsen börjar återhämta sig?

Marcus: Hej! Lite grann på marginalen kan man öka likviderna om man känner oro. För största delen av kapitalet är det bäst för de flesta placerare att ligga kvar. Det är för svårt att tajma börsindex.

Jan: Hej! Vad tror Du om indexutvecklingen närmsta året? Lägre botten eller värsta över?

Marcus: Hej! Det värsta kan vara över, men jag ser ingen snar uppgång eller uppsida heller. Tror vi behöver se svaga delårsrapporter först, innan det bottnar på börsen för gått.

Farmor: Hej, Jag tänkte öppna en kapitalförsäkring till mitt nyfödda barnbarn och sätta in 100 000 kr. Har du tips på hur man kan placera pengarna bäst.

Marcus: Hej! Investmentbolag som Investor B, Kinnevik, Industrivärden, Lundberg, Bure, och Creades. Det är en bra grund på sparandet.