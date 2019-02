Hernhag: En bra tillväxtaktie

Köp Marcus Hernhags bok: "Bli rik och fri med aktier" av Marcus Hernhag och Arne "Kavastu" Talving. Här köper du den!

Anita: Hej ! Vad tror du Evolution Gaming? De hade en mycket bra rapport och till och med Börsveckan var imponerade.

Marcus: Hej! Jag gillar EVOL då deras utveckling imponerar med fortsatt snabb tillväxt. En bra tillväxtaktie helt enkelt.

Lars: Hur ser du på Fingerprints framtid i dag?

Marcus: Kursen ser ut att vara på väg upp igen. Hög risk förstås, men förr eller senare kan en ny våg av efterfrågan komma driven av smarta kort.

Steffen: Hej, som många andra har jag mina investeringar på Avanza. Företaget fick i veckan en varning av Finansinspektionen och jag undrar om du är mer insatt i frågan för att kunna svara på om det finns en risk med att ha sina pengar där eller om det är bättre att sprida dem, till exempel till Nordnet. Hälsning Steffen!

Marcus: Hej! Någon direkt risk ser jag inte i nuläget. Banken har ju inte blandat ihop dina tillgångar med sina egna. Avanza Pension har mig veterligen inga anställda eller fasta kostnader så de kan inte gå i konkurs av den anledningen, däremot är regelbördan numera rätt tung för banker och solvensgrader, etc, måste fyllas. Exakt vad som brustit hos Avanza vet jag inte, men jag är inte orolig själv i alla fall.

Peter: Hej Marcus! Vad tror du långsiktigt om Swedbank? Kan man ha kvar dem i en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Om du trots kursraset är överviktad är det frågan om du inte ska vikta ned åtminstone. Det är tveksamt att äga aktier som möter myndighetskrav och domstolsprocesser, etc. Både Swedbank och Danske Bank är numera i det läget. Utgången av myndighetsgranskningar är svåra och spekulera i, så man ska ta det försiktigt.

Otto: Nu när Swedbank är i blåsväder, är övriga banker något att köpa om man söker utdelningsaktier?

Marcus: Generellt gillar jag storbankerna för direktavkastningarna, men även de övriga tre har sina latenta risker. Vem vet om någon mer bank haft konstiga transaktioner via kundernas konton. Vi ska i vart fall hålla nere riskerna och ha särskilt mycket i en enskild storbank. OMXS30-indexet känns därför väldigt riskabelt nu med sina stora slagsida mot de fyra storbankerna. Välj med omsorg.



Arne i Lidköping: Hej Hernhag. Går det i nuläget att avgöra vad som har hänt i Swedbank? De verkar ju själva osäkra eftersom de har kallat in extern expertis. Vad tror du om kursutvecklingen framöver? Kan den förslagna utdelningen sågas av bolagsstämman? Riskerar styrelsen att inte beviljas ansvarsfrihet och vad händer då?

Marcus: Hej! Det är alldeles för tidigt för att årsstämman inte ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet så det får den säkert. Swedbank kan studsa upp i kurs, de kan också fortsätta ned som Danske Bank gjort. Utdelningen lär betalas ut som planerat, om det inte händer mer saker inom snar framtid. Swedbank lockar ändå inte passiva placerare just nu. Aktiva placerare och spekulanter kan chansa och köpa och ha en stop loss, etc, för att skydda sig.



Janne TAB: Hej, vad tycker du i denna ”röra”, man kanske ska köpa Swedbank i nuläget?

Marcus: Hej! Det är svårt att spekulera i utgången av saker där myndigheterna i slutändan fäller avgörandet. Swedbank är ”too big to fail” men det finns finansaktier med mer lätthanterliga risker.

Ursus: Hej Marcus! Vad ska vi tro om Nordeas inblandning i penningtvättshärvan? Frågan är hur väl Gardell har analyserat risken före beslutet att gå in som större ägare?

Marcus: Hej! Vad Nordea gjort och inte gjort är omöjligt att veta som utomstående. Bankregler och banksektretess är knepiga saker. Gardell vet nog inte säkert heller tror jag. Men i Nordea är aktien redan väldigt pressad av det här och bankens missnöjda kunder. De senaste årens investeringar i regelefterlevnadssystem och IT borde börja löna sig. Kanske är det värsta taget och inräknat i Nordea-aktien.

Ogge-86: Vad är dina rekommendationer kring Ratos B, så väl på lång som på kort sikt?

Marcus: Mitt stående råd är att undvika Ratos-aktien. Så länge de bara kommer med nya besvikelser och fallande substansvärde blir det inte mycket till avkastning.

Göran G: Morning! Du skriver ofta om preffar. Jag har köpt några, men har svårt att hitta villkoren. Tid, ränta och inlösen, med mera. Hur hittar jag detta lättast? Akelius. Klövern, Corem och Heimstaden i mitt fall.

Marcus: Hej! Villkoren står alltid i bolagsordningen om du söker på bolagsnamn och bolagsordning och sen letar under utdelning och inlösen. Vi har också en tabell i varje nummer av Placeringsguiden där alla villkoren för preffarna står.

Fredrik: Hej Marcus! Har du några tankar om Sobi, de levererade en bra rapport men kursen har ändå fortsatt neråt. Är det köpläge nu?

Marcus: Hej! Sobi går riktigt bra som bolag, men konkurrensen ökar 2019 för ett av de viktigaste läkemedeln. Experter gissar på att båda konkurrenterna kommer att finnas kvar i den nischen. Sobi tror jag därför förr eller senare kommer ett återhämta sig i kurs. De växer snabbt både av egen kraft och via förvärv.

Erik: Hej Markus! Är student och har lån på min bostadsrätt jag bor i nu, i sommar tänkte jag sommarjobba, får ut ungefär 70 000 kr, skulle du fortsatt placerat dem på börsen eller gjort en extra amortering i dessa tider? Sparar långsiktigt i aktier redan.

Marcus: Hej! Jag tror ränteläget lär bli fortsatt lågt, så lagom stora amorteringar till du kommer under 70 procent i belåning av bostaden, helst under 50 procent på sikt. Sett på tio år lönar sig nog aktier bättre än amorteringar, men det förutsätter låg belåning av bostaden så du är redo om bostadspriserna faller.

Per: Hej Marcus! Du har ofta pratat väl om Hexagon som en aktie du tror på långsiktigt. Blev därför lite förvånad när jag såg i senaste numret av Placeringsguiden att du själv sålt din post. Har det dykt upp något som fått dig att ändra uppfattning om aktien?

Marcus: Hej! Nej, inte långsiktigt. Gillar bolaget lika mycket som vanligt. Jag sålde Hexagon den här vintern för att ta hem en vinst och fundera på kurstrender, lågkonjunkturrisk, och vilka tillväxtaktier jag ska ha framöver. Tar så att säga ett omtag på tillväxtaktiefronten.

Alan: Hej! Vad anser du om THQ? Köpvärd i dagsläget? Långsiktigt? Tack!

Marcus: Hej! THQ är helt klart ett spännande bolag för framtiden, men timingen kan jag inte avgöra.

Kjell Öhman: Hej Marcus! NP3 rapporterar nu på morgonen en utdelningshöjning och en positiv syn på resten av 2019. Varför följer inte utdelningshöjningarna med även på preferensaktierna?

Marcus: Hej! Grejen med preferensaktier är att du har företräde till utdelningen om bolaget har ont om pengar. Som kompensation kan stamaktieägarna i stället få höjd utdelning. I preffarna får vi återinvestera en del av utdelningen i nya aktier för att skapa vår egen tillväxt.

Okunnig: Hej! Du rekommenderar ofta köp av aktier i investmentbolag, till exempel Industrivärden och Investor. Men vilka ska man köpa, A, B eller C, vilken är skillnaden och är det köpläge nu? Jag avser att behålla dem flera år.

Marcus: Hej! I regel ska du köpa den aktie där det är störst handel. I Investor är det tillräckligt stor handel i båda aktierna så där kan du köpa den för stunden billigaste aktien i stället. I Industrivärden är C-aktien ofta både mer handlad och lite lägre i kurs.

Lasse: Hej Marcus! Kan du förklara för en amatör vad det innebär med Terranets nyemission av konvertibler? Ska man hoppa på eller finns det anledning till att avstå?

Marcus: Hej! Konvertibler är en skuldsedel, men till skillnad från obligationer kan de konverteras till aktier till en förutbestämd kurs. Konvertibler har i regel lite lägre risk än aktier och är ett bra instrument om villkoren är förmånliga sett till räntan du får, etc. Terranet är inget bolag jag följer eller vet något om.

Jeannie: Hej! Tack för en bra chatt. Handelskonflikten mellan USA och Kina påverkar så klart världsmarknaden men hur tror du det skulle påverka om USA eskalerar i processen mot Huawei angående industrispionage? Kan det vara en faktor som utlöser en större nedgång?

Marcus: Hej! Det kan vara dropparna som får en full konjunkturbägare att rinna över och bli en djupare konjunktursvacka än annars.

Marcus: Hej Marcus! Vad tror du om bemanningsaktierna inom vården, Dedicare i synnerhet, med det politiska läge som råder efter valet? På kort och lång sikt? Betting med Leo Vegas, tror du att de som köpte på nivåerna kring 100 kr någonsin kommer på plus minus noll med tanke på den nya reglerade marknaden, eller blir det tvärt om på sikt att den skulle gynna exempelvis Leo Vegas?

Marcus: Hej! De politiska riskerna för Dedicare och NGS är nog låga. Problemet är konkurrensen om att få tag i bra personal, vilket driver upp lönekostnaderna. Kasino på nätet är sannolikt en framtidsbransch och Leo Vegas sägs ha bäst mobilapp. Efter den svackan vi sett lär det bli bättre tider tids nog, frågan är bara när och hur.

Tompa: Väldigt dyra preffar nu med något fåtal undantag som Sdiptech. Är det något du ökar i och hur stor del av portföljen tycker du skulle kännas komfortabelt att ha i den preffen?

Marcus: Personligen gillar jag att ha många aktier och bara 2-4 procent i vardera. Men det är individuellt. Sdiptech Pref slår sannolikt räntebärande alternativ över tid även om riskerna förstås är högre. I vart fall ska man ha långt under 10 procent av portföljen i en enskild preff.

Nils: Hej! Tectona Capital har backat en del de senaste månaderna. Jag hittar ingen information om varför de har backat, vet du vad som har hänt? Eller är det bara att säljarna har tagit över handeln?

Marcus: Hej! Marknaden mattas av i Panama, så det är lite trögare för fastighetsbolaget att växa och få bra hyror. Långsiktigt är det ingen fara, men kortsiktigt uppenbarligen fler säljare än köpare i aktien.

Robban: Hej Marcus! Jag har nyligen kommit över mer kassa. Summan motsvarar ungefär det dubbla värdet av mitt befintliga investeringsspar. Jag vill investera detta men är osäker på när och hur jag ska hoppa in, på grund av rådande konjunktursavmattning. Jag investerar på lång sikt. Hur hade Hernhag tänkt här för att bäst investera (eller inte) dessa pengar?

Marcus: Hej! Jag hade nog köpt då och då under kommande året. Utan en större nedgång hade jag nog inte investerat allt, utan behållit en krigskassa i likvider rätt länge. 10 procent i cash eller mer är väldigt skönt att ha när det börjar gå ned.

Martin: Hej! Vad tror du om Bahnhof det kommande året? Kommer aktien att återhämta sig? Mvh

Marcus: Hej! Bahnhof är en gammal favorit hos mig, men just nu när tillväxttakten saktar in är jag mer skeptisk. Aktiekursen når allt djupare bottnar så jag är glad jag sålde i höstas. Jag är lite osäker på exakt hur deras marknad kommer att utvecklas kortsiktigt, även om deras varumärke som webbhotell och säker bredbandsleverantör är mycket starkt.