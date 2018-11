Hernhag: En aktie med misstänkt lockande värdering

Marcus tipsar om hur du lyckas med aktier: Att tjäna pengar på aktier behöver inte vara särskilt svårt. Du behöver varken vara aktienörd eller fullfjädrad räknenisse. Det gäller bara att hitta den väg som passar just dig, konstaterade Marcus Hernhag när hans debutbok kom ut för några år sedan. Nu har vi åter fått in den i lager – passa på att lägga beslag på ett exemplar. Köp den här.

Vk: Hej Marcus och tack för den bästa chatten i veckan! Sampo har fallit en hel del det senaste året. Är det läge att öka nu eller börja sälja av? Ha en trevlig helg!

Marcus: Hej! Trenden är tydligt fallande, men värderingen nästan misstänkt lockande. Långsiktigt blir det säkert bra, men när det skakar i banksektorn har aktierna sällan någon botten. När allt bedarrat har kurserna istället riktigt bråttom uppåt. Ingen aning när bästa läget är framöver, men det kommer.

Lena: Hej Marcus Vilken/vilka investmentbolag är mest köpvärda just nu

Marcus: Hej! Oaktat värderingen har Latour en skön mix av medelstora bolag som innehav plus en onoterad industrirörelse. Investor har istället mest bredd men mkt storbolag och Lundbergs fastigheter plus aktier i Industrivärden. Öresund är det snabbfotade alternativet. Sen varierar substansrabatterna något. Vad som är bäst beror på vad man är ute efter, det är en smaksak.

Aros 8: Hej. Jag har fått 1,2 milj. som jag tänkte satsa på börsen på 3-5 års sikt. fundera på investmentbolag och högutdelnings aktier. Kan du tipsa på några bra bolag. Tack för bra böcker på skrivit.

Marcus: Hej! Jag gillar mer eller mindre alla investmentbolag på börsen. Det är en smaksak vad man ska välja där. Ework är nere på intressanta nivåer, men det krävs en bra rapport för att vända kursen. Finska försäkrings- och bankbolaget Sampo har riktigt hög direktavkastning nu, men deras Nordea-innehav är sänka just nu, men någon gång kommer det en vändning.

Marwin : Hejsan Tack för all din kunskapsspridning! Vilket spelbolag är mest köpvärd? G5 är den på bra nivåer nu?

Marcus: Hej! Av de lite större bolagen ser THQ:s aktiekurs stabil ut. G5 har störst potential om det vänder för dem, men marknaden har handlat ned aktien som om något hemskt vore på väg.

Olle: Hej! Nått spännande bolag du tycker är köpvärt nu efter att börsen surat ett tag? Eller ska man ligga lågt ett tag till och se om nedgången fortsätter? Ha de gött!

Marcus: Hej! Just nu när börstrenden vikt av nedåt samtidigt som konjunktursignalerna toppat är sannolikheterna lite större än vanligt för att det ska löna sig att ligga lågt. Även om börsen går upp på sikt och allt det där är ökad kassa framöver bra tror jag.

Otto: Hur ser du på Swedish Match efter veckans nergång på några års sikt

Marcus: Långsiktigt intressant bolag, men kortsiktigt i fallande trend.

Fredrik: Hej Marcus. Fick i veckan ”uppköpserbjudandet” som aktieägare i Karo Pharma och vet inte hur jag skall göra. Kan du ge råd? //Frippe

Marcus: Hej! Budet känns rätt snålt. Avvakta till i slutet av acceptperioden eller ännu längre om du är missnöjd med budet. Det är frågan om det går igenom. Efter budtiden kommer meddelande om det och går budet igenom förlängs ofta tiden för att tacka ja ett tag till så du har gott om tid.

Elis: Hej Marcus! Läst att Nyfosa inte kommer att ha någon utdelning första åren. Men vad kan hemfosa tänkas dela ut, är 2/3 av tidigare utdelning rimligt? Alltså runt 3,20kr helåret. Eller är det ett för optimistiskt antagande….

Marcus: Hej! Det låter som en rimlig prognos. Hemfosa föll 41% på avknoppningsdagen, men det var den offensivare delen av bolaget som delades ut. 2/3 av utdelningen är inte orimlig.

Mvh Jörgen: Hej Marcus! Är dina innehav i Estea och Klövern pref. något du behöver fundera på att sälja/minska i om det blir en större nedgång i konjunkturen?

Marcus: Hej! Inte alls. De ger hög ränta/direktavkastning och Klövern Pref har redan fallit brant. De här behåller jag och ev. ökar i vid svag konjunktur. Sån kris att deras utdelningar skulle vara i fara tror jag inte på.

PR: God förmiddag. Nu när vi förmodligen går in i en lugnare period på börsen tänkte jag komplettera med en defensiv aktie. Klövern pref eller Duni? Kanske Nordea för utdelningen. Andra förslag?

Marcus: Hej! Klövern Pref har lägst risk av de du nämner, Duni kanske den defensivaste verksamheten.

Aros 8: Hej. Varför har Kinnevik fallit 25% i år? Är det läge att gå in nu.

Marcus: Hej! Det är för att Zalando har fallit brant på sistone. Långsiktigt lär aktien återhämta sig.

Riskvillig 60+: Hej Marcus! Hur ser du på börsen på kort sikt…är det läge att gå in nu när börsen gått ner väldigt mycket på kort tid och tror du att det kommer att börja gå upp nu resten av 2018 och hur tror du det ser ut för 2019…kommer en uppgång och när tror du att det i så fall toppar…några bolag som är mycket intressanta just nu på den svenska börsen…både större bolag och även småbolag????

Marcus: Hej! Börsen ser mer ut att ha gjort en toppformation. Sådana signaler kan vara falska de också. Makroexperter är plötsligt negativa till konjunkturen också. Spännande men oroande läge på börsen även om många aktier redan rasat mycket.

Aktiefarfar: God morgon Marcus!! Idag dök Nyfosa upp i portföljen, din känsla sälja eller behålla på lång sikt?

Marcus: Hej! Avknoppningar brukar gå bra så varför inte behålla Nyfosa.

Jim: Hej, hur ser du på fastighetssektorn på kort och lång sikt? Några enskilda aktier i sektorn du kan rekommendera?

Marcus: Hej! Fastigheter är en bra sektor och framgångsrika bolag som Stendörren, SBB och Balder är intressanta, liksom billiga aktier som Klövern.

Leif: Hej Marcus. DI hade en artikel om sk enfastighetsbolag nyligen, dvd Delarka, Saltängen, Kallebäck etc. De har ju en lockande hög direktavkastning väl i nivå med alla dessa preffar. Vad är din uppfatting om dessa och har nu någon/några favoriter.

Marcus: Hej! Enfastighetsbolag har också en teoretisk potential, vinsten kan stiga och kursen gå upp långsiktigt. De är ändå sällan värda riskerna, så generellt är det inget jag gillar. Preferensaktier är ofta i bolag med många olika fastigheter och därmed överlägsen riskspridning. Hellre lägre risk och lite lägre direktavkastning.

Roger: Hej! Jag har som regel att aldrig sälja några aktier eftersom det begränsar urvalet av aktier att köpa och fokus blir lång sikt. Tycker du att det är en bra regel?

Marcus: Hej! Ibland måste man sälja ut innehav, om de blir dåliga bolag, sänker utdelningen, blir övervärderade eller får fallande kurstrend. Allt beroende på din aktiestrategi. Att gifta sig med alla sina aktier är jag tveksam till, men väljer man helt rätt bolag så.

Hans 75 år: Har ett aktievärde på ca 800 tusen bestående av Atlas Copco, Boliden, Cellavision, Evolution Gaming Investor, Autoliv, Hexagon. Samtliga med positivt värde. Behöver en del av pengarna 0m ca 4-5 år. Vill gärna ha din åsikt om behöva sälja av nu eller ha ”ha is i magen”.

Marcus: 4-5 år är ändå ganska lång tid, men helt fullinvesterad skulle jag ändå inte vilja vara. Flera av dina aktier är högriskaktier, men i bra bolag.

Björne: Hej Marcus! Uppskattar din fredagschatt, och följer så gott som varje vecka. Har sett att fritidsföretaget Thule varit på tapeten, och nu senast fått köprekommendation. Har en tid sneglat lite på företaget. Hur ser du på Thule, är det ett företag att ha i den långsiktiga portföljen? Kan det vara läge att gå in nu, eller hur ser du på kursutvecklingen? Med vänlig hälsning Björne

Marcus: Hej! Thule varkar vara bra grejer, men är lite osäker på vilken efterfrågan de kommer att möta framöver. Något för långsiktiga portföljen, visst. Kortsiktigt däremot mer osäkert.

Fredrik: Hej Markus, tack för en bra chat! Jag fick ett mail från Nordnet om att norska skatteverket från och med januari ändrar källskatten från dagens 15% till 25%. Det skulle påverka mig om jag hade norska aktier i en kapitalförsäkring. Vad innebär det? Är det att utdelningarna från mina norska aktier kommer att beskattas högre eller handlar det om något annat?

Marcus: Hej! Blir nog ingen skillnad i KF om banken sköter avräkningen rätt. I vanlig depå definitivt ingen skillnad. I ISK kan det bli krångel har jag hört, men jag är osäker i frågan ännu.

Uffe: Hej,knepigt med h&m när dom höll på att gå ner skrek alla men efter att dom gick upp lite igen så är det tyst igen,varför är det så?

Marcus: Hej! Jag tror aktiekursen och värderingen och även spekulationerna runt bolaget har nått en jämnvikt. Paniken är över. Alla väntar på att se vart bolagets långsiktiga utveckling är på väg.

Oskar: Hej Marcus! Vad tror du om Collectors framtid? Hur påverkas en nischbank av lågkonjunktur och eventuell krasch? Allt gott!

Marcus: Hej! Collector har en del slagsida mot fastighetssektorn och bostäder. De kan drabbas av en nedgång, men överlever säkert. Bestämmer de sig bara för en vd så det blir arbetsro blir det nog bra i nästa högkonjunktur.

Tom: Hej! Om du skulle ta in Sweco eller ÅF i din portfölj, vilken hade du valt tror du? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Gillar båda, med viss tvekan brukar jag säga Sweco.

Lotten: Hej! Så här illa kan det väl inte vara för Swedish Match? Kursen faller starkt varje dag, varje vecka och flera månader i rad. Ingen hejd! Och ja, jag har läst om tobakssmaker och Europa-snus men det är inget nytt utan snarare status quo. Vad göra? Kvartalsrapporten var mycket bra och framtiden för Zyn god. Sälja och ta en förlust eller framhärda och tro att ljuset når marknaden, i alla fall lite ljus, i alla fall någon gång.

Marcus: Hej! Oron är stark på kort sikt tydligen, men långsiktigt är det inte precis slutet för bolaget. De flesta områden har ändå stabil grund att stå på. Stoleken på nedgången är snarare för att aktien gick upp så mycket innan, inte för att det är så gräsligt dåligt nu.