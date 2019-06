Hernhag: Därför ska du inte teckna Traton

Noteringen i korthet: Börslista: Nasdaq Stockholm

Teckningskurs: 27-33 euro

Teckningstid: 17-27 juni

Första handelsdag: 28 juni

Tecknas via: SEB och 12 banker till, plus att åtminstone Avanza och Nordnet har anmälningsformulär.

Råd: Teckna ej. Läs också:

AMF blir ankarinvesterare i Traton

Då noteras Traton

Scania är på väg att återkomma till börsen via en notering både i Sverige och Tyskland. Detta i form av bolaget Traton, som tidigare hette Volkswagen Truck & Bus. I den koncernen ingår båda svenska Scania samt tyska MAN och VWCO. Verksamheten är tillverka lastvagnar och bussar och under 2018 steg antalet sålda fordon med 14 procent till rekordnivån 233 000 fordon, varav hälften i Europa.

Teckningskursen hamnar i intervallet 27 euro till 33 euro, vilket innebär du kan få köpa aktier till kursen 27 euro med det kan också i värsta fall bli ett 22 procent högre pris. Det vet du inte på förhand, vilket förstås är en nackdel.

Ankarinvesteraren AMF tecknar för 200 miljoner euro, vilket är 2,1 miljarder kr motsvarande 13 procent av aktierna i erbjudandet. Erbjudandet lär bli fulltecknat då så många som 13 internationella banker ska sälja in det till sina kunder. Det är nästan misstänksamt många banker.

Huvudägaren Volkswagen säljer 50 miljoner aktier för totalt 16 miljarder kr om kursen hamnar i mitten av teckningsintervallet och ingen övertilldelningsoption används. Det är därmed 10 procent av Traton som är till salu och börsvärdet ser ut att runt 160 miljarder kr.

Det ska jämföras med 2018 års siffror där försäljningen steg med 6 procent till 276 miljarder kr medan det justerade rörelseresultatet ökade 13 procent till 17,6 miljarder kr. Även första kvartalet i år har Traton fortsatt att öka sina siffror.

Vinsten 2018 blev netto 24,50 kr per aktie. P/e-talet är därmed måttliga 13 och substansvärdet på 26,63 euro per aktie är strax under teckningsintervallet. Tratons värdering är även om vi räknar på de fyra senaste redovisade kvartalen klart högre än Volvos p/e-tal på ca 10.

Traton planerar expansion, ny generation lastbilar samt mer synergier. Å andra sidan är IHS Markits prognos för den för bolaget så viktiga europeiska marknaden en tillväxt på endast 0,6 procent om året 2018-2025.

Hade det bara varit kvalitetsbolaget Scania och till en fastställd teckningskurs hade det varit annorlunda. Tratons breda teckningsintervall och konjunkturkänslighet gör att det är lika bra att vänta till efter noteringen innan du eventuellt köper aktien.

Lite högre värdering än Volvo kan motiveras utifrån historiska prestationer, lite bättre soliditet och annat. Utifrån teckningskursen i euro och växelkursen är teckningsintervallet motsvarande 289-353 kr. Faller aktien en bit under 300 kr efter notering kan du överväga köpa Traton.