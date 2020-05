Hernhag: Därför borde jag köpt SBB

Stefan : Hej SBB D ser väldigt billig ut nu. Varför? Konkursrisken måste ju vara obefintlig? Något annat, förutom vd:ns eventuella privata fiffel?

Marcus: Hej! Det är synd jag redan har så stor fastighetsexponering och låg likviditet, annars hade jag redan köpt SBB D. För oss som vill ha en fet och fast utdelning lockar D-aktien rejält nu. 8,9 procent i direktavkastning räcker gott som totaltavkastning. SBB är inte längre en enmansarmé. En nedgång på grund av misstankerna visst, men samhällsfastigheter och deras belåning hänger inte på en tråd. Det utgår jag ifrån.

DK: Tjaaa äntligen fredag och chatt med Hernhag! Grymma böcker och grym chatt, fortsätt gärna med det! Jag försöker bygga en portfölj som ska hålla minst 15-20 år där jag ska kunna addera något eller ett par bolag varje år. Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta några tillväxtbolag som man kan ha i portföljen länge. Tips?

Marcus: Hej! Lime Technologies är ett bra tillväxtbolag att titta närmare på. Någon gång under slutet av året borde Cellavisions efterfrågan ha bottnat också, frågan är hur aktien går fram tills dess? Embracer och Paradox går bra och har spännande framtid. Alla fyra tillväxtaktierna är dyra räknat på nuvarande vinster, så riskerna finns där, men framgångarna också.

AdamS: Vad är dina långsiktiga favoriter på amerikanska börsen? Jag vet att du har nämnt Johnson & Johnson och AT&T tidigare, några andra som du gillar och har under bevakning?

Marcus: American Tower, Crown Castle och Digital Realty är tre favoriter i USA. De två första äger mobilmaster och det tredje driver serverhallar/datacenter. IT-infrastruktur är en favoritbransch för framtiden.

Anneli: Hej. Vad tror du om börsen på ett halvårs sikt? Upp, ner eller sidledes?

Marcus: Hej! Skakig dragning uppåt tror jag.

Clabbe: Hej Marcus Jag har ett antal aktier i min portfölj med lite större latenta förluster i. Det är Collector, Intrum, Millicom, H&M, Kindred, Swedbank, Trelleborg, Electrolux och Autoliv. Jag behöver nu sälja av några av dessa. Vilka tre av dessa skulle du prioritera att sälja?

Marcus: Hej! Jag skulle sälja H&M, Swedbank och Elux. Knepiga branscher som inte växer särskilt bra alls långsiktigt.

Robin: Hej! Hur ser du på Millicom? Vd:n säger att de sitter på en ”Bazooka” till kassa. Köpläge nu när kursen rasat efter coronakraschen?

Marcus: Hej! Ja, de har bra finanser nu när det varken blir utdelningar eller återköp av aktier. Millicom har rasat oväntat mycket. Svårt att förstå exakt varför. Teleoperatörer borde kunna stå emot bra i coronakrisen. Det borde vara långsiktigt bra läge, men så länge trenden är så tydligt nedåt tycker jag vi ska avvakta.

Peter x: Hej Marcus, hur ser du på flygbolag som investering? Något att satsa på?

Marcus: Hej! De flesta undviker jag på livstid. Exchange Income är det närmaste då deras lokala flygbolag i Kanada behövs för att folk i norr ska få förnödenheter alls, så här står inte planen på backen. Men annars är flygindustrin fel bransch, Norwegian och SAS hade det inte särskilt lätt före börskraschen och jag vet inte vad som skulle få det att bli så mycket lättare efter den här krisen.

Toinon: God morgon! Hur kommer det att gå med utdelningen från XACT Högutdelande, tror du?

Marcus: Hej! Per den 12 maj handlas indexfonden utan rätt till första halvårets utdelning. Det blir en till utdelning på 2,60 kr per andel i år. Totalt 5,20 kr per andel. Det är rätt högt med tanke på antalet inställda utdelningar.

Marty: Hej! Vad tror du om crowdfundingplattformar/bolag, typ Pepins och Funded by me? Jag äger båda.

Marcus: Hej! Det är antagligen företeelser som kommer att bli allt vanligare. Jag kan däremot inte avgöra hur bra investeringar det är. Jag fokuserar mot börsnoterade investeringar och undviker de allra minsta.

Johan: Hej Marcus! Med dig som husgud har jag lyckats få flera läkarkollegor på kliniken aktieintresserade, sålunda roligare fikaraster nu. Vi argumenterar om Tele2 eller Telia är bäst på lång sikt. Dels med tanke på säkerhet i utdelningar men också möjligheter till tillväxt. Telias Champions League-satsning är intressant.

Marcus: Hej, det var roligt att höra. Telia känns som lågriskalternativet och påminner lite om en börsnoterad obligation med tanke på hur länge kursen harvat på låga nivåer. Tele2 går bäst som bolag och kursen har därför gett bäst avkastning senaste månaderna och åren. Tele2 har å andra sidan lite högre värdering.

Ola: Kan pandemin bidra till en omställning som gynnar sol, vind, etc på bekostnad av olja och kol, etc?

Marcus: Det blir nog snarare tvärtom så billig som oljan har blivit i krisen. Dyr olja hade i stället gjort andra energikällor relativt sett billigare. Nu är grön energi mer framtid än olja ändå, men utvecklingen gynnar inte det renaste alternativet.

Markus: Varför är Resurs så lågt värderat? Borde inte antalet betalningar via näthandel öka kraftigt nu framöver? Även avtalet med Gekås borde väl vara ett stort lyft?

Marcus: Jo, men kreditförlusterna borde öka i tider av pandemier, konkurser och högre arbetslöshet. Marknaden anser tydligen att nischbankerna förtjänar låga värderingar på grund av risker och osäkerheter kring tillväxtförutsättningarna på sikt.

Lena: Hej! Börsdata har en screener som kan screena utifrån strategier, till exempel f-score, graham, net nets och magic formula. Är det någon av dessa strategier du skulle rekommendera att använda, och kan de ersätta att själv läsa och förstå rapporter? (Vilket jag som ny med aktier har lite svårt med.) Tack för svar!

Marcus: Hej! Kanske inte ersätta helt, men det är ett bra verktyg. Net nets skulle jag inte använda, men de övriga är rätt bra för att få fram förslag på aktier att titta närmare på. Sprid ut riskerna mellan olika branscher och så.

Goya Bolt: Vad krävs för att fastighetsbubblan i Sverige spricker? Räntorna förblir låga långt framöver vilket hjälper fastighetspriser upp, det är brist på bostäder i stora städer, osv. Däremot, vilken arbetslöshet skulle trigga att bubblan spräcks? Med det menar jag inte prisfall på 5-10 procent, utan snarare 20-40 procent.

Marcus: Det beror mycket på hur länge arbetslösheten blir högre än vanligt. Att gissa vad som får dominobrickorna att falla i den riktningen när en sådan nedgång inte skett sedan finanskrisen 1990–1992 är svårt. Skulle politikerna i nuläget dra undan ränteavdraget helt samtidigt som arbetslösheten skenar kan det vara startskottet.

Pauline: Hej! Vad säger du om Stillfront Group och Saab i nuläget? Behålla eller köpa mer?

Marcus: Hej! Båda är bolag man kan behålla på flera års sikt. Sen kanske du i Stillfront börjar ligga tungt efter kursuppgångarna, så hyvla då av lite grann av ditt innehav om du vill.

Finnen: Kan du ge dina kommentarer angående Fortums Q1-resultat och deras framtidsutsikter?

Marcus: Såvitt jag kunde se, stabila undertoner, lågkonjunktur ger svagare efterfrågan på energi, men sopor behöver förbrännas oavsett. En kassako i det lägre risksegmentet på de här nivåerna. De senaste 15 åren har Fortum-aktien vänt vid 11-13 euro och troligen har den sett botten där den här gången också. 20-30 euro kan bli taket på uppsidan även nästa gång kursen börjar stå högt.

Henrik: Hej Marcus, hur länge ska man egentligen tillåta sin portfölj gå sämre än sitt Index innan det är dags att se över innehaven? Ödmjuk för att första kvartalet varit extraordinärt, men generellt sett?

Marcus: Hej! Det beror lite på hur länge du sparat i aktier och vilka risker du tar. Jag tar lägre risk än index och bryr mig inte om jag får stryk av olika index under ett år. Tar du högre risker än index och får stryk kvartal efter kvartal vore det läge att möblera om.

Kluven grabb: Hej Skägget! Har en fråga angående delar av min portfölj. De innehav jag funderar över är Balder, BTS och Svolder? Är det läge att behålla eller sälja av och ta förlusten då den rådande pandemin verka ställa till med stora problem? Tack!

Marcus: Hej! Det mesta eländet borde vara inräknat i kurserna redan. Du ska inte vara helt fullinvesterad eller ligga överviktad i enbart de tre aktierna, utan sprida riskerna och ha likvider för att öka om det går ned igen. Jag ser ingen hot mot till exempel Balders eller Svolders överlevnad och BTS borde klara sig också även jag är mer osäker där, utan på sikt är det sannolikt tre bra bolag.

Stefan: Tror du XACT Högutdelande kommer vikta om mycket på grund av utdelningarna som skjuts på framtiden eller inte kommer?

Marcus: Ja, det tror jag. Många av fondens innehav slopar utdelningen i år, så jag tror på en utrensning vid halvårsskiftet, eller kanske snarare årsskiftet.

Erik: Hej, en nybörjarfråga. Hur räknar man ut direktavkastning? Till exempel 8,9 på SBB D.

Marcus: Hej! Ta alla kvartalsutdelningar och summera dem. Dela med aktiekursen. Utdelningen per aktie på årsbasis delat på aktiekursen. I SBB D totalt 2 kr delat på 22,30 = 0,089 = 8,9 procent.

Peter: Hej Marcus! Många utländska REIT-bolag har idag extremt hög direktavkastning, kommer de kunna behålla dessa tror du, eller ska man ha med en sänkning i direktavkastningen vid eventuellt köp? Flera äger ju fastigheter men NorthWest Healthcare Properties REIT äger ju mestadels sjukhus, borde inte de snarare gynnas av corona?

Marcus: Hej! Flera av dem klarade utdelningen i finanskrisen 2009. Nytt läge nu och somliga får nog sänka utdelningen. I allmänhet tror jag reala tillgångar är bra överlevare så länge inte belåningen är för hög.

Nord: Hej Marcus! Jag satsar enbart på aktier med utdelning. Nu har många svenska tagit bort sin utdelning men många amerikanska har kvar sin utdelning. Ska jag satsa på amerikanska nu istället och pausa eller sälja av dom svenska som tagit bort sin utdelning? Tack på förhand!

Marcus: Hej! 2020 blir ett undantagsår, men minns vilka som klarade utdelningen och vilka som inte gjorde det. I USA kommer utdelningssänkningarna inte lika snabbt då styrelsen sätter utdelningarna kvartalsvis så de kan ändra löpande under året.

Anna: Hej hur ställer du dig till alla som tror att börsen kan rasa 15-18 procent till? Har suttit still i båten fram tills nu och behöver inte pengarna förrän om tio år, hade du sålt av eller fortsatt sitta still i placeringarna? Har nästan hela OMX30 som spridning totalt sett, så portföljen följer indexet ganska väl.

Marcus: Hej! Jag tycker man ska behålla det mesta av sina aktier. Det är för svårt att tajma börsen och så många olyckskorpar kraxar förgäves så många gånger. Däremot tycker jag du också borde ha mindre bolag, inte bara storbolagen. Det borde löna sig på tio års sikt.