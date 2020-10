Hernhag: Börsens tre mest undervärderade svenska bolag

Anton: Hej Marcus, Vilka tre svenska bolag skulle du säga är mest undervärderade just nu? Om du fick välja två fastighetsbolag att köpa på dagens nivåer och hålla två till fem år, vilka skulle du då välja. Sist men inte minst, är Tobii och Veoneer fortfarande intressant efter veckans stigningar eller borde man vänta på en dipp? Oerhört tacksam för svar. Ha en fortsatt fin dag.

Marcus: Hej! Svårt att rangordna, men mjukvaruprogrambolaget MSAB, investmentbolaget VNV Global är två. Och om affiliatebolaget Catena Media hittar sin gamla form igen, är aktien nog fortsatt undervärderad. Långsiktigt lockar ännu Tobii och Veoneer, svårt att se varför det skulle komma någon större rekyl ned där nu.

Börspanelen fan: Hallå, senaste avsnittet i din podcast Börspanelen fick ni alla välja en aktie ni trodde på. Håller du med samtliga om Veoneer, Tobii och Midsona? Eller vad är dina favoritaktie på dagens nivå?

Marcus: Hej! Alla tre är eller i alla fall var underskattade bolag på börsen. Nu har alla tre aktierna börjat rusa på börsen, men visst tycker jag att tekniken i Veoneer och Tobii lockar långsiktigt.

FEOH: Hej Marcus! Vilken aktie hade du valt – Billerud Korsnäs, Stora Enso eller Holmen? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Mitt val tidigare i år var Stora Enso och de aktierna behåller jag långsiktigt, men Holmen är bra de också om man gillar skogsägande. Billeruds fördel är fokuset mot förpackningar.

Ida: Hej! Jag hade 300.000 kr ”över” att investera. Jag vet att man ska tänka långsiktigt på börsen och jag ser inget behov av pengarna just nu, men visst kan ett behov plötsligt uppstå av orsaker som är okända idag. Men jag vill inte ha pengarna på ett sparkonto med usel ränta, oavsett om det skulle vara ett till två år innan jag behöver pengarna. Jag vill att de ska växa så mycket som möjligt! Jag stoppade in pengarna i fonder, vilka gått bra, plus 15 procent på några månader. Nu funderar jag på om jag ska ha kvar fonderna, köpa utdelningsaktier eller om det är bättre med stabila bolag med hög avkastning men som inte har utdelning. Eller en blandning. Finns det något råd att ge mig?

Marcus: Hej! Så länge fonderna stiger ska du inte ha bråttom att sälja av. Hittar du aktier du gillar kan du komplettera med det, även om jag tycker ett till två år är kort tid för att vara placerat i aktier. En aktiv strategi där du äger sånt som har lagom stabil trend uppåt är en tanke som slår mig.

Tag Master : Har försökt fråga dig om Tagmaster ett stort antal gånger. Försöker på nytt denna regniga fredag. Vad tror du om bolagets förutsättningar framöver? Sensorer är en spännande marknad men är Tagmaster det rätta bolaget?

Marcus: Tagmasters långa kurstrend är nedåt och förlusterna är tillbaka. Intäkterna på väg upp i alla fall, även om intäkterna per aktie pekar nedåt senaste åren. Så länge bolaget inte bygger värden per aktien lär det fortsatt vara en dålig placering. Jag tycker man ska hålla sig undan.

Tommy S: Tjena Marcus! Sobi har gått upp två dagar i sträck, totalt 11-12 procent. Känns ändå som att det här är ett läkemedelsbolag som går lite under radarn jämfört med andra, som Astra till exempel. Hur ser du på framtiden för ett bolag som sysslar med läkemedel mot sjukdomar som inte tillhör de vanligaste?

Marcus: Hej! Just Sobi har länge varit beroende av ett par storsäljare, även om de breddat sig nu. Aktien har därför varit svängig, men jag gillar aktien som en chansning.

Newbie 14: Hej Marcus, vad tror du om ABB:s framtid (cirka tre år)? Tycker värderingen ser intressant ut.

Marcus: Hej! ABB:s kurs är nära toppnivåer, men det är å andra sidan bara strax ovanför 2017 års nivåer eller för den delen kursen som rådde år 2000. Varken vinst per aktie, omsättning per aktie eller fritt kassaflöde per aktie pekar uppåt i ett tioårigt perspektiv. ABB är ett bra basinnehav att köpa när aktien fallit för när konjunkturer börjar vända går aktien bra. Frågan är vad som ska lyfta kursen ytterligare nu?

Lennarth: Hej! Vad gör man med Opus Group som avnoteras snart och därefter kommer bli tvångsinlösta? Kan man få ett pris som senaste priset på 10,70 som var från en större ägare, eller hur gör man?

Marcus: Hej! Huvudägarens förvärv av aktier gjordes till 10,70 kr per aktie, vilket gör att tvångsinlösen sker till den kursen också, plus ränta. Den processen kan ta tid, så varför inte sälja över börsen och ta hem det som förhoppningsvis är en vinst? Kursen är aningen lägre än 10,70 kr, men jag skulle föredra det för att snabbt få hem kapitalet.

Anders: Hej! Jag har idag nästan allt sparande i aktier förutom en reserv för oförutsägbara händelser. Varje år har jag genomgång med banken. Varje gång vill de jag ska ha mera sparande i fonder. Problemet som jag ser det, är att banken tar samma avgift oavsett hur den lyckas med fonden. Tänker jag fel angående bankens avgifter på fonder? Borde jag öka på med fondsparande?

Marcus: Hej! Du tänker rätt. Om börsen går upp stiger fonderna i värde och den fastställda förvaltningsavgiften i procent räknas då på ett större belopp, så banken tjänar mer pengar. Aktier i investmentbolag är därför bättre, för deras förvaltningskostnader är inte direkt kopplade till någon NAV-kurs eller substansvärde. Öppna konto hos Avanza eller Nordnet och ha en del av kapitalet där, placera i investmentbolag som Investor och Kinnevik.

Nalle Puh : Hej Marcus! Vad tror du om Novo Nordisk? Reviderat upp sina siffror nyligen. Vänliga Hälsningar! Nalle Puh

Marcus: Hej! Det är ett bra basinnehav i läkemedelssektorn.

Joakim : Snart helg Hernhag! Storytel verkar träffa rätt vid varje rapport och expanderar starkt, kursen tycks inte riktigt hänga med dock. Dags att ta hem vinsten eller ligga kvar lång? Farhåga om att Spotify skulle försöka konkurrera ut dem?

Marcus: Storytel är en bra chansaktie, men efter senaste årets kraftiga uppgång ser aktien ut att ha tagit en paus i uppgången sedan i juli. Det är sunt, alla aktier har rekyler och tråkigare perioder där bolagen får växa in i värderingskostymen. Spotify och andra kan komma att dyka upp som farliga konkurrenter, men jag tror att Storytel är stora nog i sin nisch i sina länder för att kunna möta det.

ecoA: Tjena Marcus, SVT publicerar idag att influencers på Instagram påverkar börskurser och sedan säljer för egen vinning. Vad tror du, vad har en influencer med, säg 50.000 följare, för påverkan på börskurserna? Och tänker du ibland på att dina egna råd kan få denna inverkan ?

Marcus: Hej! Om du rekommenderar aktier som är tunt handlade kan det gå att styra kurserna om många följer rådet på samma gång. Det står oss alla fritt att skriva saker och publicera det, men handlar du först och sen skriver något som är kursdrivande så du kan sälja med vinst är det antagligen olagligt. Jag vet inte hur vanligt det är att någon gör det, men det förekommer säkert. Mina råd påverkar enstaka gånger om året kurserna i småbolagen, men jag handlar aldrig aktier i ett sådant bolag i samband med det. Det vore mot min yrkesmoral.

Dunderklumpen: Hej! Min sambo köpte nyss en hund för 16.000 kr. Jag tänkte öppna ett konto i hundens namn, för samma summa, och spara lite pengar för oförutsedda händelser. Tänkte investera dem i aktier så att de växer och det blir lite utdelning. Något som passar för en sådan summa?

Marcus: Hej! Ja, om det blir en kursrekyl i Swedencare vore det en lämplig aktie, då de säljer husdjursprodukter. Bolaget växer år för år och verkar utvecklas bra.

Benke: Hej! Tror du det blir några utdelningar från storbankerna i år?

Marcus: Hej! Först nästa vår kommer storbankerna och Resurs att dela ut kapital.

Johan: Hej! Är Cibus fortfarande köpvärd på 165 kr, tycker du?

Marcus: Hej! Det är rätt hög substanspremie på Cibus, mot direktavkastningen är den ändå lockande. Köpvärd i måttliga doser tycker jag att den är.

Lars: Hej Marcus! Man kan idag teckna sig för nyemission i Wästbygg AB. Jag funderar på att delta. Vad anser du om denna investering? Då bolaget är verksamt inom fastighetsbranschen kan det kanske ta lite tid innan investeringen är lyckosam. Vad anser du?

Marcus: Hej! Jag tycker det verkar vara ett bra och lönsamt byggbolag. Svårt att säga om tajmingen, men letar du efter en byggaktie kan du ju teckna.

Brage: Du skrev tidigare att du hade ett betydande innehav i Xact Högutdelande. Fortfarande så? Jag ser den som en väl diversifierad nordisk fond bland mindre bolag, och med garanterad (?) 4 procents utdelning. Det vill säga, vettig placering även i fortsättningen?

Marcus: Ja, jag har 5 procent i den fonden och det gör den till ett av de största innehaven. Viss risk för att fonden köper aktier i värdefällor, men många högutdelare är billiga och går upp i kurs också. Sammantaget ett bra placeringsalternativ för den som gillar stabilitet och utdelningar.

Tomas A: Hej Marcus! Jag har cirka 100.000 B-aktier i SBB. Vad tror du om utvecklingen i bolaget?

Marcus: Hej! Jag tycker SBB utvecklas bra och gillar deras satsning på vårdfastigheter framöver.

Janne: Hej Marcus, vilken aktie inom det vätgasrelaterade området rekommenderar du?

Marcus: Hej! Det är ingen favoritbransch för mig då vätgas inte finns naturligt utan kräver att det utvinns ur vatten. Powercell är en lämplig chansning i sektorn om man gillar den.

Olof: Hej Marcus! Banksektorn har gått urdåligt och kan det bero på att marknaden räknar med minskande utdelningar framöver? Vad har du för råd om banksektorn?

Marcus: Hej! Det är en hedge mot stigande räntor och sannolikt kommer storbankerna att kunna dela ut bra även kommande år. Någon långsiktig vinnarbransch tror jag inte att det är.

Pensjonär: Hei Hernhag, jag är 55 år och har mina PPM-pengar i AP7-såfan, tycker du det är en bra fond med tanke på låga avgifter? Eller ska man i dessa osäkra tider flytta till mer stabila fonder med mindre risk än Ap7-såfan eftersom den faller mer än fonder utan hävstång (om jag har förstått det hela rätt). Tacksam om du kunde nämna andra fonder som med mindre risk om man nu tror att allt ska gå ner innan det blir bra igen när coronatiderna förhoppnigsvis är över? Tack för svar och ha en god helg!

Marcus: Hej! Tycker det är en bra fond långsiktigt, men vill du ändå sänka risken, välj något med räntebärande i.

Stefan : Hej! Storytel rapporterade över förväntan i veckan men aktien sjönk. Har Storytel sett sina bästa dagar tror du?

Marcus: Hej! Förväntningarna är höga, ingen aktie kan stiga på allt hela tiden. Lite paus i uppgången är bara bra. Tids nog kan den nog börja klättra igen.

Johan : Hej Marcus! Har du fått tillbaka din källskatt i utländska aktier i KF, funkar det ?

Marcus: Hej! Ja, det har jag, fast inte 100 procent alla år och det är först efter drygt ett par år som den kommer tillbaka.

Carina: Millicom verkar vara en favoritaktie för många aktieplacerare. Många positiva köpanalyser har lämnats. Varför händer ingenting med aktieutvecklingen? Skulle du rekommendera köp av aktien? Har redan ett mindre innehav.

Marcus: Just nu har de svårt att sälja telefonabonnemang på grund av coronakrisen och att de sålt korten via butiker tror jag. Tids nog kommer Millicom att komma igång mer igen. Infrastruktur för framtiden borde åtminstone kunna återfå sin gamla värdering igen. Någon långsiktig favorit är det däremot inte.