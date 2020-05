Hernhag: Börsens säkraste aktie

Camilla: Vilken aktie skulle i dagsläget säga är det mest ”säkra” aktien. Som inte påverkas lika mycket av Corona och inte är speciellt konjunkturkänslig?

Marcus: Heba är nog tråkigaste aktien på börsen så jag svarar det bolaget. Hyreshus med låg belåning är stabilt.

Lathunden: Jag vill satsa på några aktier, kanske 3 st, och sedan bara behålla dem, kolla ibland men inte hålla på med detta för jämnan, njuta av värdeökning och förhoppningsvis utdelning när krisen är över.. Kan Investor vara en sådan aktie? Vad bör den kompletteras med?

Marcus: Ja, det tycker jag Investor, Bure, Latour kan vara om vi pratar svenska investmentbolag. Tre nordamerikanska favoriter för den långa behållportföljen är hälsovårdsjätten JNJ, infrastrukturägaren Brookfield Infrastructure, ren energi-bolaget Nextera Energy.

Ilona: Hej. Har satsat på utdelningsaktier. Men nu ger de ingen utdelning . Är det fortfarande en strategi du rekommenderar?

Marcus: Hej! Definitivt. Den här krisen visar vilka bolag som har stabilast kassaflöden och finanser. De utdelningstrender som överlever det här är de utdelningsaktier du vill ha i botten på portföljen. Som Castellum, Heba, Hufvudstaden och Fortum. Telia sänkte bara lite grann. Atlas Copco kanske delar ut för andra halvåret, även om det är något de ska överväga då. Osv.

Anders: Hej, du brukar säga att man skall sälja bolag som sänker eller ställer in utdelningen. Misstänker att vi skall förbise det rådet just nu?

Marcus: Hej! För t.ex. Investor ska vi stå ut. De sänkte utdelningen i finanskrisen 2009 och gör det nu. Däremellan höjde de utdelningen till nya rekordnivåer. Kommande tio åren lär det bli samma utveckling, så den långa trenden är upp även om det blir undantagsår. Att H&M sänker utdelningen för första gången sedan de kom till börsen 1974 säger en del om samhällets förändring från stora fysiska butiker till webben. H&M är bästa klädaktien, men kraven på omställning gör att jag vill undvika branschen.

Zus: Jag har haft ett konto med företagsobligationsfonder för pengar som är avsett för konsumtion på 1-2 år sikt (bl.a. bilspar). Vissa av dessa har nu droppat upp mot 10 %. Är det rimligt att tro att fonderna kan hämta igen detta på ett par års sikt eller bör man fortfarande förvänta sig en avkastning på 1-2 % (om det inte blir mer turbulens)? Det underliggande värdet borde väl vara som tidigare så länge bolagen som står bakom inte går i konkurs?

Marcus: Generellt tror jag på en återhämtning de kommande åren, men i värsta fall har vissa förluster för fonderna permanentats. Full återhämtning kan ta tid.

Sparfabriken: Hej Marcus! Är det läge att köpa på sig Embracer inför rapporten? Stillfront gick ju inte jättebra på rapportdag men har fått trevliga riktkurser i efterhand, är dock på minus idag konstigt nog.

Marcus: Hej! Framgångsrika bolag som brukar gå bra på rapport kan nog sägas ha bra odds för att det ska ske igen. Förväntningarna kan å andra sidan vara höga och rapportspekulation är inget jag brukar rekommendera.

Jens P: Nischbankerna har fått ta mycket stryk och bolag som Hoist verkar ha problem att få in betalningar. Samtidigt borde det finnas goda möjligheter att fylla på kreditstocken? Håller du dig borta från dessa eller är du lockad av en chanspost?

Marcus: Intrum och Resurs är de jag tycker är intressantast om man ska chansa på svenska finansbolag. Det är inget jag gör eller har gjort, men vill man så finns potentialen i alla fall. Kortsiktigt tycker jag det är bäst att avvakta för alla försiktiga placerare. Om just jag vill ha aktier med extra risk skulle jag nog leta tillväxtbolag inom olika IT-sektorer istället. Den långsiktiga tillväxttakten i samhällets digitalisering är större än vad jag tror den är för konsumentkrediter. Avanza är nog den bank på börsen där tillväxten kan hålla i sig så länge det inte blir en långdragen börsnedgång där intresset börjar dö ut.

Åke: Anhållan av Ilija Batljan fick ju en förödande påverkan på aktiekursen. Ned som mest med 40%. Vad anser du om EBMs agerande. Kan inte anhållan göras när börsen inte är öppen? Varför stoppar man inte aktien under ett så stort fall?

Marcus: Anhållan kan ha gjorts mycket tidigt på morgonen innan börsen öppnades, men det verkar som om SBB inte fick reda på exakt vad som hänt förrän mitt på dagen/eftermiddagen. Personligen ser jag inte behovet av att stänga handeln bara för att det går ned mycket.

Camilla: Finns det inte en överhängande risk för en ny nedgång när Q2 rapporterna så småningom börjar trilla in och effekterna av Corona blir mer påvisbara. Eller är det redan prissatt i marknaden?

Marcus: Generellt sett tror jag det är inräknat i aktiekurserna. Men blir det värre än väntat lär det bli åtminstone tillfällig kurspress. Osäkerheten lär ge stora kursrörelser, både ras och lättnadsrallyn beroende på bolag.

Tanga-Tony: Tycker du risken har ökat i sbb d den senaste veckan? Den har tagit bra ned stryk iaf.

Marcus: Värderingen i SBB har kommit ned och aktien lockar mig mer än tidigare nu. Osäkerheten är förvisso också högre, men bolaget är ingen enmansshow. Inte längre i alla fall. Reala tillgångar och belåning kan omöjigt vara helt beroende av vd:n. Långsiktigt blir det säkert återhämtning i SBB B, men när så många sålde i panik finns det nog mycket oro kvar i ägarleden så vi får se hur det artar sig framöver.

Morgan: Hej. Förutom Hexagon, vilka bolag inom it sektorn gillar du mest.

Marcus: Hej! Sinch, Evolution Gaming och datorspelsaktierna Embracer och Stillfront. Främst Sinch ägnar sig år IT i betydelsen digital utveckling av viktiga samhällstjänster. Datorspel t.ex. har alltid varit digitalt. Vitec är en annan långsiktig favorit, liksom Fortnox. Mjukvaror som säljs per abonnemang till kunder som inte kan vara utom dem är en smart affärsmodell.

Mr Friday: Ponera att du har en portfölj med bra mix i olika fonder, dvs inte alls dålig utveckling. Ser du några bra skäl att öka på andelen aktier vs att fylla på med mer fonder över tid?

Marcus: Behåll din strategi och dina fonder, men ibland kan man vikta om mellan olika tillgångsslag. När t.ex. aktier sjunkit lägre ökar man där, annars säljer och viktar om. En gång om året kan räcka för lite balansering mellan tillgångar.

Tom Peng Pung: Hej Marcus tycker du SBB D- Aktie, rimligt värderad?

Marcus: Hej! Jag tycker man får mycket direktavkastning för pengarna i SBB D.

Markus: Hej Marcus! Vad anser du om Tomra, är värderingen motiverad och om inte vilket P/e-tal vore rimligt?

Marcus: Hej! De bästa tillväxtaktierna har p/e-tal på 50-90 och Tomra ligger i det intervallet. Vad de verkligen förtjänar går knappt att avgöra, stora krav på framtiden som är ljus. Så länge bolaget kan växa kan de behålla värderingen och kurstrenden, annars inte.

Diana: Hej Marcus Ett fint bolag som växer och har en ganska bra direktavkastning som kanske gått under radarn, pricer AB, en tillväxt aktie som jag vet att du gillar, vad tror du om denna?

Marcus: Hej! Pricers kunder kan tappa momentum om de får stänga butiker, men annars lär e-handelstrenden ställa krav på modernare butiker vilket borde gynna Pricer. Aktien är sammantaget är helt okej chansaktie.

Daniel: Hej! Vad anser du om dagens kursnivå på just Sinch, Evo, Stillfront och Fortnox som du tidigare nämnde? ATH på alla i pågående Pandemi. När vågar man köpa in sig? Dom verkar gå helt oberörda ur detta.

Marcus: Hej! Tajming är svårt, men stigande trender brukar hålla i sig längre än vad man tror. Från en månad till en annan vet jag däremot inte.

Stoffe: Tjena! Är Vostok Emerging Finance ett bra alternativ om man vill ha exponering mot finansbranschen?

Marcus: Hej! Ja, det tycker jag. Hög risk förstås, men digital finansiella tjänster på tillväxtmarknadsländernas marknader låter som ett framtidsområde. Enskilda bolagen i portföljen är däremot svåra att värdera, men som ett instrument för att få bred exponering mot det som växer globalt är VEF ett bra alternativ.

Filippa: Hallå skägget! Tele2, Ericsson och Telia, vad säger du om att gå in i dessa 3 aktier, kan de klara sig relativt bra under en lågkonjunktur?

Marcus: Hej! Det tror jag att de gör, men jag ser ingen tydlig tillväxttrend långsiktigt för vinsten per aktie heller. Teleoperatörer är bra kassakor för den som vill ha utdelningar, men Ericssons historik skrämmer mig lite grann. Att bästa bolaget i denna framtidsbransch inte utvecklas bättre. .

jojo: Varför har alla börs och ekonomimän samma klädsel? (Utom du förstås). Gissning!

Marcus: I media är det lättare att vara mer ledig klädd. Inom bankvärlden finns det däremot klädkoder (så kunderna ser att bankpersonalen jobbar på bank) och för män finns det inte så mycket mer än skjorta och långbyxor. Finanskvinnor kan vara propert klädda i både kjol och byxor, men om jag vill ha shorts och sportswear skulle jag i finansvärlden bli en udda fågel. Vilket jag antagligen är.

Christian : Hej Marcus, vad tror du om utsikterna för bolag inom vätgas, som t.ex. norska NEL på lång sikt i en tillväxtportfölj?

Marcus: Hej! Så länge kostnaden för att via elektrolys få loss väteatomerna från vatten kan det nog vara en kompletterande framtidsbransch. Ännu väldigt småskaligt och jag har inte detta som någog favoritsektor direkt heller.

Ny i gemet: Hej Marcus! Tack för intressanta tankar och kommentarer! Jag köpte in mig på Electrolux Professional ganska tidigt när en börsnoterades. Den stack iväg i veckan med drygt 30%. Tror du den kommer att åka ner igen till tidigare nivåer? Det sägs dock att den är ganska undervärderad även i denna prisklass.

Marcus: Hej! En av de bolag/aktier som påverkas värsta av att bolagen inom restauranger och hotell står stilla och riskerar gå under. När det vänder ett hyggligt bolag där aktien är rätt billig, men jag undviker EPRO.

Gullan: Hej! Vad tycker du om REITs inriktade mot sjukvård? Exempel omega healthcare investors, northwest healthcare

Marcus: Hej! Vore det inte för den politiska risken då många hyresgäster får finansiering från det offentliga som bekostar sjukvården vore detta en favoritsektor.