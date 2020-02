Hernhag: Börsens bästa tillväxtbolag

Anita : Hej! Jag försöker igen för fjärde gången. Vågar man köpa Evolution Gaming? De hade en bra rapport men har stigit mycket! Hälsningar Anita

Marcus: Hej! Evolution Gaming är tillsammans med Sinch kanske bästa tillväxtbolaget på börsen. Köp lite grann i alla fall, men håll nere positionen om du tycker aktien känns dyr. Ju osäkrare du är, desto mindre position.

Karina : Hejsan Marcus! Vad säger du om Sinch-aktien? Jag äger den och tänkte behålla den.

Marcus: Hej! Tekniken för meddelanden direkt till mobiltelefoner är mycket intressant och Sinch framstår som ett av de allra bästa tillväxtbolagen på börsen. Värderingen har kommit upp en bra bit nu så fyndläget är över, men det är nog rätt att behålla den.

Tanga-Tony: Train Alliance kommer till börsen. Hoppar du på tåget?

Marcus: Kanske, jag kan inte se om jag fått tilldelning än. Men en liten chanspost där klarar portföljen.

Cupido: Hej och glad hjärtedag! Jag sitter och våndas över några aktier som ligger på minus: Genovis, Vitrolife och Mycronic. Någon åskikt om Köp/Behåll/Sälj på dessa tre? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Är du långsiktig är alla tre bra chansaktier.

Ellot: Äntligen fredag och chatt med Mackan. Bure, är det läge att gå in i aktien nu när den dippat?

Marcus: Det är ett bättre läge nu än på toppen, men frågan är om substanspremien försvunnit. Vi får avvakta rapporten.

Greven : Hej. Funderar på att börja med daytrading i liten skala. Är ISK-konto det bästa då?

Marcus: Hej! Börja där, och tänk igenom vilken courtageklass du ska ha. Storleken på positionerna vs vad de kostar.

Erik: Hej! Med tanke på SBF Bostad och Estea KAP3 handlas med 5 procents rabatt mot navet måste det väl vara gratispengar! Hur kommer sig det att det är sådan rabatt trots att de kan lösas in om cirka två år? Dessutom tillkommer ju ränta. Erik

Marcus: Hej! Riskspridningen är nog lite sämre då de är mindre än de stora fastighetsbolagen. Men värt risken är det för det. Substansrabatt lockar i dessa börstider.

Charlie : Hej du! Hur ser du på SEB i förhållande till de övriga tre storbankerna?

Marcus: Hej! Sammantaget en av de bättre, det verkar gå minst trögt för SEB.

Dejo: Hej Marcus! Med flyktingströmmar, oroligheter, brexit och presidentval i USA, ska man hålla sig till svenska aktier eller fonder? Cirka 200 000 kr att placera. Har du några förslag?

Marcus: Hej! Börstrenden är uppåt och troligen vänder konjunkturen upp under andra halvan av 2020. Hitta en aktiestrategi eller ett fondsparande som passar dig. Läs på om lite olika strategier och upplägg.

Buford T. Justice: Hej! Jag funderar på att banta ner mitt spel-innehav till ett bolag, har just nu både Netent och Kindred. Hjärnan säger Kindred, hjärtat säger Kindred, så nu undrar jag ödmjukt vad Skägget säger? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Skägget säger Netent, för kasinoleverantörerna får intäkter från många olika operatörer så det ger bättre riskspridning. Båda bolagen har pressats länge nu då de haft det tufft med tillväxten.

Arros: Hej! Fredag igen och aktiechatten. Vad är det som driver upp EQT? Den har stigit 61,5 procent. Du tyckte den var övervärderad när den låg på 100 kr. Är det försent att kliva på den nu när den står i 149 kr?

Marcus: Hej! Stora förhoppningar om att vinstdelningen från fonderna ska ge stora intäkter och vinster framöver. Upplägget har ju ändrats lite inför börsnoteringen och det tar tid innan det slår igenom. Innehållet i EQT:s fonder är svårt att få exakt grepp om. Jag älskar affärsmodellen, men värderingen – där ser jag inte varför marknaden vill ta ut så mycket i förskott.

Jacob: Hej! Tack för en bra chatt! Jag har egentligen två frågor. Sitter på en portfölj där mina största innehav är Millicom, Kinnevik, Nobina, Ambea, Swedbank och Brighter samt mindre innehav i Investor, Tele2, H&M, Axfood och Bure. Hur skulle du gått vidare i ett långsiktigt (minst fem år) perspektiv? Nya aktier eller fylla på befintliga? Fråga 2: Vi har nyligen fått tillökning och jag tänkte lägga barnbidraget varje månad i aktier. Om du har en 20 års horisont, hur skulle du investerat den pengen? Tack igen och trevlig helg!

Marcus: Hej! Varför förlustfabriken Brighter i portföljen? Annars kanske något industribolag eller fastigheter. Barnsparande är rätt enkelt och bra i investmentbolagsaktier, förslagsvis inte bara Investor då utan även de med mer tillväxt som Vostok-bolagen och Bure.

Dennis: Godmorgon. Trots att jag har min aktiedepå i ISK så drogs skatt när jag senast fick utdelningen i Millicom. Vet du vad som gäller?

Marcus: Hej! Det dras källskatt på vissa bolag, det är de som inte har svenskt ISIN-nr eller de som bara är ett depåbevis då de är skattemässigt skrivna utomlands. Jag kan inte de där reglerna, men tydligen blir det lite källskatt i Millicom. Den är kvittningsbar mot dina schablonintäkter från ISK:n i deklarationen upp till ett tak. Ja, det är lite komplicerat, men du kan få tillbaka källskatten i ISK. I KF är det mer sannolikt att man får tillbaka källskatten även om det ibland tar lång tid.

Bodil: Hej Marcus! Jag har Investor, Industrivärden och Kinnevik. Vill gärna komplettera med ytterligare några hyfsat stabila investmentbolag. Vad rekommenderar du?

Marcus: Hej! Den dag det är substansrabatt i Latour eller Lundberg vore det finemang. Ett alternativ till att vänta är att börja skala in sig och köpa lite grann nu, men köpa mer tungt först när aktierna värderas lägre jämfört med substanserna.

Mattias : Hej Marcus! Har under senare tid ändrat spartaktik och övergått allt mer till etablerade investeringsbolag i portföljen, med ett par undantag. Min sparhorisont är 20+ år. Vad anser du om att i nuläget gå in i Bure och Industrivärden med, en för mig, större summa, bör jag vänta på rekylen? Industrivärden har ju haft en fin resa senaste 7-8 månaderna och jag är lite osäker på om det ens kommer att komma en så stor rekyl inom kort som jag väntar på…tänker på bolagets cykliska inslag. Har även en följdfråga för kort svar, vad anser du om att vikta över portföljen till majoritet för investmentbolag för lång sikt, yay or nay? Tack för bra krönikor och chatt! MVH Mattias

Marcus: Hej! Tajming är svårt och Bure har rekylerat ned lite grann nu i alla fall. Börja köp lite grann som medelväg att gå. De och Industrivärden och de andra investmentbolagen är ”yay” från mitt håll. En mycket bra grund eller helhet för ett sparande.

Monika: Hej! Jag vill placera lite kapital i några investmentbolag. Är det klokt att investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag eftersom jag då får i aktier i flera investmentbolag?

Marcus: Hej! Ja, det tycker jag är klokt.

Hagman: Hej Marcus! Hur fungerar det med utländsk källskatt på fonder? Betalar fonden skatt på utdelningar eller får de tillbaka skatten på samma sätt som privatpersoner får för aktier, det vill säga i efterhand? Är det skillnad på om fondbolaget är svenskt eller om det är registrerat i samma land som den marknad fonden investerar i?

Marcus: Hej! Sist jag kollade så var det så att fonderna betalar en del källskatt och de får inte tillbaka allt, vilket vi kan få som köper aktier direkt och gör det i KF.

Tobias F: Hej Marcus! Hur ser du på framtidsutsikterna för skogsbolag som Holmen och SCA? Införskaffade en tämligen anständig andel i Holmen innan jul, blev lite svängigt innan deras årsrapport, men därefter så verkade det ha gått som susen. Men tre till fem årsutsikterna skulle vara intressant att få höra lite mer om. Tack så mycket! Mvh,Tobias F

Marcus: Hej! Jag tycker det ser bra ut som svenska skogsbolag. Sett över de kommande 10-15 åren borde det bli ökande efterfrågan på deras förnyelsebara råvaror. Stora skogsinnehav är bra att ha i portföljen, sen svänger massapriser och konjunktur från ett år till ett annat och aktierna kan kortsiktigt spekuleras uppåt eller nedåt. Kurstrenderna ser stigande ut och utgångspunkten är då att det fortsätter ett tag till.

Lasse: Hej, blir du som aktieägare oroad av att Nobinas vice vd precis sålde i väg halva sitt innehav i Nobina med motiveringen att han vill ”balansera sitt sparande” ? Samtidigt som ingen insider i Nobina köpt några aktier senaste halvåret ?

Marcus: Hej! Ja, lite orolig kanske men insiders har ofta dålig tajming de också. De kan bolagen, men tajming på aktiemarknaden är en annan femma. Sen finns det förstås insiders med misstänkt bra ”magkänsla” och allt vad de haft som ursäkt i vissa andra bolag. Vi får se här hur det går. Grunden i bolaget är i vart fall mycket stabil tror jag.

LH: Hej! Elfordon kommer starkt nu och det involverar flera branscher (batteritillverkning, råvaror, elproduktion och distribution). Finns det tips på bolag som kan vara vettiga att investera i? Tesla har till exempel gått starkt i år, många menar att de ligger längst fram och kommer att fortsätta göra så. Men det kan också vara så att många hänger på – gäller fordonstillverkare. Har du tips?

Marcus: Hej! Ett av de säkraste korten är elproducenter som finska Fortum. Hög stabil utdelning och stora mängder vattenkraft. Blir nog aldrig en kursraket, men risken är å andra sidan rätt låg.

Simpan: Hej Marcus! Var i rapporterna hittar jag vinsttillväxt samt estimerad vinsttillväxt? Tänkte räkna ut PEG på mina favoritbolag. Har några parametrar jag går efter om ofta hamnar dem nära 1 i PEG. Skulle vilja räkna ut det själv och slippa externa tjänster.

Marcus: Hej! Det står sällan i rapporterna. PEG-talet kan man räkna på olika sätt, enbart historisk vinsttillväxt, enbart framtida eller både och. Titta på de senaste årens vinster och räkna själv på de kommande åren. Inte lätt sätta rätt prognoser, men ändå.

Hans Pensionär: Tacksam för ett råd! Har idag Evolution Gaming på ett VP-konto med en värdeökning på cirka 520 procent. Ska jag sälja aktien för att omedelbart köpa tillbaka och placera på mitt ISK-konto? Är det en bra strategi? Tänker behålla aktien och därmed hoppas på ytterligare värdeökning för att täcka en eventuellt reavinst. Tacksam för svar.

Marcus: Flyttar du till ISK räknas det som försäljning, så du behöver i praktiken inte sälja och betala courtage. Frågan är om du ska göra det draget och skatta av på reavinsten. Fortsätter aktien upp så här så lönar det sig, så det är något för optimister. Hittills har ju EVO verkligen lyckats.

Sibel: Hej Marcus, jag är nybörjare inom aktier. Vad har du för tips ifall man vill lära sig mer inom ämnet? Vilka aktier/placeringar kan du rekommendera för långsiktigt sparande? Vad är viktigt att tänka på vid aktiehandel?

Marcus: Hej! Att börja med investmentbolagen och deras aktier. Googla på aktieskola. Hitta en aktiestrategi som passar dig.

Magnus: Hej, Jag äger Terraform Power. Hur accepterar man budet från Brookfield Renewable?

Marcus: Hej! Förhoppningsvis kommer det via din nätmäklare.

Jonas: Hej Marcus! Har kollat lite på Nordic Entertainment. Antalet abonnenter ökar med 310 000 jämfört med året innan medan intäkterna för abonnemang ökar med 908 000 kr. Borde inte intäkterna vara högre per kund än cirka 3 kr?

Marcus: Hej! Det kan man tycka, men jag är lite osäker på exakt hur de redovisar prova-på-perioder och bolaget har fler abonnenter än de inom Viaplay.

Lars: Hej! Vill komplettera mitt innehav av utdelningsaktier med något inom olja och gas, kraftbolag samt hälsovård. Vad är ditt tips?

Marcus: Hej! Titta närmare på Lundin Petroleum, Tethys och Fortum.

Agneta: Hej, hur ser du på att låta företaget Lysa placera dina pengar. Vågar jag placera 300 000 kr. Hur ser du på det?

Marcus: Hej! Vet inte om Lysa är så lysande, men visst får du ett sparande med god rispspridning och så där.

Jansson: Hej! Jag fyllde på i Nyfosa i går efter vad jag tyckte var en bra rapport. I dag går den ner och det ser ut som att jag än en gång lyckats köpa en aktie på toppen. Vad tänker du om anledningen till nedgången?

Marcus: Hej! Ser ut som en rekyl, en vinsthemtagning. Inget att bli stressad över än, men jag förstår frustrationen.

Camilla: Hur placerar jag 300 000 kr ”utan” risk? Finns det något alternativ till bankkonto?

Marcus: Inget som är lika säkert, nej. Men räntefonder är mycket trygga och bevarar kapitalet och i bästa fall slår avkastningen inflationen.