Hernhag: Aktierna du ska ha i portföljen resten av året

V: Hej! Tre aktier att ha i portföljen under resten av 2019?

Marcus: Hej! Letar du tillväxt och stigande kurstrender är Beijer Ref, Fortnox och Hexagon tre aktier med vind i seglen just nu i alla fall. Letar du något med lägre kurssvängningar och mer reala tillgångar föreslår jag till exempel Catena, Kinnevik och Lundbergs.

Kristina: Hej Marcus, kan du föreslå några teknikaktier som vi behöver i framtiden?

Marcus: Hej! Alfa Laval, Nederman och Nibe är tre bra exempel. Bolagen har helt olika typer av produkter med prägel av miljöteknik. Mätteknikbolaget Hexagon är ett annat mycket lovande bolag. Cellavision har nästan monopol i sin nisch av labbutrustning för digitala blodtester.

Frida: Ework varnar för att kommande år kan bli utmanande. Är den fortfarande en kandidat i den långsiktiga utdelningsportföljen? Jag sitter även på Knowit.

Marcus: Definitivt den långa, men kanske inte den korta portföljen.

Maria: Hej Marcus! Climeon: bu eller bä? Jag tänker förstås långsiktigt.

Marcus: Hej! Climeon är en bra chansning med deras lovande miljöteknik. Hög risk i och för sig, men många namnkunniga backar upp bolaget.

Tomas: Hej. Jag har en KF hos Avanza. Jag äger aktier i Nordea och Sampo. Har nu fått utdelning, där Avanza hårdragit källskatt vilket är riktigt. Har pratat med Avanza när jag får tillbaka skatten. I början av 2022. Jag tycker det är en lång tid. Du som har flera utländska aktier. Är det en normal tidsperiod att få vänta så länge. Häls Tomas

Marcus: Hej! Ja, det är det. Redovisningar och Skatteverk har sin gilla gång över 2-3 år. I Nordeas KF går det mycket snabbare har jag hört, men de måste nog lägga ut kapitalet själva i väntan på att få tillbaka det.

Funderaren: Hej Marcus! Ligger med en hel del Oscar Properties pref. B, back cirka 85 procent.Tror du att det är förlorade pengar eller finns det nåt litet hopp och få igen en del av pengarna.

Marcus: Hej! Det är i praktiken förlorade pengar. Oscar P vill jag minnas har meddelat att de undersöker möjligheterna att konvertera preffar till stamaktier. Det lär krävas för att rädda bolaget. Oscar P tror jag överlever, men när stamaktierna sen börjar återhämta sig när bostadsmarknaden blir bättre sker det från låg nivå och efter stora utspädningar. Tids nog får du igen en del av pengarna, men det lär tar många år.

Per-Åke: Sobis rapport var ju som ”vanligt” mycket stark men trots det sjönk kursen nästan 10 procent eftersom den inte levde upp till förväntningarna. Trots konkurrensen från Roche är ju marknadsutsikterna goda säger vd. Tycker att det är en överreaktion och köpläge. Håller du med?

Marcus: Sobi lär fortsätta växa via förvärv, men osäkerheterna kring ökad konkurrens runt deras storsäljare lär pressa till och från framöver. Troligen är det en överreaktion, men jag är osäker på om den reaktionen är över i brådrasket. Sobi är en aktie som lär förbli svängig.

Amir: Hej Marcus. Jag brukar ta lite större risk för min premiepension och placera bland annat i tillväxtfonder och dylikt. I början på februari efter att mina fonder hade stigit 10 procent flyttade jag dem till en räntefond vilket visade sig vara fel och därefter har jag inte vågat gå in och ändra och flytta till en aktiefond. Tycker du att det inte är för sent att göra det eller kan du vara snäll och ge mig en tips

Marcus: Hej! På många år är det aldrig för sent att börja placera i aktiefonder. Vikta över till aktiefonder successivt, en liten bit nu och lite till i sommar/höst och så vidare.

lobo: Är SJR ett bra köp inom bemmaningsbranschen?

Marcus: Ja, det är enda bemanningsbolaget som verkar gå bra och som jag gillar. https://www.privataaffarer.se/hernhag-endast-nagra-fa-parlor-i-bemanningsbranschen/

Fredrik: Hej! I dagsläget består min portfölj till 33 procent av fonden Core Ny Teknik. Resten är aktier i blandad kompott. Tycker du det är för stor exponering med tanke på den relativt höga avgiften på 1,50 procent? Mvh Fredrik

Marcus: Hej! Nej, inte alls på grund av förvaltningsavgiften. Däremot är Core Ny Teknik rätt nischad och det finns många andra fonder och aktier som kan komplettera. Även om Core Ny Teknik är en bra fond borde du vikta upp i annat framöver.

Marcus: Hej Marcus! Skulle du i dagsläget välja preffar som Akelius och Klövern eller ett vanligt sparkonto med 1 procents ränta?

Marcus: Hej! Jag tar generellt hellre preffar än sparkonton på säg fem års sikt. Vid rekyler/nedgångar i preffarna blir det intressant att köpa.

Henrik: Hej! Är 21 år och student och håller på att bygga upp en långsiktig aktieportfölj. Jag har en del bolag som jag funderar på att köpa, till exempel ABB, Hexagon, Castellum, Skanska, Fortnox, Essity, Bejier Ref för att nämna några. Men med tanke på börsens starka uppgång sedan årsskiftet känns det som en avplaning borde komma så småningom, hur tycker du att jag borde agera nu när aktierna är ”dyra”?

Marcus: Hej! Mitt standardråd är att börja köpa, men försiktigt. En stark trend kan alltid fortsätta länge till så stå inte helt utan. Öka sen i rekyler och nedgångar.

Finnen: Hej Marcus! Tack för inspirerande böcker! Hur ser du på framtiden för finska Fortum? Är detta en ”säker” aktie för den långsiktige? Utdelningen har ju varit god. Till vilken kurs anser du den köpvärd? Ha en trevlig helg 🙂

Marcus: Hej! Elbilar och internet-of-things och annat kommer att kräva mycket el kommande decennierna så en energiproducent som Fortum är ett bra basinnehav i en långsiktig portfölj. Fortum är konjunkturkänsligt då industrins efterfrågan svänger och att bolaget köpt in sig i Uniper som äger kolkraft är ingen höjdare för framtiden. Fortum till kurser runt 13-17 euro är intressant, där har de bottnat tidigare. Nu är det ett lite annat bolag efter storaffärer men ändå.

Arne i Lidköping: Hej Hernhag. Fortum verkar intresserade av att köpa tyska Uniper och enligt vad jag har läst så verkar en tidigare låst dörr nu stå lite på glänt. Vad tror du om fortsättningen? Kan det bli affär? Har Fortum nog med eget kapital för denna affär eller kan det bli en emission? Bu eller bä? Hur ska jag tänka som aktieägare i Fortum?

Marcus: Hej! Jag tror Fortum har råd, för sannolikt och förhoppningsvis vill de sälja kolkraften om de kommer över resten av aktierna i Uniper. Fortum är aningen dyra utifrån historiska prestationer, men i takt med att bolaget förändras lär vinsten kunna börja öka. Riktigt långsiktiga kan behålla Fortum, även om jag med tvekan tror de faller ned till 13-17 euro per aktie igen innan det vänder upp.

Alexandra : Hej Marcus! Vad tycker du om Fenix Outdoor? Är det ett bolag som man med gott samvete kan äga i sin långsiktiga portfölj?

Marcus: Hej! Ja, det kan du. Fenix är ett mycket bra tillväxtbolag.

Snålgöran: Hej Marcus! Jag har KF hos Avanza med enbart USA-aktier, väldiversifierad, mestadels aristokrater, som växt till en ansenlig summa genom åren. Hur säkra är dessa pengar nu när bankvärlden verkar vibrera av skandaler kors och tvärs? Nattsömnen har varit bättre. Mvh Snålgöran

Marcus: Hej! Bra bolag överlever finanskriser. Hittills har ingen bank i Sverige blandat ihop dina tillgångar i KF med bankens egna. Du borde kunna sova gott.

Marianne: Följer troget din aktiechatt och minns att du valde att stå kvar i Sobi, liksom jag själv gjort sedan den noterades på börsen, åtminstone till efter rapport. Nu har den fallit rejält, både innan och efter rapporten. Är det läge att gå ur eller att ha is i magen?

Marcus: Jag sålde mitt lilla innehav i Sobi i mars, sen gick kursen upp innan den rasade. Det kanske går ned lite till i Sobi, men det finns ändå goda chanser att 170-180 kr blir en botten en tid. Mycket svårt att säga. Långsiktigt är det ändå ett lovande bolag, men den ökade konkurrensen från Roches produkt mot blödarsjuka lär hämma Sobis tillväxt framöver.

Petter: Jag köpte Nobina till en kurs på 60 kr, undrar om jag har betalt alldeles för mycket, är detta en bra aktie?

Marcus: Nobina är en av mina nya favoriter. Hög direktavkastning, stigande utdelning och miljöprägel. Runt 60 kr i kurs är inga problem. Går kursen ned mer ökar jag.

Jansson: Tjena Hernhag! Jag skulle vilja komplettera mitt Castelluminnehav med ett till fastighetsbolag och har kikat lite på Diös, dina tankar?

Marcus: Hej! Diös är ibland ratade för de fokuserar mot norra Sverige och inte storstädarna i söder. Men att många fastighetsbolag och investerare fokuserar på andra marknader gör nog att Diös möter lite mindre konkurrens och kan göra bra affärer ändå. Fortsätter aktien ned efter den stora uppgången blir det intressant.

Christina: Hej, är det försent att gå in i bolag som Evolution Gaming Group och Mips?

Marcus: Hej! Det är kortsiktigt sent, men långsiktigt inte för sent.

Robin: Hur ser du på Ework? Rapporten var väl inte direkt något ljus i tunneln för aktien?

Marcus: Första kvartalet var väldigt bra med snabb tillväxt och stigande orderingång. Men att marknaden viker lite är oroande så det är inte bråttom att köpa kanske. Långsiktigt har Ework och andra konsulter bra efterfrågan i takt med att samhället digitaliseras.

David: Vad betyder ”Distribution av värdepapper”?

Marcus: Det är när ett bolag delar ut aktier i stället för likvider/kontanter. Det kan vara ett dotterbolag som delas ut, det kan också vara en inlösenaktie (som automatiskt omvandlas till kontanter).

Henrik: Hej! Jag har en fundering gällande en akties rörelse efter rapportsläpp och hur man ska tänka vid olika rapportsituationer. Har både Swedbank och SSAB i min portfölj som båda två lämnade Q1-rapporter med resultat över förväntan (som jag förstod det) igår. Men samtidigt som Swedbank sjönk ett par procent så steg i stället SSAB, vilka faktorer är det som gör att det blir så? Och vad var det som gjorde att Swedbank inte klättrade uppåt?

Marcus: Hej! Förväntningarna från analytikerna är en sak. De stora aktörerna på aktiemarknaden kanske hade andra förväntningar. Eller så är det uttalanden i rapporten om framtiden och marknadens utveckling som styr.

David: Hej Marcus! Vilka av dessa bolag skulle du INTE ha med i din utdelningsportfölj: Axfood, Diös, H&M, Volvo, Nobina, HiQ, Tieto, Sampo Oyj, Tele2, EWork, Creades, SCA, AAK, VITEC. Tack på förhand!

Marcus: Hej! Måste jag välja bort någon väljer jag bort H&M för det är en ofördelaktig bransch. Sen Creades som ligger för tungt i Avanza där p/e-talet är 30 trots att vinsten per aktie står stilla sedan några år (Avanza har annars sina styrkor som bolag). Volvo är helt okej, men konjunkturkänsligheten gör att de riskerar att få sänka utdelningen ibland, men sen höjer de den desto mer när det vänder så det är lite av en smaksak vilken typ av utdelare man vill ha.

Andreas: PPM, kan jag välja satsa på aktier endast i Danske Bank eller hur funkar det? Eller vart söker jag för att hitta de som placeras mest procent i aktier i Danske Bank?

Marcus: Inga aktier eller annat börshandlat i PPM, det är bara vanliga fonder där. Olika fonder med nordisk inriktning kan ha en del Danske, men det är i så fall max 5-10 procent.

Anita: När du pratar om den korta portföljen, hur många år är detta? Och vad är det för typ av aktier man ha i den korta portföjlen?

Marcus: Kort sikt är typ ett år eller så. Det finns ingen fast definition.