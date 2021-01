Hernhag: Aktier som jag rekommenderar för 2021

Jonas: Hej Marcus! Vilka aktier och fonder rekommenderar du under 2021, med den informationen vi sitter med just nu?

Marcus: Hej! Aktier som VNV och VEF liksom fonder som de inom ny teknik lär gå bra ett tag till. Men någon form av paus eller svacka borde komma under året, tycker jag, men sånt är väldigt svårt att säga. SBB B inom fastigheter och Bahnhof är andra aktier jag tror på under detta år. Blir det lite substansrabatt i Kinnevik igen så köper jag gärna in aktien. BTS är ett kvalitetsbolag som lär fortsätta att återhämta sig som bolag och aktie.

Per: Hallå Marcus! Vilka investmentbolag går bäst 2021?

Marcus: Hej! Investor lär tuffa på. I alla fall till en början lär Bure, VNV och Kinnevik som alla tre har tillväxtprägel fortsätta gå bra, men inga aktieträd växer till himlen utan periodvis växtvärk. Någonstans under året kan pendeln slå från tillväxt mot värde när det gäller de stora kapitalströmmarna på börsen.

Erik: Hej Marcus. Vad är dina investeringsmål för 2021?

Marcus: Hej! Ökad utdelning, försöka fokusera sparandet något eller i vart fall inte få det att svälla så det blir för många aktieinnehav, göra en bra bostadsaffär.

Frans Herman: Vad har du för synpunkter på uppköpserbjudandena för dels Recipharm, dels Corem? Ska man acceptera erbjuden köpeskilling eller avvakta om det kommer bättre bud?

Marcus: I Corems fall ser jag ingen anledning att långsiktiga aktieägare ska ta budpliktsbudet. Kurserna ligger på ganska måttliga nivåer och budet är lagt mer av formella skäl än att Arnhult vill köpa ut allt. Förvisso är budet på preferensaktien 3 kr högre än nuvarande kurs, så kortsiktiga kan ta budet och sen hoppas kunna köpa tillbaka preffen något billigare igen, men har du otur har kursen gått upp då. I Recipharms fall tycker jag att det är ett bra läge att tacka ja och sälja. Kursen och budet är på rekordnivåer och värderingen känns tillräckligt hög. Acceptperioden sträcker sig preliminärt till 12 februari så kommer det inget högre bud innan det, tacka ja. Eller om du vill ha kapitalet snabbare, sälj över börsen.

Per: Budplikt har lämnats på fastighetsbolaget Corem. Vad ska jag göra med mina aktier i Corem?

Marcus: Avvakta och behåll. Det är mitt grundtips.

Andreas: Hej Marcus, jag har försökt många gånger fråga om Azelio, nu har det gått upp så himla mycket, är det för sent att köpa eller vad tror du? Blir det en tresiffrig aktie?

Marcus: Hej! Jag är inte insatt i Azelio, men den accelererande kursuppgången signalerar eufori, https://www.privataaffarer.se/hernhag-accelererande-kursrusning-ar-slutfasen/ och det är ofta en slutfas före paus eller någon form av nedgång. Azelio har ingen lönsamhet än och enligt Börsdata sjunker omsättningen per aktie år för år. Den teoretiska potentialen är stor och de lyckas verkligen med sin teknik för solenergi. Ett köp vore ren spekulation, så skydda dig i så fall med stop-loss och ha endast liten position.

Sara: Hej! Vad siar du kring spelbranschen i år? Kindred och Evolution har ju gått bra den senaste tiden. Tycker du att det är köpläge eller har de stigit för snabbt? En annan nisch är den som Loomis spelar i. Tror du det släpper för bolaget när restriktionerna lättar runt om i världen?

Marcus: Hej! Jag räknar med att det någon gång under året kommer en baksmälla i aktiekurserna, där de är tråkigare i någon utsträckning. Långsiktigt gillar jag Evolution i första hand, även om det förvärvade Netents ursprungliga del (före köpet av Red Tiger) är något som jag tror kommer att dra ned tillväxttakten. Loomis har tjänat pengar trots minskad andel kontanter i främst Sverige länge, så nu när kontanterna lär minska framöver även i fler länder lär de fortsätta att gå rätt bra. Det är ingen fördel förstås, men Looms känns ändå helt okej. Loomis är mer eller mindre en värdeaktie om man vill ha en sådan.

HerrJordNöt: Tankar om bitcoin?

Marcus: Kursen kan gå upp hur mycket som helst, men det kommer säkert att komma fler stora ras framöver. I nästa stora nedgång ska jag försöka köpa lite, tror jag.

Tjoppas.: Ska vi inte sluta med aktier nu och gå all in i bitcoin?

Marcus: Olika tillgångar har olika bra faser olika år. Aktier går det i alla fall att räkna på och deras koppling till vår reella verklighet är tydlig. I valet mellan kontanter, likvider på konton och digitala tillgångar som bitcoin och liknande så förstår jag trenden att många vill sprida sina risker till dessa nyare valutor/tillgångar. All in ska vi inte gå, men lite riskspridning utifall behöver ju inte vara fel heller. Digitala valutor är ingen dagslända, utan mer en sorts långsiktig spekulation.

Isali: Hej Hernhag, god fortsättning! Det verkar som att alla aktier som har något att göra med förnybar energi bara stiger och stiger oavsett om de går med vinst eller ej. Kan du lista fem bolag inom den sektorn som faktiskt går med vinst och kan vara bra placeringar framöver? Undrar även om det finns ett investmentbolag som huvudsakligen fokuserar på den sektorn?

Marcus: Hej! I Nordmerika finns det breda spelare som påminner om investmentbolag inom grön energi. Brookfield Renewables är relativt dyra nu, men äger andelar i många olika gröna energiprojekt och aktien ger stigande utdelningar sedan de dök upp på börsen, jag tror det var 2011. I Sverige har vi vindkraftsbyggaren Eolus Vind, de har åtminstone stabil utdelning. Men det är inget mot energibolag som Nextera som har över 20 år i följd med stigande utdelning. Danska vindkraftleverantören Vestas är ett mer svängigt bolag, men värt att hålla koll på. En nordisk favorit jag har när det gäller förnyelsebart bränsle är finska Neste, även det en aktie som bara stiger hela tiden. Att återvinna oljor och plaster till bland annat flygbränsle är en mycket skön och grön verksamhet, men frågan är om det går lika bra för bolaget som den rusande aktiekursen kräver.

Linn: Hej Marcus! Hur många fonder är det rimligt att äga? För tillfället har jag nio stycken, alla är långsiktiga!

Marcus: Hej! Det går bra det, så länge du inte glömmer bort någon eller varför du ens köpte den. 10-20 fonder är ingen dålig idé, även om några stycken kan räcka för många placerare.

Ture Wester: Vad tror du om fastigheter de kommande åren?

Marcus: Jag tror fortsatt på fastigheter långsiktigt då räntorna lär vara mer eller mindre låga. Sötebrödsdagarna för kontorsägarna är över, men aktier med substansrabatt har redan tagit höjd för det. Sammantaget en bra sektor tycker jag.

Marcela: Om man vill diversifiera sin portfölj och köpa lite guld, hur gör man? Är det en guldfond? I så fall vilken? Är det bättre att köpa guld än silver?

Marcus: Bästa sättet är att antingen köpa ett guldmynt och gömma det eller så köper du någon form av fysiskt uppbackad så kallade ETF eller tracker. Både Avanza och Nordnet mäklar andelar i sådana. Silver har nog både högre risk och potential tror jag.

Ture Wester: Vad tros om Industrivärden?

Marcus: Ett helt okej investmentbolag, men kanske ingen favorit heller.

Micke: Hej Marcus om du valde utdelningsaktie, mellan Telia, Tele2 och Sampo. Vilken och varför skulle du välja?

Marcus: Hej! Jag väljer Sampo, då jag vill ha ett försäkringsbolag i portföljen som skydd mot stigande räntor. De skulle nämligen gynnas av det. Annars gillar jag verkligen reala tillgångar inom telekommunikationer, de hör framtiden till.

Erik: Hur går dina tankar kring Electrolux? Hänger inte riktigt med i uppgången likt övriga aktier kan jag tycka. Läge att gå in i bolaget?

Marcus: Nja, jag gillar Husqvarna bättre då de sägs gynnas av trenden med självgående och eldrivna små fordon för parker och annat.

Adrian: För sent att äga Neste nu?

Marcus: För en trendföljande placerare, nej. Men att räkna hem aktien kräver att man är optimist.

Marstrand : Börskrasch 2021?

Marcus: Det tror jag inte, men en rekyl på 5-10 procent kommer säkert någon gång under året. Det brukar det göra.

Karl: Hej och god fortsättning! Vad tror du om börsen 2021? Börjar kännas lite väl euforiskt på vissa håll nu tycker jag.

Marcus: Hej! Ja, visst gör det. Men bara för att det gått upp behöver det inte gå ned, i alla fall inte på kortare sikt. Markanta rekyler i tillväxtaktier lär komma under året, men jag vet inte vad som skulle skapa en större eller längre nedgång.

Björn: Hur resonerar du angående att skala när en aktie går upp? Gör man det minskar man ju ned de som går bra. Å andra sidan säljer man det som går dåligt istället, säljer man ju alltid till lågt pris och förlorar pengar. Långsiktigt kanske inte det blir så bra?

Marcus: Jag tänker mer i termer av risker. Om en aktie börjar väga för tungt i portföljen, 4-7 procent eller så säljer jag lite för att sprida riskerna, minskar innehavet från exempelvis 6 procent till 5 procent. Ökar inte nödvändigtvis i det som väger minst heller eller i det som gått ned, utan andra aktier med mer neutral eller positiv trend. Men en erfarenhet som blir allt starkare med åren är att ju mindre och ju mer sällan jag pysslar om och pusslar med mina innehav desto bättre. Att balansera riskerna årsvis eller så lönar sig nog i längden, men absolut inget månadsomviktande. Då måste man vara trendföljande placerare eller trader.

Christian: Känns det inte som att Starbreeze har framtiden för sig med nytt Payday-spel på gång och spelandet ökar?

Marcus: Det har säkert bottnat i Starbreeze och aktien är en chansaktie man kan titta närmare på.

Edvin: Hej Marcus! Vad tror du om Nibe på lång sikt?

Marcus: Hej! Jag gillar verkligen bolaget, men är skeptisk till aktiens värdering.

Inka: Hej Marcus! Har du något gott råd att ge angående Recipharm, ska man acceptera EQT:s bud eller avvakta ett eventuellt högre bud?

Marcus: Hej! Avvakta några veckor och tacka sen ja i februari om det inte dykt upp något högre bud.

Linus: Godmorgon Mackan! Vill du berätta om din tokigaste krydda i din portfölj??

Marcus: Hej! Bostdsbolaget Tectona som har verksamhet i Panama är en krydda som känns tokig nu när aktiekursen rasat. Men potentialen borde finnas där när det vänder tycker jag.

Emma: Hej! Vad är dina åsikter om Apple? Funderar på att lägga in i portföljen på långsikt

Marcus: Hej! Mycket bra bolag, men dyr aktie. En liten men långsiktig position behöver inte vara fel.