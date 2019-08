Hemnet: Rekord för sålda bostadsrätter i augusti

”Försäljningen är på höga nivåer och det återstår nu att se om även augusti blir en rekordmånad. Det kan delvis förklaras av ett högt utbud, men vi ser också andra tecken på att köparna är på hugget: Budpremien har stuckit iväg, det är fler som tror på stigande priser och vi har haft besöksrekord på Hemnet”, säger Hemnets talesperson Staffan Tell till Nyhetsbyrån Direkt.

Så långt tillbaka som Hemnet har jämförbar statistik, sedan 2014, har det aldrig tidigare sålts så många bostadsrätter i Sverige under perioden 1-21 augusti som i år. Jämfört med motsvarande period i fjol såldes det 10 procent fler bostadsrätter i år.

I Stockholms län har det sålts 16 procent fler bostadsrätter i augusti i år än i fjol, men antalet är ändå lägre än det var 2014.

”Trots en väldigt stor oro på finansmarknaderna verkar bostadsmarknaden tuffa på just nu. En viktig förklaring är nog hushållens syn på räntorna, som ofta är den största utgiften för de som äger sin bostad. Vi såg att oron ökade förra hösten när Riksbanken höjde räntan och signalerade stigande räntor. Nu har många centralbanker sänkt sina räntor och många bedömare är ute och talar om låga räntor under lång tid. Det triggar sannolikt bostadsköparna”, säger Staffan Tell.

Bild: Sålda bostadsrätter Hemnet