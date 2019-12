Healthcare Direkt: Alligator Biosciences på väg mot fas-2-studier

19/12 Healthcare Direkt är programmet där vi pratar om veckans händelser inom life science. I veckans avsnitt gästas vi av Alligator Biosciences vd Per Norlén. Under andra halvåret 2020 förväntas Alligator Bioscience påbörja en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Mitazalimab (ADC-1013). Vi går in på hur Mitazalimab ska hjälpa cancerpatienterna och vad som ska ske fram till den planerade studiestarten.