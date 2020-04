Härdsmältan fortsätter på oljemarknaden

Allt fler analytiker och prognosmakare spådde på tisdagen att det är allt mer troligt att det kommer ske en upprepning av scenariot från tidigare i april. Då förverkligades det dittills exempellösa scenariot med priser under nollan strax innan förstaterminskontraktet för maj (för leveranser av fysisk olja i slutet av maj) skulle rullas över till det nu handlade junikontraktet.

På tisdagen stod WTI-kontraktet 17 procent lägre medan Nordsjöoljan Brent föll med 5 procent.

Under måndagens WTI-terminshandel sjönk priset med 25 procent, indikativt för faktumet att väldigt få aktörer för närvarande är i behov av någon olja i under den pandemi som raderat ut efterfrågan med karantäner, samtidigt som lagren runtom i världen bågnar efter månader av överutbud.

Konsekvenserna av det saudisk-ryska priskriget och ett sentida överinvesterande i amerikansk skifferoljeutvinning sätter nu allt tydligare spår.

Samtidigt har det kommit in vissa positiva nyheter från Kina, som fått upp allt högre fart i återöppningen av ekonomin efter karantänsåtgärderna under virusets härjning. Enligt den nederländska banken ING Groep, tunga inom olje- och energianalys, har Shandong-provinsen just nått rekordnivåer i efterfrågan.