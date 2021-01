”Här finns fondvinnarna 2021”

SEB konstaterar på hemsidan att flera av tillväxtmarknaderna, trots ett svagt år ifjol, mot slutet av året lyckades lyfta efter vårens kraftiga nedgång. Och nu är möjligheterna goda igen, och SEB tror att flera av det kommande årets vinnare finns på tillväxtmarknaderna. Flera av börserna på tillväxtmarknaderna visade en mycket god utveckling under senare delen av hösten när investerarnas riskvilja ökade igen efter den kraftiga pandemi-nedgången.

”Det finns flera argument för den relativt positiva synen. Den påbörjade vaccineringen är givetvis en av de viktigaste. I och med att flera vaccin blivit godkända är det möjligt för vaccinationsprogrammen att hålla ett högt tempo, vilket lugnar marknaden och ökar riskaptiten. I takt med att oron lättade under senare delen av 2020 och förväntningarna steg om en kraftig uppstuds i världsekonomin, tog också prisuppgången för flera råvaror fart”, skriver SEB.

Kina i centrum

Det gynnar flera tillväxtmarknadsländer, till exempel Sydafrika, Ryssland och flera länder i Latinamerika, som alla är råvaruproducenter. Kina står i centrum eftersom landet är världens största importör av många råvaror, och landet är också det som allra snabbast återhämtat sig från pandemin. Om Kina klarar sig från nya allvarliga covid-19-utbrott ”kommer det sannolikt fortsatt vara ett tillväxtlok”.

När restriktionerna successivt avvecklas bör tillväxtmarknaderna gynnas genom det uppdämda behovet av inhemsk konsumtion, och fortsatta investeringar inom miljö, skriver SEB.

Förbättrade handelsströmmar

Även utgången i presidentvalet i USA ökar möjligheten till förbättrade handelsströmmar, vilket är en viktig pusselbit för de många exportberoende tillväxtmarknaderna, inte minst de asiatiska.

Den amerikanska dollarn är ytterligare en faktor som gynnar tillväxtmarknaderna, då många av dem har lån i just dollar. Ju svagare utvecklingen blir för den amerikanska valutan, desto bättre blir det för låntagarna. SEB:s egen prognos för dollarn är att den fortsätter att försvagas, dock inte lika mycket som under 2020.

Eftersom en svag dollar även brukar pressa upp råvarupriserna, är det ytterligare ett plus för de tillväxtmarknader som är råvaruproducenter.

Vinnande marknader

Även på Carnegie Fonder är optimismen rörande tillväxtmarknaderna stor inför det kommande året. Förvaltaren Karin Fries skriver på hemsidan att hon har ”svårt att se vad som ska stoppa tillväxtmarknaderna”.

Analysen är parallell med SEB:s, den svaga dollarn, de höga råvarupriserna och det försiktiga öppnandet av ekonomierna kombinerat med fortsatta stimulanser är det som gör att investerarna i allt högre utsträckning söker sig till tillväxtmarknaderna.

Den goda nyheten, anser Karin Fries, är att vaccineringarna kommit igång under jul- och nyårshelgerna. Tillsammans med Bidens annonserade stödpaket som ”allt mer börjar likna rena check-häften”, och som fått dollarn att rasa under hösten, bildas en bra grund för tillväxtländernas revansch under året. Dollarförsvagningen är inte heller något kortsiktigt fenomen, utan håller i sig upp till två år.

De vinnande marknaderna i inledningsskedet till det här scenariot är Latinamerika och Österuropa, det vill säga både Brasilien och Ryssland, vars ekonomier mår väl av höga råvarupriser.