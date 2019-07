Här får du mest sol för pengarna

3 285 kr för en timme sol är priset för den som köper stugan vid Storsjön. Den som vill vara längre söder ut, i Falsterbo, får betala betydligt mer. Där är timpriset 13 487 kr.

– Vi vet att fritidshusägare har sol och bad högst upp på önskelistan över aktiviteter när man är i stugan. Och både pris och antal soltimmar blir ju relevant att väga in vid ett fritidshusköp. Båda faktorerna skiljer sig ganska mycket beroende på var i landet man är så pris per soltimme kan vara värt att kika på. Varje soltimme under en enskild sommar blir ju dyrt men självklart kan man räkna hem det under alla år man äger boendet, säger Johan Vesterberg, PR- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån.

För att räkna fram solpriset har Fastighetsbyrån använt sig av statistik från 19 av SMHI:s mätstationer om hur mycket solen skiner under sommarmånaderna juni, juli augusti. För att inte en kanonsommar som i fjol ska slå igenom i solpriset har Fastighetsbyrån räknat fram ett medelvärde för de senaste fem somrarna.

Antalet soltimmar har sedan delats med snittpriset för fritidshus i varje kommun. Stugpriserna har Fastighetsbyrån tagit fram med hjälp av Svensk Mäklarstatistik. Snittpriset avser försäljningar mellan juni 2018 och maj 2019.

Den som är prisokänslig och bara jagar soltimmar ska söka sig till Hoburgen på södra Gotland. Där är det flest soltimmar i Sverige, 325 soltimmar per sommar.

Minst sol får den som har stuga i Kiruna. Vid mätstationen Tarfala lyser solen 161 timmar på en medelsommar.

Så mycket sol får du för pengarna

Mätstation/Kommun Snittpris, kr/soltimme Antal soltimmar Snittpris, fritidshus,kr Abisko/Kiruna 4272 216 923 000 Kiruna/Kiruna 4027 229 923 000 Katterjåkk/Kiruna 4745 195 923 000 Luleå/Luleå 3768 292 1 101 000 Karlskrona/Karlskrona 4380 316 1 383 000 Borlänge/Borlänge 3506 257 902 000 Växjö/Växjö 4268 235 1 005 000 Norrköping/Norrköping 6320 267 1 685 000 Tarfala/Kiruna 5726 161 923 000 Östersund/Östersund 3285 248 814 000 Karlstad/Karlstad 4804 273 1 310 000 Svenska Högarna/Norrtälje 5937 324 1 924 000 Uppsala Ultuna/Uppsala 4444 284 1 262 000 Umeå/Umeå 7053 272 1 919 000 Visby/Gotland 8029 314 2 518 000 Hoburg/Gotland 7738 325 2 518 000 Nordkoster/Strömstad 11329 302 3 416 000 Göteborg/Göteborg 9269 238 2 206 000 Falsterbo/Vellinge 13487 274 3 700 000

Källa: Fastighetsbyrån/SMHI.