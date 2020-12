Här är vinnarna i Floskelgalan 2020

Årets formulering – Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations på Ahlstrom-Munksjö Oyj

”Såsom offentliggjordes den 24 september 2020, bildar Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (”Bain Luxco”) (ett bolag som ägs och kontrolleras av fonder som förvaltas eller rådges av Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, och/eller dess närstående (tillsammans ”Bain Capital” och sådana fonder benämns ”Bain Capital-fonder”)), Ahlstrom Invest B.V. (”Ahlstrom Capital”, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy), Viknum AB (”Viknum”) och Belgrano Inversiones Oy (”Belgrano Inversiones”) ett konsortium (“Konsortiet”) i syfte att lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utgivna och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget” eller ”Ahlstrom-Munksjö”), som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag (”Aktierna” eller enskilt en ”Aktie”) (”Uppköpserbjudandet”), vilket lämnas av Spa Holdings 3 Oy (”Budgivaren”), ett privat aktiebolag bildat och existerande i enlighet med finsk rätt.”

Juryns motivering: Endast juridiskt skolade individer kan åstadkomma ett sådant här mästerverk i konsten att få in all tänkbar information i en enda mening. 13 parenteser och 26 kommatecken i samma mening som utgörs av imponerande 128 ord.

Årets beskrivning och tillika läsarnas val – Lars Höglund, chef Investor Relations på Handelsbanken

”Handelsbanken kraftsamlar på kontoren, ökar den digitala utvecklingstakten och sänker kostnaderna”

Juryns motivering: När SHB meddelade att banken ska stänga nästan hälften av alla kontor kallas det för att man kraftsamlar. Detta i rubriken på pressmeddelandet. Förvisso blir det ökade satsningar mot företag och private banking på de kvarvarande kontoren, men då banken med flest kontor i ett Alexanderhugg ska stänga ca 180 av 380 stycken är snarare en räddningsaktion för att möta den digitala framtiden än att kraftsamla.

Årets försiktige general – dataanalysfirman Palantir

”We have incurred losses each year since our inception, we expect our operating expenses to increase, and we may not become profitable in the future.”

Juryns motivering: Efter 17 år av förluster kanske dataanalysfirman Palantir inte blir lönsamma i framtiden heller. En tolkning är ju aldrig någonsin. Även om alla risker måste vara med i prospekt och annat så en IPO blir godkänd är formuleringen ansenligt defensiv.

Årets marknadsföringsknep – Alex Schneiter, koncernchef och vd på Lundin Energy

”Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring.”

Juryns motivering: Producerar man olja och gas och inget annat är Lundin Petroleum bästa namnet för det är mest specifikt. I tider av hållbarhet, ESG, clean tech och andra modeord i miljöns tecken är det kanske lockande att försöka få en renare stämpel rent varumärkesmässigt, men namnet på bolaget gör inte oljan renare.

Årets finansexpert – Andréas Elgaard, vd och koncernchef på Itab Shop Concept

”Personligen är jag övertygad om att ITAB kommer gå stärkta ur denna kris och att vi kommer leverera goda resultat för våra kunder, aktieägare och medarbetare och ta en ännu tydligare position som marknadsledare.”

Juryns motivering: Efter en kurshalvering från årsskiftet fram till halvårsrapporten är det onekligen en optimistisk syn på finanserna och aktien att tala om att gå stärkt ur krisen och leverera goda resultat för aktieägarna. Från kurstoppen 2016 var vid tillfället 89 procent av aktiens värde borta och i det läget behövde bolaget stärka finanserna med nytt kapital för att betala tillbaka banklån.

Årets presentation – Jyrki Eklund, VD på Aino Health

”Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. ”

Juryns motivering: Ledande saas-bolag innebär mjukvaror som är ledande inom en framtidsbransch. Ändå går verksamheten med förlust, försäljningen är liten och har inte vuxit under de senaste två åren. Detta är därmed en i sanning optimistisk presentation av bolagets verksamhet.