Här är torsdagens många färska köprekar

Jefferies International höjer sin rekommendation för Paradox till köp från behåll. Riktkursen sänks samtidigt till 254 från 275 kr. Det skriver Reuters. Aktien stängde på 191,50 kr på onsdagen.

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Stora Enso till köp från behåll. Riktkursen höjs till 21 från 16 euro. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Holmen till köp från behåll. Riktkursen höjs till 450 från 420 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Metsä Board till köp från behåll. Riktkursen höjs till 10,80 från 10,00 euro. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Danske Bank Markets höjer riktkursen för Husqvarna till 130 kr från 120 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på 116,30 kr på onsdagen.

Även Nordea Markets höjer riktkursen för Husqvarna, till 130 kr från 125 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien lyfte 1 procent i den inledande handeln på torsdagen till 117,55 kr.

SEB Equities höjer riktkursen för Volvo till 265 kr från 250 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 236,80 kr på onsdagen och aktien har gått upp med 39 procent de sex senaste månaderna.

Goldman Sachs höjer sin rekommendation för Pandora till neutral från sälj. Riktkursen höjs till 670 från 385 danska kr. Det rapporterar nyhetstjänsten The Fly. Goldman Sachs skriver att banken underskattat styrkan i bolagets distributionsplattform och att aktien inte ser dyr ut i jämförelse med sektorkollegor. Aktien stängde på 660,40 danska kr på Köpenhamnsbörsen på onsdagen.

JP Morgan sänker sin rekommendation för Elekta till undervikt från neutral. Riktkursen sänks till 80 från 82 kr. Det skriver Reuters. Aktien stängde på onsdagen på 115,30 kr.

Pareto Securities inleder bevakning av SBB med köprekommendation och riktkurs 33 kr. Det framgår av ett marknadsbrev på torsdagen. SBB B stängde på 26,20 kr på onsdagen.

Kepler Cheuvreux sänker sin rekommendation för Assa Abloy till behåll från köp. Riktkursen sänks till 220 från 246 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Pareto Securities höjer riktkursen för IPC till 36 kr från 34 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på onsdagen på 29,48 kr.

Nordea Markets höjer riktkursen för Boliden till 370 kr från 360 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien steg omkring 1 procent i den inledande handeln på torsdagen.

Pareto Securities höjer riktkursen för Lundin Energy till 290 kr från 240 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. Lundin Energy stängde på 287,40 kr på onsdagen.

Nordea Markets höjer riktkursen för Nobina till 85 kr från 80 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien handlades ned 0,7 procent till 74 kr i den inledande handeln på torsdagen.

Mangold inleder uppdragsbevakning av textilfärgningsbolaget We Are Spin Dye med en köprekommendation och riktkursen 39 kr. Det framgår av en analys på torsdagen. ”Mangold ser mycket positivt på orderingången för 2021, och bolagets kundportfölj inkluderar bland annat H&M, Adidas, Fjällräven och Bergans of Norway”, skriver Mangold. Aktien stängde på 21 kr på onsdagen. Uppdragsbevakning innebär att We Are Spin Dye betalar för analysen och bevakningen.

Redeye inleder bevakningen av e-handelsbolaget Cdon med en värdering på 500 kr per aktie i ett basscenario. Aktien stängde på onsdagen på 635 kr. Värderingsintervallet, från ”bear-” till ”bull-case”, sträcker sig från 200 till 1.000 kr per aktie. Redeyes analyser är vanligen uppdragsanalyser där bolaget betalar för bevakningen.