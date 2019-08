Här är torsdagens färska analyser

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Securitas till köp från behåll. Riktkursen sänks till 165 från 178 kr. Det skriver Bloomberg First Word. Aktien stängde på drygt 141 kr på onsdagen.

Pareto Securities sänker riktkursen för ståltillverkaren SSAB:s A-aktie till 34 kr från tidigare 43 kr. Rekommendationen köp upprepas dock, framgår det av en analysuppdatering. ”Vi har en mer försiktig inställning till lönsamhetsutvecklingen för SSAB under kommande år, givet den höga ståltillgången i Europa och högre kostnader för insatsvaror (i huvudsak järnmalm)”, skriver mäklarfirman. Det fria kassaflödet är emellertid skapligt och risken för nyemission är obefintlig, resonerar Pareto, som därför tycker att en köprekommendation är rimlig med dagens värdering.

Pareto Securities sänker riktkursen för Boule Diagnostics till 68 kr från 72 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien backade 11,3 procent på onsdagen till 39 kr efter bolagets rapport för det andra kvartalet. Pareto skriver att intäkterna i det andra kvartalet var högre än förväntat samtidigt som rörelseresultatet var ”betydligt svagare”. Pareto är optimistiska vad gäller bolagets utsikter för det andra halvåret och menar att onsdagens kursnedgång erbjuder ett bra läge att gå in i aktien.

Pareto Securities sänker riktkursen för Leo Vegas till 48 kr från 50 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien backade 9,3 procent på onsdagen till 35 kr efter bolagets rapport för det andra kvartalet.

HSBC sänker sin rekommendation för Investor till behåll från köp. Riktkursen höjs samtidigt till 470 från 450 kr. Det framgår av Bloomberg. Aktien stängde på 432,60 kr på onsdagen.

Pareto Securities sänker riktkursen för Raketech till 31 kr från 33 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 13,28 kr på onsdagen och den har backat med 32 procent sedan årsskiftet.

Pareto Securities sänker riktkursen för Catena Media till 71 kr från 76 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Onsdagens stängningskurs var 51,65 kr.

Nordea Markets höjer riktkursen för Better Collective till 110 kr från 100 kr. Rekommendationen köp upprepas efter halvårsrapporten på onsdagen. Det framgår av en analys.

Nordea Markets höjer riktkursen för THQ Nordic till 285 kr från 270 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. ”Kvartalsrapport var bättre än väntat, dock något under våra estimat. Bolaget använde sin kassa till att förvärva sex bolag under andra kvartalet. Betydande kassa återstår dock och vi ser möjlighet för bolaget att addera ytterligare värdeskapande M&A”, skriver Nordea som anser att THQ är väl positionerat och banken ser stort värde i bolagets kontinuerligt förbättrade pipeline av spel där positionen stärkts ytterligare något under de senaste månaderna.