Här är torsdagens aktieanalyser

Carnegie tycker att Volvo är ett av få industribolag med en tydlig uppsida till sitt rimliga värde utan att värderingsmultiplarna hamnar utanför dess historiska intervall. Det framgår av en analys där Carnegie höjer riktkursen för Volvo till 205 kronor från tidigare 200 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Clas Ohlson till 110 kronor från 120 kronor. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktiens stängde på 99:55 kronor på onsdagen efter bolagets rapport.

Credit Suisse har höjt sin rekommendation för Spotify till outperform från tidigare neutral. Riktkursen har höjts till 315 dollar, från tidigare 215. Det rapporterar Street Insider. Aktien stängde på nära 245 dollar på onsdagen.

Redeye höjer sin värdering för bettingbolaget Better Collective till 175 kronor per aktie från tidigare 115 kronor i ett så kallat basscenario. Det framgår av en analys på torsdagen. Better Collective-aktien stängde på onsdagen på 150 kronor. Redeyes analyser är vanligen uppdragsanalyser där bolaget betalar för bevakningen.