Här är tisdagens många färska köprekar

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Thule till köp från behåll. Riktkursen höjs till 315 från 280 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Danske Bank tror att bolaget kommer att gynnas av nuvarande starka trend inom cykling och inom fritidsfordon, två segment som sammantaget väntas stå för cirka hälften av Thules försäljning under andra halvåret i år och under 2021. Banken tror även att bolagets kassaflöde, i och med återhämtningen i efterfrågan sedan maj, kommer att medge två utdelningar under 2021, och det utan att påverka bolagets möjligheter till förvärv.

Pareto Securities höjer riktkursen för SKF till 230 kr från 205 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 185,30 kr på måndagen.

Danske Bank inleder bevakning av fästelementtillverkaren Bulten med köp och riktkursen 100 kr. Det framgår av ett morgonbrev Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av. Banken motiverar köprådet bland annat med en förväntan om kraftig återhämtning inom fordonsindustrin under 2021. Banken menar vidare att Bulten är den mest prisvärda aktien i sektorn, sett till estimerad tillväxt i rörelseresultatet och den kassaflödesbaserade avkastningen. Aktien i Bulten stängde på 61,30 kr på måndagen.

Nordea Markets höjer riktkursen för Nolato till 885 kr från 878 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på måndagen till 850 kr.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Platzer till köp från behåll. Riktkursen höjs till 110 från 75 kr. Det erfar Nyhetsbyrån Direkt. Aktien stängde på 91,10 kr på måndagen.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Cloetta till köp från behåll. Riktkursen höjs till 27 från 24 kr. Det erfar Nyhetsbyrån Direkt. Aktien stängde på 23,90 kr på måndagen.

Berenberg Bank tar upp bevakning av Astra Zeneca med rekommendation köp och riktkurs 105 pund. Det rapporterar nyhetsbyrån Dow Jones. Astra Zeneca stängde på drygt 85 pund i London på måndagen.

Berenberg inleder även bevakning av Glaxosmithkline med köprekommendation och riktkurs 18 pund samt Novo Nordisk med rekommendation behåll och riktkurs 430 danska kr.

Societe Generale tar upp bevakning av Epiroc med rekommendationen köp och riktkurs 150 kr. Det skriver Reuters. Epirocs senaste stängningskurs var 126,35 kr.

Societe Generale inleder också bevakning av Metso Outotec med köprekommendation och riktkurs 8 euro. Metso Outotecs stängningskurs på måndagen var 5,89 euro.

Mangold höjer riktkursen för Scandinavian Enviro Systems från 1,50 till 5,00 kr i en uppdragsanalys på tisdagen. Rekommendationen är fortsatt köp. Mangold pekar på bolagets samarbete med Michelin samt förbättrade tillväxtutsikter. Aktien stängde på 2,18 kr i måndags.

Kepler Cheuvreux tar upp bevakning av Scandi Standard med rekommendationen köp och riktkursen 80 kr. Det framgår av ett marknadsbrev. Scandi Standards senaste stängningskurs var 67 kr.

Jefferies International höjer sin rekommendation för Paradox till köp från behåll. Riktkursen är 338 kr. Det skriver Bloomberg First Word. Aktien stängde på 291 kr på måndagen.

DNB Markets höjer riktkursen för JM till 210 kr från 180 kr. Rekommendationen sälj upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev.

DNB Markets höjer riktkursen för Bonava till 85 kr från 80 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev.