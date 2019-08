Här är Swedbanks nya sektorfavoriter

Inom konsumentsektorn ryker Essity till förmån för Storytel. Bolaget är marknadsledande i Norden när det gäller strömmande ljudböcker och växer även globalt.

”På kort sikt är försäljningstillväxt i fokus, med 9 nya marknader avverkade under 2017-2018 och 3-6 ytterligare under 2019. De nya marknadslanseringarna kommer att utgöra den huvudsakliga tillväxtmotorn under de kommande åren, medan tillväxten sannolikt mattas i de mer mogna nordiska marknaderna”, skriver analytikern.

De kommande investeringarna i nya marknader kommer visserligen att dämpa lönsamheten på kort sikt men bolagets långsiktiga affärsmodell är bevisad genom de lönsamma kärnmarknaderna, menar analytikern.

Kepler Cheuvreux / Swedbank sätter riktkursen på 144 kr vilket implicerar en uppsida på 34 procent jämfört med gårdagens slutkurs på 107,20 kr.

Inom basindustrisektorn byts SSAB ut mot SCA. Skogsindustribolaget är Europas största privata skogsägare och visar en stark utveckling inom skog och massa.

”SCA har investerat 7,8 miljarder SEK för att expandera massakapaciteten i Östrand med uppstart i juni 2018. Vi förväntar oss att detta kommer att ha en positiv resultateffekt framöver”, skriver analytikern.

SCA har även initierat en översyn av skogsvärderingen till följd av den senaste tidens höga transaktionspriser på skogsmark.

”Även stora transaktioner har skett till priser nästan dubbelt så stora som SCA:s bokförda värde per kubikmeter”, konstaterar analytikern samtidigt som det påpekas att investerare sällan får det fulla värdet av alla tillgångar i ett bolag.

Riktkursen sätts till 92 kr vilket motsvarar en uppsida på 19,6 procent jämfört med gårdagens slutkurs på 76,92 kr.

Sektorfavoriter innehåller Swedbank / Kepler Cheuvreux favoritaktier i respektive sektor med en placeringshorisont på 12 månader. Analyshuset Kepler Cheuvreux står bakom analyserna. Swedbank är delägare i Kepler Cheuvreux.