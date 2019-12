Här är Swedbanks nya sektorfavorit

Enligt Swedbank/Kepler Cheuvreux lär Alfa Laval gynnas av en stigande efterfrågan på avgasrenare för fartyg, så kallade skrubbers. Vid årsskiftet börjar nämligen hårdare utsläppsregler gälla för sjöfarten. Det innebär att fartygen måste använda dyrare lågsvavlig bunkerolja som bränsle, eller installera avgasreningssystem (skrubbers) i fartygen.

”Detta är mycket intressant för Alfa Laval, som är storleverantör av sådana system via affärsområdet Marin. Orderingången för nya skrubbers gick ned något under år 2019, men väntas komma tillbaka igen under första halvåret 2020 och därmed stärka upp läget betydligt för bolaget. Affärsområdet Mat & Vatten väntas åtminstone bottna under samma tidsperiod”, skriver Swedbank/Kepler Cheuvreux.

Rekommendationen är köp med riktkursen 260 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på närmare 12 procent.