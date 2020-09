Lista: Spararnas favoritaktier i augusti

Krisande Norwegian, vars aktiekurs fallit 97 procent sedan årsskiftet, ligger högt upp på Nordnets köplista.

– Under sommaren fortsatte aktiekursen att pressas än mer som en följd av att bolaget i flera omgångar konverterat skulder till aktier. Mönstret känns igen – när en aktie pressas hårt lockar det inte sällan bottenfiskare. Bara i sommar har antalet ägare av aktien i Sverige via Nordnets plattform ökat med 50 procent. De som köper i det här läget vet förhoppningsvis vad de ger sig in på och vilket risktagande ett köp innebär, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

En annan aktie som spararna bottenfiskat i är Millicom som toppar Avanzas köplista.

– Millicom med stor verksamhet i Latinamerika har drabbats hårt av pandemin och aktiekursen har nära halverats sedan årsskiftet. Flertalet analytiker menar dock att aktien tappat lite väl mycket och Millicom är en av stockholmsbörsens mest köprekade bolag, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull.

Spelutvecklaren Embracer är en annan aktie som ligger högt på köplistorna.

– Näst mest nettoköpt hos Nordnet är spelutvecklaren Embracer, där vi har att göra med en förvärvsmaskin i en glödhet bransch som många vill ta del av, säger Frida Bratt.

Men det var inte bara svenska bolag som lockade i augusti. Även amerikanska techjättar som Apple, Tesla och Amazon var populära.

– De amerikanska teknikaktierna tillhör årets absoluta börsvinnare och uppgången för såväl Apple som Tesla fick extra vind i seglen efter att bolagen nyligen aviserade sina aktiesplittar. Även om en aktiesplit i sig inte skapar något värde, gör den aktierna mer tillgängliga för fler investerare vilket brukar leda till en viss positiv kurseffekt. Dock vanligtvis inte lika stor som den 30 respektive 40 procentiga uppgång Apple och Tesla räknat hem på en knapp månad, säger Johanna Kull.

Nätbankernas säljlistor är något spretigare. Spararna passade till exempel på att ta hem vinsten i kursraketen Tobiii, som stigit med över 50 procent bara under de tre senaste månaderna. Nordnets sparare dumpade också Elekta.

– Marknaden jublade åt den oväntat starka rapporten från Elekta samtidigt som det pågår strukturförändringar i branschen som Elekta hoppas kunna dra nytta av. Uppgången på 20 procent i augusti får sparare att hämta hem vinsten, säger Frida Bratt.

Avanzas säljlista toppas av livecasinobolaget Evolution Gaming.

–I Evolution Gaming gör spararna en tvärvändning. Aktien var länge sommarens klart mest köpta aktie och antalet ägare ökade med 85 procent på blott tre månader. I slutet av augusti sker sen ett trendbrott och aktien börjar säljas av. Antalet aktieägare har emellertid inte minskat, utan det är snarare befintliga aktieägare som säkrar hem en del av vinsten efter årets starka kursutveckling. Helt enligt skolboken, säger Johanna Kull.

Mest nettoköpta via Nordnet Mest nettosålda via Nordnet Investor Tobii Embracer Group Autoliv Norwegian Elekta Astrazeneca Pexip Scandic Hotels Electrolux Storytel AAK Castellum Saab Bure Equity Gilead Apple Betsson Telia Hoist Finance