Här är onsdagens färska köprekar

DNB Markets höjer riktkursen för Storytel till 210 kr från 200 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 153,40 kr på tisdagen.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Storytel till 200 kr från tidigare 185 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från mäklarfirman. ”Efter nyemissionen på 948 miljoner kr i februari är Storytel i en utmärkt position för att fortsätta leverera stark tillväxt samtidigt som riskprofilen förbättrats”, skriver Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för byggbolaget Peab till 95 kronor från 120 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. ”Totalt sett förefaller byggverksamheten relativt solid i det säsongsmässigt långsamma första kvartalet, men klart svagare utsiktskommentarer väntas”, skriver Kepler Cheuvreux.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Beijer Alma till köp från behåll. Riktkursen är 131 kr. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 87,80 kr på tisdagen.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Scandic Hotels till 81 kr från tidigare 119 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

SEB Equities höjer riktkursen för bilsäkerhetsföretaget Autoliv till 770 kr från tidigare 715 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Konecranes till behåll från sälj. Riktkursen sänks till 19 från 25 euro. Det framgår av en uppdatering från banken. Aktien stängde på 18,33 euro på tisdagen.

Pareto Securities sänker riktkursen för Assa Abloy till 200 kr från 225 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av en analys efter att låsbolaget kommit med preliminära siffror på tisdagskvällen.

SEB Equities sänker riktkursen för Thule till 215 kr från 245 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på drygt 162 kr på tisdagen.

Pareto Securities sänker riktkursen för Jetpak till 73 kr från 80 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 62,80 kr på tisdagen.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för byggbolaget Skanska till 225 kr från tidigare 265 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Resurs Holding till 40 kr från 58 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för byggbolaget NCC till 160 kr från tidigare 170 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

DNB Markets sänker riktkursen för Ericsson till 100 kr från 105 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys med titelen ”More robust than you might believe”. Aktien stängde på 79,28 kr på tisdagen.

DNB tar upp bevakning av SSAB och sätter rekommendationen till köp och riktkursen till 35 kr. Det framgår av en analys Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

Carnegie höjer sin rekommendation för Nent till köp från behåll. Riktkursen höjs till 260 från 250 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Carnegie tror visserligen att Nent kommer att bli negativt påverkat av en svag annonsmarknad och inställda sportevenemang, men tror att bolagets ”kostnadsflexibilitet” kommer att vara en motverkande kraft. ”Vi tror alltså att Nent kommer att fortsätta att rapportera stabilt resultat och stabilt kassaflöde”, skriver Carnegie. Aktien handlas upp 4 procent på onsdagen till nivåer kring 222 kr.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Kinnevik till köp från behåll. Det framgår av ett morgonbrev från banken.