Här är onsdagens färska köprekar

SEB Equities höjer sin rekommendation för Vestas till köp från behåll. Riktkursen höjs till 1.050 från 870 danska kr. Det framgår av en analys. Banken lyfter i analysen fram Vestas starka rapport för det andra kvartalet och menar att covid-19 knappt kommer att påverka vindkraftstillverkaren.

SEB Equities sänker sin rekommendation för Genmab till sälj från behåll. Riktkursen höjs till 1.965 från 1.950 danska kr. Det framgår av en analys. SEB hänvisar främst till att aktien i det danska läkemedelsbolaget gått starkt under den senaste tiden tack var ett positivt nyhetsflöde kring bolaget. ”För närvarande verkar det som att bolaget inte kan göra något fel”, skriver SEB som av värderingsskäl skruvar ned rekommendationen till sälj. Aktien stängde på 2.319 danska kr på tisdagen.

SEB Equities höjer riktkursen för Paradox till 190 kr från 180 kr. Rekommendationen sälj upprepas. Det framgår av en analys med titeln ”Undoubtably strong, but still too expansive”. Aktien gick upp 2,3 procent på tisdagen efter bolagets rapport för det andra kvartalet.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Storytel till 270 kr från 220 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på 242,50 kr på tisdagen.

DNB Markets höjer också riktkursen för Storytel, till 315 kr från 250 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien handlades till 253 kr på onsdagen.

Pareto Securities har höjt riktkursen för Africa Energy till 3,70 kr från 3,10 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys som släpptes strax efter börsstängning på tisdagen. Aktien stängde på 2,86 kr på tisdagen.

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Ica till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 425 från 420 kr. Det framgår av en analys.