Här är onsdagens aktieanalyser

Kepler Cheuvreux tar upp bevakning av Millicom och sätter rekommendationen till köp. Riktkursen ligger på 640 kr. Millicom stängde på 564,50 kr i Stockholm på tisdagen.

Danske Markets inleder bevakning av affiliate-bolaget Raketech verksamt inom gambling-sektorn, som tog noteringssteget in på First North strax efter midsommar, med köp-råd och riktkurs 37 kr. Det framgår av en dagsfärsk analys. Aktien var upp cirka 10 procent i den inledande onsdagshandeln till strax under 30 kr vilket var priset i erbjudandet inför listningen.

Även SEB inleder bevakning av Raketech med en köprekommendation. SEB:s riktkurs ligger på 53 kronor.

Pareto Securities höjer riktkursen för Moberg Pharma till 63 kr från 46 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys med titeln ”The ugly duckling became a swan”.

Pareto har gjort ”betydande” höjning av sina prognoser på Moberg Pharma och det är det som ligger bakom riktkursjusteringen.

”Rapporten för det andra kvartalet från Moberg Pharma överträffade våra förväntningar på i princip varje punkt, och den goda medvinden i försäljningen har också lett fram till förbättringar i lönsamheten”, skriver Pareto.

Berenberg Bank sänker både Telia och Tele2 till sälj. Samtidigt uppgraderas norska Telenor till köp. Det framgår av en sektoranalys.

Telia sänks till sälj från behåll. Riktkursen 39 kronor anges, mot tidigare 37 kr.

Tele2 dras ned till sälj från köp, medan riktkursen justeras upp marginellt till 124 från 123 kr.

Norska Telenor höjs till köp från behåll trots riktkurssänkning från 188 till 175 norska kronor.

ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Swedish Match till 510 kr från 370 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Senast betalt för tobaks-aktien var på tisdagen just runt 510 kr. Hittills i år är uppgången hela 58 procent.

DNB, SEB och Nordea har samtliga sänkt riktkursen för Oriflame efter tisdagens rapport. Det framgår av Bloomberg efter att rapporten föranledde ett kurstapp på 32,60 kr, till 282 kr, på tisdagen.

DNB Markets sänker riktkursen till 335 kr från 347 kr och upprepar köp.

Även SEB upprepar köp kombinerat med ny riktkurs om 340 kr, mot 380 kr tidigare.

Nordea håller fast vid sin säljrekommendation med ny riktkurs om 260 kr, ned från 285 kr.

Goldman Sachs höjer sin rekommendation för Maersk till köp från neutral. Riktkursen höjs till 10 500 från 9 500 danska kronor. På tisdagseftermiddagen vinstvarnade Maersk men B-aktien slutade drygt 6 procent högre till 8 954 danska kronor.