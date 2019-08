Här är onsdagens analyser

Jefferies International höjer riktkursen för H&M till 160 kr från 140 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Aktien handlas för cirka 176,50 kr på onsdagsförmiddagen och är upp 40 procent sedan årsskiftet.

Bank of America Merrill Lynch återupptar bevakningen av Swedish Match med rekommendationen köp. Riktkursen är 460 kr. Det skriver Bloomberg First Word. Aktien handlas till strax under 375 kr på onsdagsförmiddagen, en uppgång på cirka 1 procent för dagen.

Pareto Securities höjer sin rekommendation för Raysearch till köp från behåll. Riktkursen höjs till 180 från 125 kr. Raysearch steg med 17 procent till nivåer strax under 160 kr på tisdagen efter bolagets rapport för det andra kvartalet.

Pareto skriver mot bakgrund av bolaget rapport för det andra kvartalet att alla stjärnor börja står rätt för Raysearch och pekar på stark försäljningstillväxt, förbättrat kassaflöde i kombination med låga förväntningar från aktiemarknaden vad gäller bolaget intjäningspotential. Ett eventuellt godkännande i Kina under det tredje kvartalet för Raystation är nästa potentiella ”trigger” och kan bli pricken över i:et, enligt Paretos resonemang.

ABG Sundal Collier inleder bevakning av Enea med rekommendationen köp. Riktkursen sätts till 180 kr. Det framgår av Bloomberg. Aktien handlades på onsdagsförmiddagen kring kursen 148 kr, för dagen omkring 3 procent upp.