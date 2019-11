Här är onsdagens analyser

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Systemair till köp från behåll. Riktkursen höjs till 160 från 134 kr. Det framgår av en uppdatering från banken. Aktien går upp nästan 5 procent till 151,50 kr på onsdagen.

Nordea Markets höjer riktkursen för SSAB till 50 kr från 43 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys med titeln ”Why the share could (almost) double in 2020” som släpptes på onsdagen.

Sentimentet på stålmarknaden är nära fryspunkten men Nordea tror att det är hög sannolikhet att marknaderna återhämtar sig under 2020. Nordea tror också att de starka kassaflödesutsikterna kan bli en stor ”aktietrigger” nästa år.

”Vi argumenterar att medan SSAB:s resultat otvivelaktigt är mycket volatilt underskattar marknaden bolagets förmåga att generera fina kassaflöden över tid … SSAB:s omfattande kassaflöden kommer att utgöra en trigger då en mycket bättre balansräkning öppnar upp för högre utdelningar än väntat och ett aktieåterköpsprogram nästa år”, skriver Nordea.

Carnegie har höjt sin riktkurs för Paradox till 140 kr från tidigare 135 efter gamingbolagets delårsrapport på tisdagen. Rekommendationen behåll upprepas, enligt en analysuppdatering.

Även SEB har upprepat sin behållrekommendation och justerat ner riktkursen till 132 kr (137), enligt Bloomberg. Paradox steg med knappt 4 procent på tisdagen och stängde på 122,90 kr.

Handelsbanken Capital Markets höjer riktkursen för Elekta till 160 kr från 145 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av Bloomberg. Elektas aktie handlades ned med 1,2 procent till kursen 141,15 kr strax efter klockan 11 på onsdagen.