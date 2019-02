Här är månadens bästa och sämsta aktier

Vanligtvis brukar upp- och nedgångar i enskilda aktier ha tydliga förklaringar. En nyhet, en rapport eller en affär. Men på månadens topplista finns många aktier där uppgången är mer spekulativ och inte alltid orsakad av specifika nyheter.

Månadens solklara vinnare är en aktie som varit mest omsatt på börsen under delar av januari. Det handlar förstås om Fingerprint som stigit hela 74 procent sedan årsskiftet. En hel del kan förklaras av ren spekulation men flera positiva nyheter har också hjälpt till att lyfta biometriaktien. Bolaget har bland annat tecknat ett flerårigt partnerskap med Identity Devices Sweden i syfte att accelerera utvecklingen inom biometriska lösningar. En ny storägare i form av brittiska Legal and General Group har också seglat upp.

Tvåa på listan är Eniro som steg 68,6 procent under månaden. Handeln i aktien kan närmast betraktas som spekulativ. I början av januari rusade aktie hela 83 procent under en dag utan att några nyheter meddelats. Sedan har handeln fortsatt att vara slagig.

Vårdbemanningsbolaget Dedicare steg drygt 47 procent under månaden. Även här är uppgången något svårförklarad. Inga nyheter har släppts under månaden men de senaste veckorna har aktien sakta men säkert klättrat uppåt.

Ser vi i stället på månadens förlorare så gick det allra sämst för Catena Media som sjönk 22 procent. Under månaden kom ett utlåtande från amerikanska justitiedepartementet som sa att alla former av onlinespel är olagliga på federal nivå. Dock menar flera analytiker att utlåtandet överdrivits och delvis feltolkats. Det fick hur som helst aktien att backa. Senare under månaden har Pareto sänkt riktkursen och Carnegie slopat köprekommendationen för aktien vilket pressat kursen.

Näst sämst var Mekonomen vinstvarnat för det fjärde kvartalet med hänvisning till en ovanligt svag Europamarknad. Aktien föll drygt 21 procent under januari.

Med en nedgång på 16,7 procent kniper Nuevolution tredjeplatsen utan att några nyheter presenterats.

Tabell 1: Aktierna som stigit mer än 20 procent under januari

Aktie i år% Fingerprint Cards B 74,1 Eniro 68,8 Dedicare B 47,1 Precise Biometrics 36,3 Lundin Petroleum 30,8 Mips 27,9 Getinge B 27,5 XANO Industri B 27,5 Beijer Electronics Group 27,1 CellaVision 26,6 Active Biotech 26,5 Endomines 25,8 Intrum 25,5 Orexo 25,2 Vostok New Ventures 24,4 Tobii 24,3 TradeDoubler 22,0 Bygghemma 21,4 SSAB B 21,3 Anoto Group 21,0 Sportamore 21,0 Hexatronic Group 20,6 Africa Oil Corp. 20,5 CLX Communications 20,5 Eolus Vind B 20,1 Boozt 20,0

Tabell 2: Aktierna som fallit mer än 10 procent under januari