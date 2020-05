Insynspersonerna som nyligen handlat aktier

Joachim Hallengren, som är vd för bostadsutvecklaren Bonava, köpte på torsdagen 10000 aktier i bolaget för en köpeskilling om närmare 0,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Köpet gjordes till en kurs om cirka 36,66 kronor per aktie.

Joachim Hallengren äger efter affären totalt 124 200 aktier i bostadsutvecklaren, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Amastens vd Jan-Erik Höjvall har köpt 200000 stamaktier i bolaget till ett värde av cirka 1,3 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Köpet gjordes på tisdagen till kursen 6,70 kronor per aktie. Han har samtidigt på fredagen sålt 5 miljoner teckningsoptioner för 3 kronor styck till ett värde av 15 miljoner kronor.

Amastens affärsutvecklingschef Ellen Reichard har köpt 125000 stamaktier i bolaget till ett värde av cirka 0,9 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Köpet gjordes på torsdagen till kursen 6,93 kronor per aktie. Efter köpet äger Ellen Reichard 375000 Amasten-aktier, baserat på bolagets hemsida.

Fler personer i ledningen har gjort liknande transaktioner.

Kredithanteringsföretaget Intrums vd Mikael Ericson har på torsdagen köpt 4500 aktier i bolaget för sammanlagt 0,5 miljoner kronor. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Efter köpet äger Mikael Ericson 70500 Intrum-aktier, baserat på data från ägardatatjänsten Holdings. Transaktionen gjordes till kursen 118,37 kronor.

Henrik Viktorsson har via sitt bolag Solidcap köpt 38747 aktier i enfastighetsbolaget Delarka, där han är styrelseordförande. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Köpet gjordes den 8 maj för 155,90 kronor styck, vilket motsvarar en likvid på drygt 6 miljoner kronor. Henrik Viktorsson äger via bolag 482569 aktier i Delarka, enligt ägardatatjänsten Holdings, per den 14 april. Innehavet motsvarar cirka 9,6 procent av Delarkas kapital.

Johan Stuart, som är styrelseledamot i kommunikationstjänsteföretaget Sinch, köpte på onsdagen 8000 aktier i bolaget för totalt drygt 4,6 miljoner kronor. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Därmed har Johan Stuart ökat sitt ägande i Sinch till 18000 aktier.

Clemondos vd Jesper Svensson köpte på onsdagen 75000 aktier i bolaget som tillverkar rengörings- och hygienprodukter. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Köpet gjordes till kurs 2,78 kronor och var därmed värt totalt 208 000 kronor. Han ägde inga aktier i bolaget sedan tidigare, enligt ägardatatjänsten Holdings. Jesper Svensson utsågs till vd i slutet av 2018.

”Jag tror starkt på Clemondo och ser det som självklart att äga en del av det bolag som jag ansvarar för i egenskap av VD. Vi har lagt grunden för lönsam tillväxt och ser mycket positivt på framtiden”, säger bolagets vd Jesper Svensson i ett pressmeddelande.

Av pressmeddelandet framgår även att flera andra ledningspersoner, däribland finanschefen, den operativa chefen samt försäljningschefen, köpt aktier i bolaget. Dessa affärer har haft ett värde kring 50000-60000 kronor.

H&M:s storägare och före detta styrelseordförande Stefan Persson köpte på måndagen via familjens investeringsbolag Ramsbury Invest företagscertifikat i klädbolaget för cirka 497 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Torben Jörgensen, styrelseordförande i Genovis, har köpt 40000 aktier i bolaget till kursen 23,50 kronor. Totalt uppgår köpeskillingen till 940000 kronor. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Innan köpet ägde Torben Jörgensen inga aktier i Genovis, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Torben Jörgensen är även styrelseordförande i bioteknikbolaget Biotage där han tidigare var vd under många år.