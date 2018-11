Här är GW:s nya investering

Investeringen på 2 miljoner kronor väntas ge honom runt 1,2 procent av bolagets aktiekapital efter emissionen.

Leif G.W. Persson brukar tycka om att investera i företag i relativt tidig fas, gärna före börsintroduktion. I det här fallet är dock investeringen i den föreliggande nyemissionen den första han gör i bolaget.

S2 Medical värderas i sitt introduktionserbjudande till 124 miljoner kronor före kapitaltillskottet på 40 miljoner kronor.

Teckning av aktier kan ske under perioden 5-16 november till kursen 14:50 kronor per aktie. Första handelsdag på First North väntas bli den 28 november.