Här är fredagens köprekar

DNB Markets höjer sin rekommendation för Evolution Gaming till köp från behåll. Riktkursen höjs till 810 från 720 kr. Det framgår av en analys med titeln ”Born to run (in the USA” som släpptes på torsdagskvällen. Aktien stängde på 694,60 kr på torsdagen.

Även Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Evolution Gaming, till 740 kr från 690 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

DNB Markets sänker riktkursen för SSAB till 35 kr från 37 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev.

SEB Equities har höjt sin rekommendation för SSAB till köp från behåll. Riktkursen justeras upp till 34 från 28 kr. Det erfar Nyhetsbyrån Direkt.

Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för JM till behåll från köp efter torsdagsmorgonens rapport. Riktkursen höjs till 300 från 280 kr. Det framgår av en uppdatering från banken. JM stängde på 276 kr på torsdagen.

SEB Equities höjer riktkursen för det norska återvinningsbolaget Tomra till 300 norska kr från 270 norska kr. Rekommendationen sälj upprepas. Det framgår av en analys. Tomra stängde på 390 norska kr efter bolagets rapport för det tredje kvartalet på torsdagen.

Pareto Securities höjer riktkursen för Munters till 80 kr från 75 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på torsdagen på 71,20 kr.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Mycronic till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 200 från 185 kr. Det framgår av en uppdatering från banken.

Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Huhtamäki till behåll från köp efter torsdagens rapport. Riktkursen sänks till 45,00 från 46,50 euro. Det framgår av en uppdatering från banken. Huhtamäki stängde på 43,03 euro på torsdagen.

Nordea Markets höjer riktkursen för Volati till 90 kr från 85 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 79,60 kr på torsdagen.

SEB Equities höjer riktkursen för AAK till 175 kr från 164 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av en analys. Aktien gick 4,5 procent på torsdagen till drygt 185 kr efter bolagets rapport för tredje kvartalet.

ABG Sundal Collier höjer sin rekommendation för Collector till köp från behåll. Det framgår av en analys som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

DNB Markets höjer riktkursen för Bergman & Beving till 110 kronor från 100 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

SEB Equities höjer riktkursen för Lifco till 690 kr från 670 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av en analys. Aktien i Lifco steg med drygt 12 procent till 705 kr på torsdagen efter bolagets rapport för det tredje kvartalet.