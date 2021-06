Här är finländarnas favoritaktier

– Helsingforsbörsen rörde sig sidledes under maj vilket ledde till att privatspararnas handelsaktivitet sjönk. Spararna hakade på ”Sell in May and Go Away” och nettosålde aktier vilket gör att köptrenden vi sett hittills i år bröts, berättar Suvi Tuppurainen på Nordnet i Finland i ett pressmeddelande.

På säljlistan finns flera tungviktare.

– Spararna sålde särskilt av Fortum, en aktie som sjönk i samband med utdelningen vid förra månadsskiftet men som sedan dess har lyft rejält, säger Suvi Tuppurainen.

Köplistan toppas däremot av en annan jätte i form av Sampo.

– Sampo vinner överlägset förstaplatsen. Spararna verkar gilla bolagets senaste drag att sälja en del av innehavet i Nordea. Det möjliggör bland annat extrautdelningar framöver, säger Suvi Tuppurainen.

Men de finska spararna lockas också av börsnykomlingar. Flödet av nya finska börsbolag är just nu det starkaste på 20 år, enligt Nordnet. På köplistan finns till exempel finansbolaget Alexandria som noterades i mitten av maj. Sedan dess har aktien dock fallit tillbaka en del.

– Nordnets kunder är intresserade av börsens nytillskott och jag tror att det kommer att fortsätta, säger Tuppurainen.

Tabell: Mest nettoköpta och nettosålda via Nordnet Finland i maj

Mest nettoköpta Nettobelopp EUR Mest nettosålda Nettobelopp EUR Sampo 32 739 149 Fortum -24 350 042 Outokumpu 6 368 677 Nokia -11 108 917 Tecnotree 2 677 394 Kesko B -10 203 230 Stora Enso R 2 488 563 Neste -6 524 433 Alexandria 2 301 904 Telia -5 924 507 TietoEVRY 2 295 254 Qt Group -5 635 699 Cargotec 1 673 779 Nordea -5 514 692 Kesko A 1 431 154 Metso Outotec -3 683 466 Oma Säästöpankki 1 335 782 Elisa -3 551 655 Oriola B 1 034 124 Revenio Group -3 423 674

Källa: Nordnet