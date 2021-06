Här är de hetaste sektorerna på Wall Street

De amerikanska analytikerfirmorna är inte särskilt negativa eller pessimistiska i sina bedömningar. ”Sell in May and go away” är just nu inte en särskilt omhuldad princip.

Beviset för det är att av alla bolag i det breda amerikanska indexet S&P 500 är det bara ett som har en majoritet av säljrekommendationer från analytikerna. Bolaget? Jo, det är faktiskt ett tech-bolag, Lumen Technologies Inc som fått säljrekommendationer av sju av totalt 16 analytiker.

Signifikant bättre

MarketWatch har sammanställt analytikernas analyser för juni och jämfört dem med analyserna för juni ifjol, men även med rekommendationer satta före pandemin, i slutet av 2019.

Av sex sektorer med köprekommendationer är det bara en som analytikerna nu är lätt tveksamma till, och det är fastighetssektorn. Material, teknologi och industri, men även hälsoård och finans, har fått signifikant bättre omdömen nu än tidigare.

Favoritaktierna

Men MarketWatch gick längre än att bara bedöma sektorerna på Wall Street. Inom varje sektor har man också listat sina favoritaktier.

I tech-sektorn är favoriterna Microsoft, ServiceNow, Visa och Nvidia. De två förstnämnda fick i undersökningen köprekommendationer av mer än 90 procent av analytikerna.

Jacob’s Engineering, Generac Holdings, Alaska Air Group och Leidos Holdings är analytikerfavoriter inom industrisektorn, med köprekommendationer från strax under 90 procent av analytikerna.

I hälsovårdssektorn är det Iqvia Holdings och Catalent som tilltalar analytikerna mest, med köprekommendationer från 95 respektive 93 procent av analytikerna på Wall Street.