Här är bolagen som kanske delar ut i höst

Hittills, till och med augusti, har cirka 54 miljarder kr delats ut på Stockholmsbörsen, vilket bara är 20 procent av prognosen vid inledningen av året.

Inför hösten har några av storbolagen redan kommunicerat att de ska dela ut. Det gäller

Astra Zeneca, Ericsson, Kinnevik, Tele2 och Telia. Av dessa har dessutom Tele2 fattat beslut om och meddelat att bolaget lämnar en extrautdelning, som totalt med ordinarie utdelning ger 6,25 kr per aktie, alltså en direktavkastning på nästan 5 procent.

”Rimligt med utdelning”

Smittspridningen har minskat och många bolag har klarat sig igenom vårens kris. Då är det rimligt att betala ut en aktieutdelning till ägarna, resonerar Alexander Gustafsson.

Han anser att det finns anledning tro att hösten bjuder på positiva överraskningar i form av utdelningar från många bolag, trots den under våren uppmärksammade debatten om att bolag som tagit emot statligt stöd inte ska dela ut pengar till aktieägarna.

Motargumentet i den diskussionen har varit att utdelningar kommer både stora och små aktieägare tillgodo, vilket innebär att de utdelade pengarna också kan användas till att återinvestera eller konsumera. Den debatten lär fortsätta under hösten, tror Alexander Gustafsson.

”Potentiell utdelning”

I sin utdelningslista över OMXS30-bolagen har han noterat ”potentiell utdelning” per aktie under hösten, men han påpekar att många av bolagen på listan ännu inte kommunicerat någon utdelning.

I tabellens (se nedan) kolumn över potentiella utdelningar så anges vad bolaget själv hade som förslag i våras om de ännu inte har delat ut.

Ett exempel från tabellen är Assa Abloy som delade ut 2 kr under våren av de 3,85 kr som bolaget tidigare annonserat. Alexander Gustafsson har därför angivit 1,85 kr i potentiell utdelning under hösten.

”Det kan lika väl bli en annan summa per aktier beroende på hur bolaget har utvecklats under senaste halvåret. Så tipset är att själv kolla de aktier som du har i portföljen, vad de tidigare annonserat för utdelning och se om de gett någon vägledning kring eventuell utdelning under hösten”, skriver han på Nornets hemsida.

”Extrautdelningar möjliga”

Andra exempel är bolag som ABB, Getinge, Boliden och Swedish Match. De delade ut allt som de hade planerat för våren. I dessa bolag har Alexander Gustafsson skrivit 0 kr per aktie i utdelning, då de hann med att dela ut enligt plan.

”Med det sagt så kan ju även dessa bolag välja att meddela en extrautdelning under hösten om ägarna bedömer detta rimligt”, skriver han.

Tabellen nedan visar OMXS30-bolagens potentiella utdelning samt direktavkastning i höst: