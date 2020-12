Här är årets populäraste fonder

– En hel del brände sig i turbulensen på obligationsmarknaden, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Enligt Bratt har åren med minus- och nollränta gjort att både förvaltare och privatsparare sökt sig allt längre ut på riskskalan för att hitta avkastning. Pengar som kanske egentligen skulle ha gått in i korträntefonder eller rentav på sparkonto flödade under flera år in i fonder med en hög andel företagsobligationer bland innehaven.

– När turbulensen och osäkerheten på finansmarknaderna var som störst i våras blev det tydligt att vissa företagsobligationer blev svåra att värdera eller sälja, vilket gjorde att flera fonder stängdes för uttag. Spararna låstes alltså in. Det blev en svidande påminnelse om att fonder med företagsobligationer inte ska ses som vilket räntesparande som helst, säger Frida Bratt.

Det var något som fick spararna att sälja av fonder med exponering mot företagsobligationer.

– Jag tror att flera lärdomar har dragits efter händelserna. Dels handlar det om att branschen måste vidta åtgärder för att förbättra transparensen på företagsobligationsmarknaden, vilket är på gång. Dels har ett nytt mer rättvisande riskmått lanserats, och det är jätteviktigt. Riskinformationen till spararna har tidigare varit missvisande eftersom det mått som använts i fondinformationen inte varit anpassat för företagsobligationer, säger Frida Bratt.

Om vi i stället tittar på köplistan så fortsatte många sparare att ha globalfonder som bas i portföljen även under det turbulenta 2020. Men fonder med fokus på nordiska teknikbolag blev tydliga favoriter under året.

– Ny Teknik-fonderna tog spararna med storm. Det är fonder med exempelvis gamingbolagen bland innehaven, och de har gått väldigt bra. Pandemin gjorde onekligen också att digitaliseringen även på andra områden accelererade, och det drog Ny Teknik-fonderna nytta av, säger Frida Bratt.

Digitaliseringen var alltså en megatrend som blev mer än tydlig under 2020. En annan var hållbarhet.

– Hållbarhetsfrågorna hamnade inte så mycket i pandemins skugga som en del kanske befarade. Framför allt gjorde Joe Bidens framgångar i det amerikanska presidentvalet att förnyelsebar energi hamnade i aktiemarknadens strålkastarljus. Det fick fondspararna att satsa på hållbara fonder, säger Frida Bratt.

Mest köpta och sålda fonderna via Nordnet 2020: