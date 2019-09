Här är aktierna som hållbara fonder investerar i

Under 2018 sattes 38 miljarder euro in i europeiska fonder inriktade på etiska och hållbara investeringar, och nästan 300 nya hållbara fonder startades under samma år, enligt en granskning av Morningstar.

Totalt finns det 49 svenska fonder inom kategorierna Sweden Equity, Sweden Small/Mid-Cap samt Sweden/Global Equity som har ett hållbarhetsbetyg över medel eller högre hos Morningstar.

Bäst hållbarhetsbetyg inom Morningstar, men även inom portföljens ESG-betyg, fick aktiefonden She Invest Sweden. På andraplats återfanns Öhman Svergie Marknad Hållbar, följt av Öhman Etisk Index Sverige. Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA och Aktiespararna Direktavkastning lyckades knipa en delad fjärdeplats.

Storbolag dominerar portföljerna

Noterbart vid en genomgång av fondernas portföljinnehav var att storbolag inom Stockholms OMXS30-index överlägset toppade fondernas portföljvikt, baserat på senaste portföljinrapporteringen till Morningstar.

Störst portföljvikt stod telekombolaget Ericsson för, följt av bolag såsom Volvo, H&M, Atlas Copco och Essity. Även Assa Abloy noterades som ett populärt val bland fonderna med ett hållbarhetsbetyg över medel eller högre.

Investmentbolaget Investor, teleoperatören Tele 2, fastighetsbolaget Castellum och storbanken SEB observerades också, om är i mindre utsträckning, bland de topp tre bolag med störst portföljvikt inom fonderna.

Tabell: De 11 svenska fonderna med högsta hållbarhetsbetyget ”high”inom valda kategorier.

Källa: Morningstar

Morningstars hållbarhetsbetyg sätts utifrån hur väl portföljens innehav presterar utifrån miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (engelska ESG), relativt till andra fonder i samma kategori. Betyget tar inte hänsyn till om fonden aktivt exkluderar vissa sektorer utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller om förvaltarna exempelvis håller en dialog med bolagen för att förbättra företagets hållbarhetsarbete.

Enligt Morningstar kommer reglerna som avgör vilket hållbarhetsbetyg en fond får att ändras efter den 31 oktober i år. Betygsättningen kommer från och med då att vara branschneutralt, vilket gynnar förvaltare som fokuserar på att analysera enskilda företag och väljer köpvärda aktier oavsett bransch, menar Morningstar.